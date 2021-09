https://mundo.sputniknews.com/20210924/con-pequenos-gestos-cambiamos-la-ciudad-la-riqueza-alternativa-viene-en-bici-1116390694.html

"Con pequeños gestos cambiamos la ciudad": la riqueza alternativa viene en bici

Los cambios en la medición de la contaminación de la OMS revelan que las ciudades españolas son insanas y peligrosas. La adaptación a patrones de movilidad... 24.09.2021, Sputnik Mundo

Cómo movernos en las ciudades de manera sostenible y cómo mejorar nuestra salud es una cuestión urgente. La movilidad urbana no es solo un aspecto de eficiencia en tiempo y consumo energético. También es una cuestión de salud y de felicidad. Precisamente, el lema de la reciente Semana Europea de la Movilidad, Por tu salud, muévete de forma sostenible apunta a cómo cuidarnos mejor.Con el 24 de septiembre marcado por manifestaciones ambientalistas y con los nuevos parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) posicionando prácticamente a todas las grandes ciudades en la zona roja de peligro, replantear como nos movemos en la ciudad es prioritario.Tras 16 años con unos límites de calidad del aire fijos, la OMS ha revisado sus baremos en función a las recientes evidencias científicas para establecer los nuevos límites de contaminación que ponen en riesgo nuestra salud.Según la OMS, 4,2 millones de muertes prematuras se producen cada año por culpa de la contaminación en todo el mundo. Más de la mitad de esas muertes tienen que ver con cardiopatías isquémicas y accidentes cerebrovasculares, abundando también enfermedades pulmonares, infecciones respiratorias agudas y cáncer de pulmón. Esta nueva recalificación de la OMS aspira a una reducción del 80% de las muertes prematuras.España debe dar un frenazoEn España, hasta ahora, ciudades como Madrid, Granada y Barcelona eran habituales de la zona de peligro por la cantidad de partículas grandes (PM₁₀) y sobre todo de dióxido de nitrógeno (NO₂) en su aire. Pero ya no son las únicas. Al pasar de 40 a 10 microgramos por metro cúbico de NO₂, la gran mayoría de las ciudades españolas están en riesgo sanitario.Incluso teniendo en cuenta las limitaciones de la pandemia, los datos de 2019 reflejan que, con las nuevas reglas de la OMS, prácticamente todas las grandes ciudades duplicaron los niveles de NO₂: A Coruña, Algeciras, Alicante, Almería, Avilés, Bilbao, Castellón, Ceuta, Córdoba, Cuenca, Donostia, Gijón, Girona, León, Lleida, Málaga, Murcia, Ourense, Oviedo, Palma, Las Palmas de Gran Canaria, Pamplona, Santa Cruz de Tenerife, Santander, Sevilla, Tarragona, Torrelavega, València, Valladolid, Vigo, Vitoria y Zaragoza.En España, el NO2 es responsable de cerca de 6.000 muertes al año, según la Agencia Europea del Medio Ambiente. "Las ciudades tienen que actuar ya, vamos tarde", cuenta a Sputnik José María Rodríguez Muro, una de las voces del cambio en la movilidad –y por lo tanto en la salud– de los entornos urbanos.Tan sencillo como montar en biciLa solución a este reto sanitario es tan sencilla como dar un paso tras otro o aprender a montar en bici. Más allá de las grandes inversiones que requiere el coche eléctrico, el carsharing o el transporte urbano, incluir el caminar y la bicicleta deben ser ejes prioritarios. "Inculcar esta idea es un desarrollo lento, llevamos mucho tiempo remando en esta misma dirección y hemos conseguido que grandes corporaciones y actores hagan suya esta filosofía", detalla Rodríguez Muro, de Ciclogreen.Ciclogreen es una empresa sevillana que, desde hace 7 años, ofrece a empresas, universidades, administraciones y particulares la posibilidad de integrar la movilidad sostenible en su día a día. Se trata de incentivar la movilidad sostenible premiando a quien lo hace bien, y no solo multando a quien lo hace mal.A través de un proceso de cálculos de desplazamientos, integración de vehículos sostenibles y estudio de horarios, Ciclogreen asesora a Universidades, Ayuntamientos como el de Sevilla, las ONG, "o empresas, que son las últimas que se han incorporado a nuestro servicio, pero las que más cambios están propiciando. ¡Tener a grandes como ULMA o Decathlon a bordo de la movilidad sostenible integra a miles de pesonas desplazándose cada día!"Entre los empresarios más ricos de EspañaCiclogreen acaba de ser reconocida como una de las 100 empresas con más fortuna de España por la revista Forbes. Pero, en este prestigioso listado se habla de "la otra gran riqueza", la que es compartida y social. "No somos ese tipo de millonarios que todos imaginan cuando hablamos de Forbes, porque no hablamos de capital simplemente, pero sí nos sentimos millonarios por el bien social que generamos".Forbes reconoce el impacto social y ambiental de Ciclogreen, en un momento en el que la emergencia climática es una prioridad. La labor de gamificar e incentivar la movilidad sostenible está siendo un éxito de muy diversas maneras. Como usuario –ya seas estudiante de una universidad, funcionario de un Ayuntamiento adscrito, empleado o parte de una multinacional– entras a jugar por bien del aire de tu ciudad."El trabajador de empresas como Decathlon, por ejemplo, recibe puntos por usar el coche compartido o caminar o ir en bici al trabajo", con el tiempo y con los buenos hábitos, los usuarios de Ciclogreen obtienen recompensas como cenas, tickets para el SPA o descuentos en los comercios del barrio. "Se genera beneficio de diversas maneras, el trabajador reduce su huella de carbono y además fortalece a pequeños comercios locales", detalla Rodríguez Muro, en respuesta a la crisis climática y socioeconómica.El éxito de Ciclogreen, que cada vez integra a mayores actores, refleja la importancia de la responsabilidad social corporativa. Con el tiempo, las empresas son conscientes de la importancia de repercutir en el medio ambiente y el bien común. Es un beneficio añadido para la imagen de marca, más allá de la publicidad vacía, llamada en este ámbito greenwashing.Por otro lado, a bici o a pie, contribuimos a cambiar el escenario urbano. "Ir en bici, a la larga, es ir más feliz, así de sencillo. Claro que te tienes que acostumbrar y habrá días con frío, pero quien lo prueba no deja de desplazarse así".La empresa sevillana acaba de ser seleccionada como startup de impacto global por Get in the Ring, que reconoce las medidas más audaces para el desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en el caso de Ciclogreen, desarrollan el ODS 11 y el 13 (ciudades más sostenibles y lucha contra el cambio climático).Mientras las empresas ganan influencia en el paisaje urbano, con las bicis pugnando el espacio con el coche, la normativa europea sigue haciéndose esperar en materia de calidad del aire y movilidad sostenible.Desde Ecologistas en Acción alertan de que es urgente tener como "meta estos objetivos –los nuevos patrones de la OMS– y no los límites legales que marca la normativa", que no siempre garantizan la protección de la salud. Hay que tener en cuenta que los nuevos umbrales de contaminación son orientativos, no obligan a su cumplimiento a los gobiernos.Los ambientalistas reclaman a los Ayuntamientos la recuperación de Zonas de Bajas Emisiones, contempladas en la Ley de Cambio Climático para antes de 2023. Sin embargo, ciudades como Madrid o Barcelona obstaculizan este avance por el momento. Mientras la política y la Ley se adapta a los rigores climáticos y la evidencia científica, los ciudadanos sí pueden cambiar a mejor a golpe de suela y pedal.

