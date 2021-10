https://mundo.sputniknews.com/20211015/me-piden-que-no-contamine-pero-luego-quitan-el-tren-el-motin-del-ferrocarril-parte-de-andalucia-1117155760.html

"Me piden que no contamine, pero luego quitan el tren": el motín del ferrocarril parte de Andalucía

Arranca una oleada de manifestaciones que exigen recuperar el tren, la vertebración del territorio y la sostenibilidad que implica el ferrocarril. Andalucía es... 15.10.2021, Sputnik Mundo

Todos los días, un curioso espectáculo tiene lugar en el sur de España. Junto a la Reserva Natural de la Laguna de Fuente de Piedra (Málaga) pasa un tren que, habitualmente, va lleno de turistas. Todos podrían bajar y disfrutar de un espectáculo único gracias al flujo de aves migratorias.Sin embargo, el tren es un convidado de piedra que llega haciendo ruido y se va igual. Ningún visitante que llegue en tren podrá disfrutar del paisaje o la gastronomía andaluza. El tren llega. Para en Fuente de Piedra varios minutos. Pero no abre sus puertas, así que los visitantes ven el pueblo por la ventanilla. Y lo que es más raro: los locales tampoco pueden viajar en tren a Málaga o Sevilla.Andalucía, la comunidad más poblada de España, es la región que más desconexiones ferroviarias concentra. Hay déficit de infraestructuras y servicios. De las cinco ciudades de España con más de 83.000 habitantes que ni siquiera tienen tren, cuatro son andaluzas. Como ejemplo, a Marbella, la capital de la Costa del Sol, solo se llega por carretera.El listado es largo, Andalucía tiene graves carencias en movilidad de personas y mercancías. No hay conexión al corredor Mediterráneo, Almería es un islote. Hay Cercanías en precario en Sevilla y Málaga, donde por falta de maquinistas, tras la pandemia, hay de media una docena de trenes que han dejado de hacer su ruta diaria, explican a Sputnik desde la Confederación General del Trabajo (CGT).No existen líneas de Cercanías en Córdoba, Granada, Huelva o Jaén. La Media Distancia tiene horarios insostenibles. Otra incoherencia mayúscula la encontramos en la infraconexión por tren del puerto de Algeciras, la mayor infraestructura marina de España y principal entrada de mercancías.Distintas asociaciones se rebelan contra este panorama que convierte a Andalucía en la "hermana pobre de España". Las protestas han empezado su ruta nacional en Sevilla, frente a la Estación de ferrocarriles de Santa Justa. Diferentes asociaciones y plataformas exigen a las administraciones "rescatar el tren". Andalucía está llena de agujeros negros ferroviarios.Presupuestos insuficientesLos Presupuestos del Gobierno, en principio, ofrecen un alivio con las partidas del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. El ferrocarril acapara gran parte de la inversión en infraestructuras, con 5.442 millones, prácticamente la mitad (2.883 millones de euros) van para las vías convencionales y de Cercanías.Los manifestantes claman contra la gestión que se viene haciendo del ferrocarril, "no es solo cuestión de infraestructuras, también de servicios", lamentan. Las consignas van contra las políticas que se vienen desarrollando para la región desde hace años, tanto por PSOE y PP. De hecho, no ha habido representantes de estas formaciones políticas, sí en cambio de Podemos o Más País.Al Horizonte 2030 no se llega con alta velocidad"Menos Aves, más Regionales" es uno de los lemas más repetidos. Las estimaciones de inversión de Adif para 2022 son de 2.591 millones de euros para la alta velocidad, volumen similar al resto de tejido ferroviario.El comunicado conjunto de las diferentes organizaciones regionales denuncia la "liberalización y privatización" del ferrocarril a través del fomento de la alta velocidad que detrae recursos para ofrecer un servicio social, público y sostenible."El Ave es un negocio que no vertebra ni conecta nada", apunta Aroca. La Plataforma propone la doble electrificación de las vías de ancho tradicional –las vías de AVE son más estrechas e implican una nueva infraestructura– además de recuperar los trenes regionales y nocturnos, entre otras medidas.La propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) hizo saltar las alarmas con un informe anterior a la pandemia sobre la alta velocidad en España. En España la alta velocidad se usa poco, pero a pesar de ello, construimos e invertimos más en ella que en Reino Unido, Alemania o Italia.Según la investigación de CNMC, con datos de 2017, el tramo Madrid–Barcelona concentra el 45% del uso de una red de alta velocidad que en el resto del país está infrautilizada. Así que somos el país europeo con la red más extensa en alta velocidad y dónde más se construye; pero el cuarto en clientes.España tiene más de 3.000 km de alta velocidad, a nivel global, solo por detrás de China, que se mueve en otra dimensión. Y eso que el mantenimiento de la red AVE es más cara (50.000 €/km) el doble que la red convencional, lo que repercute en el billete que paga el viajero: dos de cada cuatro usuarios cree que es un servicio excesivamente caro.Regiones aisladas en la Andalucía abandonadaEl panorama que describen los manifestantes recuerda al famoso pasaje de Bienvenido, Mister Marshall, con las esperadas inversiones millonarias prometidas pasando de largo y los lugareños despidiéndolas con la mano. "Prometen obras faraónicas, pero luego solo las vemos pasar de largo sin que nos aporte nada", reflexiona Cubero.Sin embargo, tras mucho luchar, en Arahal han conseguido que el tren de Cercanías que pasaba por el pueblo haga parada. Ahora, los cerca de 20.000 vecinos tienen una alternativa para viajar, por ejemplo, a los Hospitales que les corresponden en Sevilla."¿La España vaciada?, esto es diferente, es la Andalucía abandonada", apostilla Mª Carmen Berrocal, portavoz de la Plataforma por el Tren Rural de Andalucía (PTRA), vecina de Bobadilla, localidad del centro geográfico de Andalucía que, hasta hace poco, fue un nudo ferroviario nacional."Tras la pandemia tenemos solo un tercio de los trenes que había antes. Estamos aislados, se abandona la infraestructura que, con el tiempo, se convierte en deficiente, así que tienen la excusa perfecta para quitar el tren. Un pueblo sin tren, es un pueblo abocado a desaparecer".Además, los pocos servicios existentes son "incoherentes", los ejemplos de horarios son numerosos, con idas y vueltas inconexas y conexiones imposibles que desincentivan el uso ferroviario. Las implicaciones: el aislamiento de las personas mayores, con más dificultades para conducir o moverse por carretera y la desconexión de las nuevas generaciones. "Pagamos impuestos igual que una persona que vive en Madrid, Sevilla o Barcelona. ¿Por vivir en un pueblo no tengo derecho a servicios ferroviarios?", cuestiona Berrocal. Estamos, aunque suene contradictorio, en el año europeo del ferrocarril y los fondos Next Generation marcan el camino. Los nuevos presupuestos cuentan con los miles de millones asignados por el Consejo Europeo que deben mejorar la conexión de territorios en aras a la sostenibilidad.El tren supone menos del 0,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte, siendo emblema de sostenibilidad. Pero en España, solo el 6,5% de los viajeros y el 5,1% de las mercancías van sobre raíles. Las manifestaciones llegarán el 24 de octubre a Madrid para recordar que hay muchas más Españas al otro lado de las vías de alta velocidad.

medioambiente, ave, andalucía, málaga, ferrocarril, 📝 reportajes