Fin de la era Merkel: el auge y caída de la 'kanzlerin' que cambió Alemania

Durante su vida política, Merkel enfrentó muchos desafíos: la crisis financiera mundial (2008), la crisis migratoria (2015) y la pandemia de coronavirus (2020). Fue la crisis migratoria la que se convirtió en un punto de inflexión en su carrera. Al abrir las fronteras a los refugiados, Madame Chancellor provocó una división tanto dentro del partido como en la sociedad. Según una encuesta de ARD TV, de abril a octubre de 2015, el nivel de confianza del público en Merkel cayó del 75% al ​​54%. En la foto: la canciller alemana, Angela Merkel, en la reunión del G20 en Hangzhou, (China), en el 2016.