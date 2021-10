https://mundo.sputniknews.com/20211021/tres-enfrentamientos-entre-la-4t-y-la-unam-que-han-causado-polemica-1117388479.html

Tres ataques de la 4T contra la UNAM que han causado polémica

Tres ataques de la 4T contra la UNAM que han causado polémica

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la UNAM se volvió una institución "individualista" y "defensora de proyectos neoliberales"... 21.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-21T21:18+0000

2021-10-21T21:18+0000

2021-10-21T21:18+0000

américa latina

universidad nacional autónoma de méxico (unam)

andrés manuel lópez obrador

neoliberalismo

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/17/1116370495_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_aa13dc94aaa022a30b26595518217354.jpg

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que alberga en sus aulas a más de 300.000 estudiantes de nivel medio superior y superior, "perdió su esencia de formación de cuadros, de profesionales para servir al pueblo. Ya no hay los economistas de antes, los sociólogos, los politólogos, los abogados, ya no hay derecho constitucional, ya el derecho agrario es historia, el derecho laboral, todo es mercantil, civil, penal, todo es esto", dijo López Obrador durante su conferencia de prensa este 21 de octubre desde Palacio Nacional. Sus palabras desataron revuelo. Tras los dichos del presidente, los senadores de oposición condenaron su posicionamiento y lanzaron un ¡Goya!, la famosa porra de la universidad. "Me parece muy lamentable que el Ejecutivo Federal lesione, dañe, violente a nuestra máxima casa de estudios. Hoy nuevamente desde la mañanera se atrevió, yo diría de manera irresponsable a señalar a esta institución, que de inicio en su nombre lleva su cualidad y es autónoma", dijo la senadora panista Kenia López Rabadán. En tanto, el priista Manuel Añorve también salió a la defensa de la UNAM y pidió cerrar filas en la defensa de la institución. "La UNAM es el centro de pluralidad política de México, la UNAM ha generado miles de profesionistas, científicos, ha generado arte, cultura y existe una pluralidad donde todos los egresados de la UNAM y muchos de los que estamos aquí presentes manifestamos nuestras ideas sin que nadie nos lo limite. Con todo respeto, la UNAM no debe de estar en un debate nacional, la UNAM al contrario debemos cerrar filas para seguirla fortaleciendo", aseveró. 2. Los caciques Esta no fue la primera vez que AMLO lanza críticas contra la UNAM, de donde es egresado, pues el pasado 7 de octubre, el mandatario indicó que al interior de las universidades públicas, entre ellas la máxima casa de estudios, hay mafias. López Obrador señaló que para acabar con las mafias al interior de las universidades públicas de México debe de ser la misma comunidad estudiantil y académica quienes se encarguen de sacar dichos grupos de poder.3. El llamado a investigar Pero López Obrador no ha sido el único en poner a la UNAM como blanco de ataques, pues el senador Armando Guadiana, perteneciente a la bancada de Morena, propuso el pasado mes de septiembre que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) investigue a todas las universidades autónomas en México, incluida la UNAM.De acuerdo con el legislador, la propuesta sugiere que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), las auditorias estatales y la UIF investiguen el manejo del presupuesto de estas instituciones por supuestos malos manejos. Esta declaración dividió incluso a los adeptos de la 4T. El senador morenista Ricardo Monreal salió a la defensa de la UNAM tras los dichos de Guadiana.Incluso el titular de la UIF, Santiago Nieto, envió un corto pero tajante posicionamiento: el ente no fue creado para investigar a instituciones académicas, sino a quienes malversan fondos.

https://mundo.sputniknews.com/20210924/las-5-universidades-de-america-latina-con-mayor-nivel-de-empleo-entre-sus-egresados-1116405520.html

https://mundo.sputniknews.com/20210330/tres-de-cada-cuatro-docentes-de-unam-deben-trabajar-80-horas-semanales-para-su-canasta-alimenticia-1110589617.html

https://mundo.sputniknews.com/20211008/que-son-las-mafias-academicas-de-las-que-hablo-amlo-1116902013.html

Jose Gutierrez Desde que fue fósil de la UNAM le tiene rencor. 14 años y esas pésimas calificaciones lo tienen muy resentido. 1

Jose Gutierrez Habría que decirle al amlo que con tan malas calificaciones, que además nunca ha tenido trabajo de verdad, que tiene el problema de disartria, y ese resentimiento que lo hace insultar al que se le pone enfrente, que así nunca va a llegar a ser nada... Claro, a menos que se encuentre a 30 millones por el estilo... Jajaja 1

2

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

universidad nacional autónoma de méxico (unam), andrés manuel lópez obrador, neoliberalismo, méxico