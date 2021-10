https://mundo.sputniknews.com/20211030/familiares-de-los-presos-de-la-revuelta-chilena-inician-huelga-de-hambre-1117707447.html

Familiares de los presos de la revuelta chilena inician huelga de hambre

Tres familiares de los presos de la revuelta chilena iniciaron una huelga de hambre para que el Senado apruebe la Ley de Indulto General este 27 de octubre. El... 30.10.2021, Sputnik Mundo

La Ley de Indulto General, patrocinada por cinco senadores, propone conceder un indulto general a las personas detenidas durante el estallido social que comenzó en octubre de 2019 por razones humanitarias."Tomamos esta decisión radical, puesto que la libertad es urgente, no podemos esperar más. La dilatación ya la hemos vivido", dijo a Sputnik Andrea Fuentealba, una de las huelguistas, parte del Grupo de Apoyo a Presos Políticos de la Revuelta.Según el proyecto presentado al Congreso, el indulto "se fundamenta en la promoción y la defensa de los derechos humanos y la búsqueda urgente de una solución política con sentido humanitario a las personas imputadas por supuestos delitos causados en el marco de las protestas sociales del estallido social".Si bien aún no hay una cifra exacta de cuántas personas se verían beneficiadas por el indulto, puesto que el Ministerio del Interior no cuenta con un catastro, el vocero de la Asamblea Nacional de Familiares de Presos de la Revuelta, Jaime Fuentes, comentó a un programa televisivo que sería un estimado de 5.000 y que ellos, hasta el momento, han registrado 1.058 casos de presos en el marco de la revuelta.La huelga de hambre se está realizando en las dependencias de la Confederación de Trabajadores del Cobre, ubicada en Santiago centro. Las huelguistas han recibido la visita de varias organizaciones sociales y constituyentes, las cuales les han manifestado su apoyo."Estoy acá porque quiero visibilizar la indolencia de los parlamentarios, del Poder Judicial, de todas las autoridades existentes, porque los muchachos están en muy malas condiciones", señaló a Sputnik Rose Marie Pérez, otra de las huelguistas y miembro del grupo de apoyo.Ximena Rincón, demócrata cristiana y presidenta del Senado, aseguró este miércoles 27 a un medio de televisión que "no está ratificado que se vote el indulto para el día martes 2 de noviembre". Esta afirmación produjo la molestia en los familiares de los presos de la revuelta por la dilatación de la votación.Informe de la ONU sobre la prisión preventivaEn un documento dado a conocer el pasado 24 de octubre, la Organización de Naciones Unidas (ONU) manifestó su preocupación por la situación de los presos de la revuelta, explicando que "considera excesivo el uso de la prisión preventiva en casos de personas imputadas por presuntos delitos en el contexto de las manifestaciones".El organismo explica que es responsabilidad del Estado propiciar las garantías del proceso, detallando que "las medidas cautelares no pueden ser más gravosas que el eventual resultado de una condena, evitando por cierto que la prisión preventiva pudiera ser aplicada como una 'pena anticipada', más que como una genuina medida cautelar".Según el catastro de la Asamblea Nacional de Familiares de Presos de la Revuelta, actualmente existen 47 personas en la espera de un juicio por más de un año. Al mismo tiempo, según los datos recabados por Amnistía Internacional, solo hay tres condenas por violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado, ninguna a cárcel efectiva, es decir, el 0,06% de la totalidad."La justicia es una burla, es el mensaje que nos manda el Ministerio del Interior, que nos manda el presidente y que nos dice; nosotros tenemos la impunidad y vamos a castigar a quienes salgan a protestar", lamenta Andrea Fuentealba.¿Cuántos votos necesita la Ley de Indulto para ser aprobada?El proyecto de ley fue votado favorablemente en las comisiones de Seguridad y de Constitución del Senado y necesita 22 votos para que sea aprobado. No obstante, hay dos artículos que reforman la Constitución, razón por la cual deberán contar con 25 sufragios para que el indulto sea ley.Rose Marie comenta a Sputnik que de no aprobarse el indulto, seguirán radicalizando su manifestación."Estamos cansadas de la dilatación, porque, además, vemos que la justicia chilena encarcela la pobreza, es clasista, hace montajes, donde incluso la Policía de Investigaciones miente y es capaz de hacer montajes contra sus propios funcionarios", agrega.La huelguista afirma que en algunos casos hay evidencias de que los detenidos no estaban en el lugar donde los acusan, o simplemente no hicieron lo que se les acusa. "Acá hay prisión política, el Estado encarceló a los chicos, el Estado ha puesto querellas de Ley de Seguridad, hasta los testigos en los juicios son agentes del Estado"¸ finaliza Rose Marie.Las dificultades de las familias de los presos de la revueltaLas familias de los presos en Chile hacen una encomienda semanal a sus familiares. Para poder hacer entrega de esta, deben estar a las tres de la madrugada afuera del recinto penal y la diligencia, por lo general, se extiende hasta las 14:00 horas.Rose Marie comenta a Sputnik que los recintos no cuentan con protocolo COVID-19 para hacer las encomiendas y, además, son filas interminables de gente reunida sin distanciamiento social."Muchas de estas encomiendas no llegan a los chicos, ya que Gendarmería se queda con ellas. Ese es su juego. La alimentación al interior no es como dicen. La concesionaria no entrega los alimentos que deberían entregar y por eso las familias acuden a la encomienda que es carísima", agrega.Las encomiendas se realizan una vez a la semana. Cada una de ellas tiene un valor de 50.000 pesos chilenos (61 dólares). Es importante precisar que el salario mínimo en Chile es de 337.000 pesos (441 dólares), además al dinero de las encomiendas se le deben sumar los gastos en abogados y peritajes."Gendarmería hace sus propios negocios porque los celulares no entran solos a las cárceles, es Gendarmería quien los entra y los vende. Ellos hacen el tráfico de todo lo que tú te puedas imaginar al interior de las cárceles y al mismo tiempo le roban todo lo que les quieran robar", agrega.Fuentealba señala que han sido humilladas por Gendarmería por ir a ver a sus hijos. Incluso han sido amenazadas con no dejarlas entrar. "Es por la necesidad de ver a sus familiares, que hemos tenido que aguantar todo tipo de vejaciones", cierra.Las huelguistas están siendo monitoreadas por el equipo médico del Movimiento Salud en Resistencia y esperan que el 2 de noviembre se realice la votación en el Congreso, pero esto aún es incierto.

