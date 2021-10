https://mundo.sputniknews.com/20211007/amlo-tambien-existen-caciques-que-dominan-en-las-universidades-1116853065.html

AMLO expone a las mafias universitarias: "También existen caciques que dominan allí"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que en las casas de estudio mexicanas, por ejemplo la Universidad Nacional Autónoma de México... 07.10.2021, Sputnik Mundo

Al ser cuestionado sobre la presunta corrupción al interior de las universidades autónomas, el mandatario mexicano aseveró que el gobierno federal no puede intervenir, pues sería una violación a la autonomía de los centros de estudios.López Obrador señaló que para acabar con las mafias al interior de las universidades públicas de México debe de ser la misma comunidad estudiantil y académica quienes se encarguen de sacar dichos grupos de poder.En la UNAM, dijo el mandatario, también hay mafias que imponen a los altos mandos universitarios y académicos que buscan su ascenso son bloqueados por estos grupos, advirtió.Sobre el caso del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), en donde se está investigando a más de una treintena de investigadores, la situación es distinta porque el instituto depende del gobierno, señaló el mandatario."La democracia es una forma de vida que no sólo tiene que ver con la actividad política electoral, tiene que haber democracia en la familia, tiene que haber democracia en el sindicato, tiene que haber democracia en la escuela, en todos lados", dijo.Además, López Obrador criticó el hecho de que las universidades aún no han regresado a clases pese al avance en la vacunación contra COVID-19."Si ya se vacunó a maestros, si ya ha quedado de manifiesta que no hay riesgo para alumnos, o no hay riesgos graves, ¿por qué no se regresa a clases? Es un llamado a los sindicatos también de las universidades, es un llamado respetuoso a las autoridades universitarias y también a los estudiantes", señaló.

