El canciller de Rusia tilda de "inaceptable" el comportamiento de los agentes fronterizos polacos

El canciller de Rusia tilda de "inaceptable" el comportamiento de los agentes fronterizos polacos

Según el canciller de Rusia, Serguéi Lavrov, las acciones de los agentes fronterizos polacos hacia los migrantes en la frontera entre Polonia y Bielorrusia son... 16.11.2021, Sputnik Mundo

"La actitud de la parte polaca es absolutamente inaceptable. Creo que el gas lacrimógeno, los cañones de agua y los tiros sobre las cabezas de los migrantes hacia la dirección de Bielorrusia refleja, opino yo, la intención de ocultar sus intenciones. Y no pueden no entender que violan todas las normas posibles del derecho internacional humanitario y otros compromisos de la comunidad internacional. Por supuesto, lo entienden todo", explicó el diplomático ruso a los periodistas.En su opinión, una de las tareas que intenta resolver Polonia es no permitir la transparencia, por lo cual a los periodistas se les prohíbe ingresar al territorio fronterizo polaco. Además, Lavrov enfatizó que Rusia está dispuesta a contribuir a la solución de la crisis migratoria en la frontera de Bielorrusia y países de la Unión Europea. "Hacemos todo lo posible para ayudar a resolver esta crisis (...) nos piden que prestemos ayuda, y estamos dispuestos a hacerlo", señaló el canciller.Al mismo tiempo, el jefe de la diplomacia rusa subrayó que lo principal para resolver la crisis migratoria es establecer un diálogo directo entre la UE y Minsk.Mientras tanto, Bruselas aplica un doble rasero a la crisis migratoria, "colocándose en una posición muy incómoda", indicó.Asimismo, el canciller ruso calificó de falsas las afirmaciones del presidente lituano, Gitanas Nauseda, de que los migrantes llegan a Bielorrusia a través de Moscú.La situación en la frontera bielorruso-polaca se agravó la semana pasada. Miles de migrantes se encuentran en la zona fronteriza, buscando cruzar la frontera y alcanzar el territorio de la UE.El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, hostigado por Occidente tras su polémica reelección en agosto de 2020 y la represión de las protestas que siguieron al supuesto fraude en las urnas, advirtió en junio pasado que Minsk no tiene "ni dinero ni fuerza" para contener el flujo de migrantes.Las autoridades polacas declararon el estado de emergencia en los territorios limítrofes con Bielorrusia e implicaron al Ejército y la policía en la protección de las fronteras.

