Periodista de los Papeles de Pandora cree que México no ha hecho gran cosa con la investigación

El periodista señaló en conversación con Sputnik que en comparación con otras investigaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), la reacción de las autoridades mexicanas ha sido menor, a pesar de que aparecen personajes políticos que recientemente salieron del gabinete de Andrés Manuel López ObradorTalamantes recordó que en la conferencia matutina de López Obrador del 4 de octubre —un día después de la primera entrega de la investigación—, el mandatario no puso mucha atención a la aparición de personas cercanas a su círculo político, entre ellos el exconsejero jurídico de la Presidencia Julio Scherer y el actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Aranis.De acuerdo con los Papeles de Pandora, Scherer Ibarra no declaró la posesión accionaria de una empresa en las Islas Vírgenes Británicas que a su vez maneja un departamento de 1,5 millones de dólares en Miami, mientras que Aranís Díaz Leal invirtió tres millones de dólares que obtuvo al salir de ICA en un supuesto fraude, en 1998.Otro personaje vinculado al círculo político del presidente mexicano fue el senador de Morena Armando Guadiana, quien acorde a la investigación reconoció poseer una fortuna de 28 millones de dólares cuando creó Atlantic Industries International Limited en las Islas Vírgenes Británicas, situación financiera que no reportó de la misma manera ante las autoridades mexicanas cuando asumió su cargo como senador."Las reacciones de la autoridad, por lo menos hasta ahora, se han quedado hasta ahí. La Unidad de Inteligencia Financiera anunció que haría una investigación, pero no ha hecho más. Nosotros hemos buscado persistentemente entrevistas con las autoridades de la UIF así como con el SAT que no nos han concedido en los últimos meses", declaró Talamantes Ayala.Esto contrasta con la reacción que tuvo el Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuando se publicaron los llamados Papeles de Panamá, en los cuales también se dieron a conocer estructuras financieras de personajes de la élite en paraísos fiscales —entre ellos Ricardo Salinas Pliego y Juan Armando Hinojosa Cantú—, y se anunció una investigación que concluyó en la recaudación de más de 453 millones de pesos (22,7 millones de dólares) de impuestos no declarados.Demanda de Carlos PeraltaDurante la conversación con Sputnik, Armando Talamantes dio a conocer que hasta ahora la única reacción que han tenido de alguno de los involucrados es por parte de Carlos Peralta, presidente y director de Grupo IUSA, una empresa dedicada a la fabricación de herrajes-porta mechas para veladoras.Peralta Quintero es un empresario mexicano que presumió su voto por Enrique Peña Nieto en 2012 y, de acuerdo con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), consiguió los contratos para suministrar medidores de luz a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).Según el ICIJ, el mexicano está relacionado con tres empresas con las que pretendía adquirir un yate y un bien inmobiliario. Las firmas fueron constituidas en las Islas Vírgenes Británicas y en Liechtenstein, conocidas por ser paraísos fiscales.Al respecto el periodista indicó que cuando lo consultaron para incluir su opinión en el trabajo, sus abogados advirtieron que entablarían una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República por el delito de extorsión y, posterior a la publicación, les informaron que también analizan la posibilidad de iniciar una demanda civil por daño moral contra quien resulte responsableLos Papeles de PandoraArmando Talamantes calificó los Papeles de Pandora como "un ejercicio periodístico de gran calado, en términos de volumen de información, es el más grande que haya existido", y con el cual buscaron exponer algo relevante para la opinión pública, pues tiene un "altísimo nivel de interés público y social".Indicó que los materiales periodísticos que elaboraron a partir de los 11,9 millones de documentos a los que tuvieron acceso no es como tal una filtración —como lo fue WikiLeaks—, dado que se cuidó no difundir información confidencial como direcciones o cuentas bancarias."Lo que la investigación viene a revelar es que el flujo de capitales desde países y territorios hacia jurisdicciones que ofrecen bajos impuestos o nulas tasas impositivas, que son un refugio, que buscan guardar un secreto o anonimato, sigue funcionando", aseveró.Asimismo, consideró que la trascendencia del trabajo, sobre todo en contextos sociopolíticos como el de México, radica en la probable evasión de impuestos que se ve reflejada en la afectación de programas sociales y la aplicación de políticas públicas.En los siguientes días el equipo de periodistas involucrados en los Papeles de Pandora continuará publicando sus hallazgos.

Jose Gutierrez Y lo mismo va a pasar con la investigación de Pío... Al final de la madeja está el amlo. 1

Jose Gutierrez Investigan en serio... Y se acaba el amlo. 1

