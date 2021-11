https://mundo.sputniknews.com/20211115/rusia-dispuesta-a-mediar-en-la-solucion-de-la-crisis-migratoria-entre-bielorrusia-y-la-ue-1118241350.html

Rusia, dispuesta a mediar en la solución de la crisis migratoria entre Bielorrusia y la UE

Rusia, dispuesta a mediar en la solución de la crisis migratoria entre Bielorrusia y la UE

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia actúa como intermediario entre Bielorrusia y la UE y está dispuesta a seguir haciéndolo para contribuir a la solución de la crisis... 15.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-15T10:08+0000

2021-11-15T10:08+0000

2021-11-15T10:22+0000

internacional

rusia

europa

polonia

ue

bielorrusia

migrantes

crisis migratoria

vladímir putin

dmitri peskov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0f/1118241321_0:152:3126:1910_1920x0_80_0_0_8131d230d38d8c5d760b7a7bc1e38a4e.jpg

Moscú podría actuar "en este caso excepcionalmente como intermediario en las negociaciones, lo que ya está haciendo parcialmente", indicó Peskov, respondiendo a la pregunta de los periodistas sobre cómo Rusia podría promover la solución de la crisis de migrantes. A este respecto, Peskov negó que la crisis de migrantes en la frontera de Bielorrusia y Polonia busque desviar la atención de la supuesta concentración de miles de militares rusos cerca del territorio de UcraniaEl secretario de Estado, Antony Blinken, reafirmó la víspera el apoyo de Washington a Varsovia frente a lo que calificó como "explotación cínica de los migrantes vulnerables por parte del régimen de [Alexandr] Lukashenko". Las acciones de Minsk, según Blinken, "amenazan la seguridad, siembran la división y tienen como objetivo distraer la atención de las actividades de Rusia en la frontera con Ucrania".El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó varios días antes que Rusia habría concentrado casi 100.000 militares.El Departamento de Estado advirtió el 14 de noviembre, tras una conversación telefónica que Blinken mantuvo con el canciller polaco, Zbigniew Rau, que Estados Unidos, Polonia y otros aliados harían a Moscú pagar un precio significativo por sus presuntas actividades malignas en la región.El jefe de la diplomacia estadounidense también abordó el tema en cuestión al hablar por teléfono con su homólogo francés, Jean-Yves Le Drian.Tránsito del gasPeskov también declaró que Rusia confía en que Bielorrusia no suspenda el transporte de gas ruso a Europa.El funcionario recordó las palabras del presidente Vladímir Putin de que Bielorrusia es un Estado soberano y que admite la posibilidad de decisiones emocionales de su homólogo Alexandr Lukashenko, quien había amenazado con cortar el tránsito de gas en caso de nuevas sanciones europeas contra Minsk."El presidente [Putin] expresó su esperanza e incluso su confianza en que esto no afecte en absoluto al tránsito de gas y al cumplimiento de las obligaciones de Rusia ante los consumidores de gas europeos", dijo a la prensa.Lituania, Letonia y Polonia llevan meses denunciando una avalancha de cruces ilegales desde Bielorrusia y acusan a Minsk de orquestar una crisis migratoria para desestabilizar a la Unión Europea en represalia por las sanciones.Decenas de miles de personas migrantes ‒en su mayoría, procedentes de Irak, y otros países de Oriente Medio‒ intentaron en lo que va de este año cruzar las fronteras nororientales de la UE desde Bielorrusia.Lukashenko, hostigado por Occidente tras su polémica reelección en agosto de 2020 y la represión de las protestas que siguieron al supuesto fraude en las urnas, advirtió en junio pasado que Minsk no tiene "ni dinero ni fuerza" para contener el flujo de migrantes.Las autoridades polacas declararon el estado de emergencia en los territorios limítrofes con Bielorrusia e implicaron al ejército y la policía en la protección de las fronteras.Por su parte, los guardias de fronteras bielorrusos acusan a sus colegas de Letonia, Lituania y Polonia de expulsar por la fuerza a los solicitantes de asilo hacia Bielorrusia.En la zona fronteriza se han registrado varias muertes trágicas desde principios de año, por lo que la Agencia de la ONU para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones han recordado a los Estados el imperativo de prevenir más pérdidas de vidas y garantizar el trato humano de migrantes y refugiados.

https://mundo.sputniknews.com/20211110/de-donde-vienen-y-a-donde-van-los-migrantes-bielorrusos-1118067110.html

polonia

bielorrusia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, europa, polonia, ue, bielorrusia, migrantes, crisis migratoria, vladímir putin, dmitri peskov, volodímir zelenski