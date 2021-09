https://mundo.sputniknews.com/20210927/los-43-de-ayotzinapa-de-la-verdad-historica-a-la-impunidad-que-persiste-1116480540.html

Los 43 de Ayotzinapa: de la "verdad histórica" a la impunidad que persiste

Los 43 de Ayotzinapa: de la "verdad histórica" a la impunidad que persiste

A siete años de la desaparición en México de los 43 normalistas de Ayotzinapa (Guerrero), movilizaciones en todo el país reafirmaron los reclamos. 'En órbita' conversó con Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los estudiantes desaparecidos.

2021-09-27T22:00+0000

2021-09-27T22:00+0000

2021-09-27T22:00+0000

en órbita

enrique peña nieto

alemania

chile

angela merkel

ayotzinapa

sebastián piñera

desaparición forzada

xenofobia

andrés manuel lópez obrador

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1b/1116506000_14:0:626:344_1920x0_80_0_0_c7282077afd25bbef7a968b5089bd2fd.jpg

Los 43 de Ayotzinapa: de la "verdad histórica" a la impunidad que persiste A siete años de la desaparición en México de los 43 normalistas de Ayotzinapa (Guerrero), movilizaciones en todo el país reafirmaron los reclamos. 'En órbita' conversó con Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los estudiantes desaparecidos.

Entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa (Guerrero) desaparecieron. Según pruebas, varios jóvenes fueron ingresados al batallón 27 de infantería, asesinados y entregados al grupo delictivo Guerreros Unidos.Siete años después, durante ambos días conmemorativos hubo manifestaciones a lo largo del territorio, exigiendo justicia y en recordatorio de los padres que murieron sin encontrar a sus hijos.En 2015, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la Fiscalía General de la República aseguró como 'verdad histórica' que los normalistas "fueron privados de la vida, incinerados y sus cenizas arrojadas al Río San Juan (Cocula)".Un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) destacó irregularidades en aquella versión. Y sostuvo que algunos de los inculpados acusaron malos tratos y tortura durante la presentación de sus declaraciones ante las autoridades de seguridad estatales.Días atrás, el presidente Andrés Manuel López Obrador y otras autoridades se reunieron con las familias, para las cuales existe "más voluntad política" y "avances" en el caso por parte del actual Gobierno que en el de Peña Nieto. De todos modos, enfatizaron que "llevamos tres años y aún no sabemos el paradero de nuestros hijos".El texto agrega que se logró identificar los restos de dos jóvenes pero hay 40 órdenes de captura libradas hace seis meses las cuales la Fiscalía aún no ejecutó."El Ejército tiene buena relación con el actual Ejecutivo. Pero cuando se pone el tema sobre la mesa causa incomodidad, aunque hay pruebas [contra las Fuerzas Armadas] para abrir una investigación exhaustiva", reconoció Rosales.Para Rosales, las actuales autoridades no aprovecharon este crimen para cambiar las estructuras y las políticas contra la violencia y las desapariciones."Se han mantenido intactas las estructuras delictivas, las redes de complicidades de fuerzas de seguridad que mantienen con estos grupos. Los desaparecidos siguen y de momento no hay respuestas", lamentó el abogado de los familiares de los estudiantes.México reportó 90.148 personas desaparecidas desde que los datos comenzaron a registrarse en 1964. 81% de los casos ocurrieron desde 2006, cuando comenzó la llamada “guerra contra el narcotráfico” durante la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012).En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— un diálogo sobre las elecciones federales en Alemania y la despedida de la canciller Angela Merkel, en el poder desde 2005, con el analista internacional argentino Eduardo Martínez. Y, además, la violencia contra migrantes en Chile.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 8 a 9 horas.

gladys smith Estoy aquí para explorar el tratamiento más seguro y sorprendente para el herpes. He sido positivo por un virus mortal llamado Herpes durante 5 años, he perdido la esperanza. Hasta que busqué en línea para averiguar y preguntar sobre el tratamiento del virus del herpes, y vi el testimonio en línea del Dr. Nelson sobre cuántas personas tratan HERPES, DIABETES, VIH y SIDA. Entonces decidí contactar a un médico, lo contacté para averiguar cómo podía ayudarme y me dijo que me ayudaría con las hierbas naturales que produce. Y lo usan para mí, usé la medicina como herramienta y estoy curado. y fui sanado! Realmente es como un sueño, ¡pero ahora estoy tan feliz! ¡Así que decidí agregar más comentarios para salvar a más personas como yo! Y te aseguré que si no usas sus hierbas naturales, él también tiene una cura que puede curar todo tipo de enfermedades. Puede contactarlo en @EMAIL; drnelsonsaliu10@gmail.com / WHATSAPP @ + 14436204203 0

1

alemania

chile

ayotzinapa

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

enrique peña nieto, alemania, chile, angela merkel, ayotzinapa, sebastián piñera, desaparición forzada, xenofobia, andrés manuel lópez obrador, desaparición forzada de 43 estudiantes en iguala, crisis migratoria, olaf scholz, méxico, avances en la investigación del caso ayotzinapa, аудио