"La relación de la UNAM con el neoliberalismo es paradójica"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusó que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha sido cooptada por la ideología neoliberal. 22.10.2021, Sputnik Mundo

Ante esta valoración, el universitario Axel Ancira, egresado de ese recinto académico, estima que vínculo que sostiene la UNAM con la ideología neoliberal es paradójico, con un estudiantado politizado con perspectiva social y una estructura organizacional antidemocrática.Licenciado y maestro del Colegio de Estudios Latinoamericanos (CELA) de la Facultad de Filosofía y Letras, el también docente en cine documental considera que altos cargos de la universidad pública más importante del país han sido condescendientes con el neoliberalismo."No hay sector más politizado que las juventudes universitarias, que en los últimos 20 años han salido a las calles a protestar más que contra el sistema neoliberal en su conjunto contra mandatos concretos del Fondo Monetario Internacional (FMI) en defensa de la gratuidad de la educación", considera en entrevista con Sputnik Mundo."Contra el fraude electoral, en defensa de los trabajadores electricistas y contra la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa, al mismo tiempo la UNAM en su estructura interna se ha negado a democratizarse y altos cargos, comenzando por el rector, han sido enclaves de si bien no su promoción abierta, al menos una abierta condescendencia al neoliberalismo", califica.El análisis del también estudiante de doctorado en humanidades en la Universidad Autónoma Metropolitana campus Xochimilco (UAM-X) se da en el marco de las críticas que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho recientemente a la UNAM.El mandatario acusó que la universidad pública ha abandonado la formación de cuadros con dimensión social y se ha inscrito en el respaldo a la ideología neoliberal, que fomenta la privatización de bienes del Estado, entre otros aspectos."Aberrante, el sistema de contratación en la universidad"Los profesores de asignatura de la UNAM viven en carne propia una de las características más violentas de la lógica neoliberal, evalúa Ancira, que es el sometimiento a una competencia brutal al interior, donde incluso hay que competir por los estudiantes para que sus clases no sean cerradas."Esto produce un doble efecto, pues mientras que difunde la muy neoliberal idea de un sacrificio por el prestigio, deja en la vía de los hechos la posibilidad de impartir asignaturas a quienes tienen otras fuentes de ingreso, o bien no necesitan trabajar para subsistir, aspecto que sin duda impacta en la ideología de quienes están formando a las nuevas generaciones universitarias", añade.Evaluación por puntos del Conacyt, propia de Margaret ThatcherLa comunidad universitaria, considera el egresado de estudios latinoamericanos, aceptó de manera casi ciega el sistema de evaluación por puntos implementada en el periodo neoliberal por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), una política que recuerda a la derechista Margaret Thatcher quien fue primera ministra del Reino Unido y recortó derechos sociales a la clase trabajadora de su país."Así, la generación del conocimiento no se mide en términos cualitativos, sino que se vuelve de hecho una réplica de la razón capitalista de la competencia descarnada para optar por la posibilidad de dedicación a actividades que les brinden los anhelados puntos", señala."Que permitan seguir recibiendo estímulos y becas, en muchos casos indispensables para que el salario sea suficiente, y en otros francamente distorsiones aberrantes (por la ostentación) ante el sueldo medio de las personas profesionistas en México", agrega.Aunque estas realidades académicas son cuestionadas desde el interior de las universidades públicas, estas instituciones siguen operando de manera casi autómata en su competencia por el presupuesto público, además de hacer gastos onerosos, fútiles e incluso ridículos, califica Ancira.Estima que esta orientación el gasto no puede entenderse sino como una conformación del sentido común del neoliberalismo, que ejerce el poder con autoritarismo y un profundo clasismo inclusive en territorios universitarios."Emulando la meritocracia con que se justifica la polarización en espacios empresariales y en otros ámbitos de la sociedad", concluye.

