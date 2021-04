https://mundo.sputniknews.com/20210413/condenado-de-la-revuelta-social-en-chile-ingresa-a-la-universidad-pero-no-puede-estudiar-1111095465.html

Condenado de la revuelta social en Chile ingresa a la universidad, pero no puede estudiar

Carlos Peyrin Matamala, el primer preso del estallido social de Concepción, ciudad ubicada al sur de Chile, lleva un año y cuatro meses cumpliendo condena en

Carlos Peyrin Matamala, el primer preso del estallido social de Concepción, ciudad ubicada al sur de Chile, lleva un año y cuatro meses cumpliendo condena en la cárcel El Manzano, tras ser culpado de porte de armamento explosivo en diciembre de 2019. Peyrin tiene 32 años, es padre de dos niños, trabajador de la construcción y siempre quiso estudiar, pero su situación familiar y económica se lo impidió, no así la prisión. "Carlos empieza a prepararse, él siempre quiso estudiar licenciatura en Historia, entonces Carlos da esta prueba de transición en un contexto que es muy brutal, donde el día anterior a esta prueba, empiezan a hacerse allanamientos, donde se empiezan a generar peleas, discusiones entre internos", relata a Sputnik Oriana Astudillo Sanhueza, activista en derechos humanos y vocera de Carlos Peyrin. Esteban Arévalo Díaz, defensor de derechos humanos y abogado de Peyrin, explica a Sputnik que, "de forma excepcional, excepcionalísima diría yo, venciendo todas estas barreras e imposibilidades de poder acceder a la educación, dio la Prueba de Transición Universitaria (PTU), haciendo un gran esfuerzo debido a que en todo momento se le prohibió y se le restringió el acceso de material educativo por parte de Gendarmería". Oriana, detalla que tras rendir la PTU, Peyrin quedó seleccionado en la carrera de Historia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Sin embargo, no ha podido estudiar desde el recinto penitenciario, pese a que está matriculado de la casa de estudios."El tema es que hoy día Carlos es alumno regular de la Universidad Católica y no ha podido tener acceso a estudiar cuando ya empezaron las clases", denuncia Oriana. Según explica el profesional el sistema penitenciario chileno tiene como objetivo resguardar el cumplimiento de la sentencia, "pero, además, en el papel, tiene como finalidad la rehabilitación y la reinserción de las personas privadas de libertad. ¿Cómo?, fundamentalmente a través de la educación y del trabajo".Las respuestas de las autoridadesTras el ingreso a la universidad, la respuesta de la institución penitenciaria a la solicitud de facilitar que Carlos Peyrin estudie se remite a señalar que no existen medios logísticos ni tecnológicos al interior del Centro de Cumplimiento Penitenciario donde este interno se encuentra. Una respuesta que la defensa no entiende, si se considera que los medios tecnológicos necesarios "hoy en día ya no son de tan difícil acceso", o porque podrían otorgar "un permiso diario para que él pueda asistir a sus clases online", opción que también ha sido rechazada.Asimismo, en tres ocasiones, explica su vocera, ha postulado para que sea trasladado al Centro de Estudio y Trabajo que tiene Gendarmería, lugar donde los internos están en un medio con más libertades, pero las autoridades penitenciarias lo han negado, al determinar que, a causa del delito por el que está condenado, existe "peligro latente de fuga". Las negativas no desaniman al trabajador y padre de dos niños, y han generado la solidaridad del gremio de historiadores de Chile. La situación, según sus cercanos, muestra cómo Carlos Peyrin ha sido objeto, desde su detención, de la persecución y el mal actuar de distintos organismos del Estado.Entre el hostigamiento y la ignoranciaCarlos Peyrin fue apresado el 2 de diciembre del 2019 en una de las tantas protestas del centro de Concepción producidas tras la revuelta social de 18 de octubre. Cinco funcionarios de la policía civil lo detienen al interior de un bus cuando se dirigía de regreso a su casa. Según la versión del propio Peyrin y de su familia, estando detenido lo someten a apremios y vejámenes, y al día siguiente lo pasan a control de detención, para ser luego trasladado a la cárcel El Manzano, sin dar aviso a los familiares. En el momento de la detención, Peyrin no tenía abogado, por lo que se le asigna un defensor público quien le recomienda que se autoinculpe para agilizar el proceso, a lo que Carlos accede, según Oriana Astudillo, por total ignorancia. "Carlos lamentablemente no viene de una familia que tenga conocimiento en tema judicial, es una familia humilde, modesta, trabajadora", comenta.Con su sentencia, pronunciada en mayo de 2020, Carlos Peyrin se trasformó en el primer preso de la revuelta en ser condenado en un juicio abreviado, sin haber podido brindar su testimonio al tribunal. Las cosas se hicieron mal En una declaración firmada por la Comisión Chilena de Derechos Humanos y distintas organizaciones sociales se acusa de "nula defensa" en el caso de Peyrin, y su actual abogado, quien ha tenido acceso a los documentos de la causa y a la carpeta de investigación, considera que "las cosas no se hicieron o se hicieron mal".Esteban Arévalo explica que todas las pruebas que se recogieron en este caso fueron a partir acciones viciadas e ilegales de la Policía, por lo que "no pueden ser consideradas en un juicio penal, porque esa prueba está toda contaminada, no se cumplieron los requisitos que establece la ley y la Constitución para la actuación de las Policías". Otra de las más grandes deficiencias que el abogado advierte en el caso de Carlos Peyrin es que, tras revisar los testimonios que hacen los policías, "existen evidentes contradicciones en ese relato". La Policía de Investigaciones declara que Carlos Peyrin fue detenido en el sector del Palacio de Tribunales en el centro de Concepción, lugar donde habría hecho el lanzamiento de bombas molotov, "pero la detención no es ahí, la detención es varias cuadras alejados de este lugar donde se supone que Carlos habría cometido el delito".Según Arévalo existen declaraciones de dos policías que dicen que su defendido habría confesado haber tenido participación en este delito cuando es detenido y subido a un carro policial. Para Oriana el seguimiento y detención de Peyrin luego de la protesta puede responder a que "Carlos es un joven que siempre ha estado presente en diferentes demandas, él ayudó y apoyaba por ejemplo en algunas tomas de terreno con las personas más vulnerables, ayudándolos a construir sus casitas, ayudándolos a hacer baños secos, a crear huertas. Él ayudaba a los pescadores muchas veces cuando se hacían diferentes demandas por el tema de la pesca".Una última posibilidad Esteban Arévalo cuenta que en Chile existe la posibilidad de que se revise una sentencia penal que se encuentre ejecutada, si hay antecedentes nuevos que no fueron considerados al momento del juicio, un procedimiento extraordinario llamado recurso de revisión.Para el abogado esto es muy relevante, particularmente tras el estallido social, porque en su opinión el Ministerio Público de Chile "peca de un exceso de confianza respecto de las declaraciones que realizan los policías".Esto porque no parece razonable e incluso no cumple con un estándar mínimo de persecución penal "que los procesos penales o las investigaciones penales comiencen y se perfeccionen llegando a juicio con la sola declaración de las policías", como en este caso y varios de la revuelta. Mientras Carlos Peyrin y su defensa estudian la posibilidad de presentar un recurso de revisión, están a la espera de la próxima fecha de la audiencia de la libertad condicional, la que solicitaron en base al tiempo que lleva en prisión y por su buena conducta, y que le permitiría finalmente estudiar.

