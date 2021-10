https://mundo.sputniknews.com/20211005/papeles-de-pandora-revelan-que-luis-miguel-uso-una-offshore-para-esconder-su-yate-1116763316.html

Papeles de Pandora revelan que Luis Miguel usó una 'offshore' para esconder su yate

El cantante mexicano Luis Miguel es otra de las celebridades que aparece en los llamados Papeles de Pandora, una investigación del Consorcio Internacional de... 05.10.2021, Sputnik Mundo

Uno de los medios participantes en la investigación, Quinto Elemento Lab, reveló que El Sol de México también aparece dentro de los 11,9 millones de documentos filtrados, pertenecientes a 14 firmas legales que se encargaron de constituir cientos de empresas en paraísos fiscales.De acuerdo con el material citado, Luis Miguel creó en 2013 una sociedad llamada Skyfall Marine Ltd., en las Islas Vírgenes Británicas, de la cual el artista fungía como único accionista y su hermano, Alejandro Gallego Basteri, como director.Para constituir la empresa, el cantante presentó cartas recomendación fechadas en 2013 en las que defendía que tenía una situación económica holgada, con un saldo promedio en sus cuentas de seis cifras y se presentaba como alguien que "nunca ha estado en la cárcel por ningún delito criminal o en bancarrota", a pesar de sus conocidos problemas financieros.Con esta empresa el intérprete de Suave adquirió el lujoso yate Sky, de 25 metros de eslora, mismo que habría sido vendido por tres millones de dólares, en el 2020, mismo año en el que se disolvió la empresa, en noviembre.En 2017, año en el que El Sol enfrentó tres demandas distintas que en suma superaban los 11 millones de dólares, las autoridades de EEUU embargaron su otro yate, Único, por deudas, ya que Luis Miguel tiene registrada su residencia en Beverly Hills.El equipo de ICIJ intentó conseguir la versión del artista o de su hermano, pero no hubo respuesta.Recientemente se dio a conocer que el cantante estaría a punto de testificar por una demanda en su contra iniciada por uno de sus excolaboradores, Javier Francisco Guatemala, quien lo acusa de despido injustificado en una demanda que asciende los 11 millones de dólares.Más artistas latinos involucradosAdemás de Luis Miguel, otros populares cantantes latinoamericanos, como Chayanne y Alejandra Guzmán, también aparecieron en la lista de celebridades de los Papeles de Pandora.En el caso de Guzmán, se identificaron dos empresas creadas en las Islas Vírgenes Británicas con el mismo nombre, Frida Enterprises Corp., pero en años distintos (2014 y 2018).Con la primera firma, de la cual la cantante es la única accionista, se adquirió un apartamento en el condominio L'Excellence, ubicado sobre la exclusiva avenida Collins, en Miami, valuado en más de un millón de dólares. Con la segunda empresa, la intérprete de Volverte a amar compró un penthouse en el condominio Aria on the Bay, también en Florida, donde se ofrecen lotes que van de los 400.000 al millón de dólares.En las versiones públicas del registro mercantil la artista mexicana —quien se negó hacer comentarios a través de sus representantes— no aparece como socia de las empresas mencionadas.En el caso de Chayanne —cuyo nombre real es Élmer Figueroa— se detectó su participación en dos empresas en Panamá: Fentres International S.A., de la cual fue apoderado legal hasta que la empresa se disolvió en 2013, luego de 12 años de funcionamiento, y Eloisa Investments LLC, en la cual figura como directora y accionista su esposa, Anna Maronese, y la cual posee un apartamento de 500.000 dólares ubicado en las residencias Hilton Grand Hotel en la Bahía Vizcaína, en Miami.

