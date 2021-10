https://mundo.sputniknews.com/20211014/angela-merkel-galardonada-en-espana-con-el-premio-europeo-carlos-v-1117103765.html

Angela Merkel, galardonada en España con el Premio Europeo Carlos V

Angela Merkel, galardonada en España con el Premio Europeo Carlos V

La Fundación Yuste ha distinguido con este galardón a la canciller saliente de la República Federal de Alemania en reconocimiento a su compromiso con el... 14.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-14T12:30+0000

2021-10-14T12:30+0000

2021-10-14T12:30+0000

españa

ue

felipe vi

angela merkel

pedro sánchez

europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0e/1117105139_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6174cba21a4848471649a5fd2fbf47bd.jpg

Tras una estancia en el poder de 16 años y a punto de despedirse de la política activa, la todavía canciller de la RFA, Angela Merkel, ha recibido en España un premio que distingue su trayectoria política a cargo de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, el XIV Premio Europeo Carlos V.Con el galardón se reconoce "la labor de aquellas personas, organizaciones, proyectos o iniciativas que hayan contribuido al conocimiento general y engrandecimiento de los valores culturales, sociales, científicos e históricos de Europa, así como al proceso de construcción e integración europea". El jurado ha considerado que Merkel es merecedora de tal distinción como "reconocimiento a su larga trayectoria política al servicio de Europa, habiendo sido una firme defensora del proceso de integración europea y del importante papel estratégico de Europa en el concierto internacional".La entrega del premio ha tenido lugar en el Monasterio de Yuste (provincia de Cáceres) durante una ceremonia que ha contado con la presencia del monarca español Felipe VI, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, el jefe de la oposición parlamentaria, Pablo Casado, y otros premiados en ediciones anteriores, como Felipe González y Javier Solana, entre otros.Mensaje de unidadMerkel ha recibido el premio de manos del rey Felipe VI, a la sazón presidente de honor de la Fundación Yuste. Durante su intervención, el monarca ha afirmado que Merkel "simboliza y personifica la historia europea de los últimos años".En su discurso de aceptación, la política alemana ha recordado que "los 64 años desde los tratados de Roma no son más que un instante fugaz en la historia, la paz no se puede dar por sentada". También ha señalado al nacionalismo, al extremismo, al terrorismo y al antisemitismo como los enemigos a los que cabe "combatir con la mayor determinación".Bien valorada en EspañaSe trata de la segunda vez que un dirigente alemán se hace acreedor del premio, pues en 2006 recayó en el excanciller Helmut Kohl, ya fallecido. A su vez, Merkel es la tercera mujer en ganar este galardón.La primera fue la expresidenta del Parlamento Europeo y superviviente del Holocausto, la francesa Simone Veil, en 2008, también fallecida. Y la segunda la italiana Sofia Corradi, impulsora del programa de estudios europeos Erasmus, que lo recibió en 2016.Todavía canciller en funciones hasta que se forme el nuevo Gobierno alemán, Angela Merkel goza en España de muy buena prensa, como atestiguan los resultados de una encuesta realizada en verano por YouGov y en la que hasta el 78% de los españoles decía tener una opinión positiva de ella, así como de la influencia de Alemania gracias a su gestión (79%).En Alemania, hasta el 80% de los encuestados valora positivamente su trabajo. Y si se celebraran elecciones a la presidencia de Europa, Merkel recibiría más del 41% de los votos en la UE (con un apoyo del 57% de los españoles), según un estudio demoscópico conducido en septiembre por el European Council on Foreign Relations (ECFR).

https://mundo.sputniknews.com/20210926/la-herencia-de-merkel-mas-luces-que-sombras-1116438238.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ue, felipe vi, angela merkel, pedro sánchez, europa