AMLO lamenta que la UNAM "se haya derechizado"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que académicos e intelectuales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se dedicaron... 22.10.2021, Sputnik Mundo

La UNAM no estuvo a la altura para criticar el modelo neoliberal que por años afectó al país, dijo el mandatario mexicano durante su conferencia de prensa diaria. "Se requiere una sacudida y es una gran universidad, pero no estuvieron a la altura de las circunstancias. La crítica al liberalismo no surgió de la UNAM", dijo López Obrador, quien agregó que durante las atrocidades cometidas en el periodo neoliberal, la máxima casa de estudios del país no jugó un papel determinante en la defensa de los recursos y, por el contrario, muchos se unieron al pensamiento conservador.López Obrador también recordó que en el 2012 el movimiento #YoSoy132 surgió en la Universidad Iberoamericana y no en las aulas de la universidad pública. "No se enojen, además que bueno que hay polémica por esto porque no vamos a caer en la autocomplacencia", señaló.

