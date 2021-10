https://mundo.sputniknews.com/20211019/chile-conmemora-dos-anos-del-estallido-social-que-denuncio-la-profunda-desigualdad-en-el-pais-1117265382.html

Chile conmemora dos años del estallido social que denunció la profunda desigualdad en el país

Chile conmemora dos años del estallido social que denunció la profunda desigualdad en el país

Desde muy temprano diversas manifestaciones se produjeron en Chile, especialmente en la capital, Santiago, en el contexto de los dos años desde que se inició el estallido social. Protestas que dejaron innumerables víctimas de violaciones a los derechos humanos, debido a la violenta represión ejercida por los agentes del Estado del Gobierno de Sebastián Piñera.Al igual que en 2019, fueron nuevamente los estudiantes secundarios quienes inauguraron las protestas de esta jornada al colgarse este lunes 18 de una pasarela a la salida del edificio Costanera Center, el mayor rascacielos de Sudamérica, y para muchos ícono del neoliberalismo chileno."El único camino es el ejemplo de octubre", se leía en el lienzo desplegado por los estudiantes. Algunas cuadras más bajo al costado de la Plaza Dignidad, en el puente Pío Nono, se colgó otra pancarta con la leyenda "Octubre nos unió: que nada ni nadie nos separe". Así comenzaba una jornada a la que se hicieron múltiples llamados para recordar la fecha.Otras actividades se realizaron durante la mañana en distintas partes de la capital, la mayoría convocando a reunirse a partir de las 16:00 horas en la Plaza Dignidad. Más de 50 convocatorias de organizaciones sociales, a través de las redes, invitaban a reunirse en la llamada zona cero del estallido social.Por su parte las autoridades movilizaron a 5.000 efectivos policiales para el control de las manifestaciones, además de retirar semáforos y contenedores de basura para evitar que fueran usados en las barricadas, como en otras protestas. Colegios, empresas y universidades llamaron a terminar sus jornadas laborales más temprano.Como hace dos años las demandas de los chilenos y chilenas siguen apuntando a educación gratuita y de calidad, salud pública universal, pensiones dignas, libertad a los presos políticos de la revuelta y juicio y castigos a los culpables de las violaciones a los derechos humanos.Demandas que aún no son acogidas por el Gobierno y que para los asistentes a las manifestaciones solo se conseguirá con un pueblo consciente y movilizado."No sabes los contenta que me hace ver a tanta gente nuevamente en este lugar, porque hubo demasiados heridos, siguen muchos chiquillos presos y parecía que solo despertamos esa vez, pero no es así, seguimos despiertos, movilizados y soy feliz por eso", compartió Patricia, mujer de la tercera edad con Sputnik.Para estas mujeres como para gran parte de los asistentes a la Plaza, el Gobierno y la élite política buscan evitar un cambio del sistema neoliberal introducido por la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet (1973-1990) y mantenido en los Gobiernos posdictadura.El aniversario de la revuelta social coincide con el inicio, en la Convención Constitucional del debate los contenidos de la nueva carta magna, y con la campaña presidencial que elegirá al sucesor de Sebastián Piñera, quien tiene una desaprobación del 68%, según la última encuesta Centro de Estudio Públicos (CEP).Hasta el cierre de esta nota seguían llegando miles de personas a la Plaza Dignidad, para conmemorar este histórico día en el país sudamericano, y en algunas esquinas del centro de Santiago se producían escaramuzas con la Policía militarizada chilena.

