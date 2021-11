https://mundo.sputniknews.com/20211116/lukashenko-propone-a-merkel-una-solucion-para-la-crisis-migratoria-1118280100.html

Lukashenko propone a Merkel una solución para la crisis migratoria

Lukashenko propone a Merkel una solución para la crisis migratoria

MINSK (Sputnik) — El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, planteó a la canciller de Alemania en funciones, Angela Merkel, durante su conversación... 16.11.2021, Sputnik Mundo

"Hice una propuesta general para resolver la situación. Por ahora no la voy a concretar. Hemos acordado con Merkel que no daremos detalles por ahora. Ella pidió tiempo, una pausa para abordar esta propuesta con los miembros de la UE", dijo Lukashenko.El presidente bielorruso indicó que la primera cuestión a resolver son los refugiados y la escalada de tensiones en la frontera entre Polonia y Bielorrusia.Según el mandatario, él insistió a debatir con Merkel el campamento de refugiados pues se trata del "mayor problema"."El problema, como le dije a Merkel, es que si no salvamos a estas personas, seremos lastimados: tanto Bielorrusia, y más aún la UE, que no dejó pasar a estos refugiados. Por lo tanto, con estas personas es necesario decidir algo de inmediato", subrayó Lukashenko.Los EAU, dispuestos a ayudarLukashenko afirmó que los Emiratos Árabes Unidos (EAU) están dispuestos a ayudar a resolver la crisis migratoria en las fronteras de Bielorrusia con la Unión Europea.El mandatario bielorruso indicó que EAU se encuentra entre los países que "están dispuestos a hacer una contribución significativa a regular la situación de los refugiados y no solo en la frontera de Bielorrusia".Las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos "tienen una experiencia amplia del trabajo con los refugiados y ya tomaron parte en la resolución de tales cuestiones", dijo, citado por la agencia Belta, durante una reunión sobre la situación en la frontera bielorrusa.Lituania, Letonia y Polonia llevan meses denunciando una avalancha de cruces ilegales desde Bielorrusia y acusan a Minsk de orquestar una crisis migratoria para desestabilizar a la UE, en represalia por las sanciones.Miles de migrantes —en su mayoría, procedentes de Irak, y otros países de Oriente Medio— se han reunido en la frontera entre Bielorrusia y Polonia en las últimas semanas, con la esperanza de entrar en la UE.Las autoridades polacas han aumentado la seguridad fronteriza, reforzándola con el Ejército y frustrando los intentos de los inmigrantes irregulares de entrar en el país, y acusan a Minsk de provocar una crisis migratoria con fines políticos.De acuerdo con sus estimaciones, unos 3.500 migrantes se encuentran ahora en la frontera entre Bielorrusia y Polonia.Bielorrusia, a su vez, refuta estas acusaciones, alegando que Polonia está expulsando por la fuerza a los migrantes.Lukashenko, hostigado por Occidente tras su polémica reelección en agosto de 2020 y la represión de las protestas que siguieron al supuesto fraude en las urnas, advirtió en junio pasado que Minsk no tiene "ni dinero ni fuerza" para contener el flujo de migrantes.Las autoridades polacas declararon el estado de emergencia en los territorios limítrofes con Bielorrusia e implicaron al Ejército y la Policía en la protección de las fronteras. En el fortalecimiento de las fronteras también participa un grupo de militares enviado desde el Reino Unido.

