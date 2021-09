https://mundo.sputniknews.com/20210901/quien-es-julio-scherer-ibarra-el-exconsejero-juridico-de-amlo-1115642305.html

¿Quién es Julio Scherer Ibarra, el exconsejero jurídico de AMLO?

¿Quién es Julio Scherer Ibarra, el exconsejero jurídico de AMLO?

Julio Scherer Ibarra, quien desde 2018 fuera Consejero Jurídico de la Presidencia de México, renunció a su cargo, informaron fuentes federales. El ahora... 01.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-01T13:34+0000

2021-09-01T13:34+0000

2021-09-01T13:34+0000

américa latina

andrés manuel lópez obrador

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/01/1115642628_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_67f40fc03ba4535bbe14cddb2e99a1d6.jpg

La salida de uno de los hombres más cercanos a Andrés Manuel López Obrador llega horas antes de que el mandatario rinda su tercer informe oficial de gobierno.Este es el segundo cambio en el Gabinete de López Obrador en menos de una semana, pues el pasado jueves 26 de agosto, Olga Sánchez Cordero abandonó la titularidad de la Secretaría de Gobernación (Segob) para regresar al Senado; en su lugar llegó Adán Augusto López, quien fuera gobernador de Tabasco, el estado natal del presidente.Pero, ¿quién es Julio Scherer Ibarra?El apellido Scherer tiene historia dentro de la política y los medios de comunicación en México.Julio Scherer Ibarra, hoy exfuncionario federal, es hijo de Julio Scherer García, uno de los periodistas más importantes del país, quien en la década de los 70 fue director del periódico Excélsior y posteriormente fundador de la Revista Proceso.Pese a su cercanía con los medios de comunicación, el pasado mes de abril, Scherer Ibarra se vio envuelto en la polémica tras asegurar en entrevista con Carmen Aristegui que para que el presidente no violara la veda electoral había que "taparle la boca también a los reporteros".Tras el revuelo que causó su declaración, el ex consejero Jurídico se disculpó en redes sociales y aseveró que sus dichos no eran un llamado a la censura para la prensa mexicana.El ahora exconsejero Jurídico es abogado de profesión y egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México.Hasta enero de 2019, Scherer Ibarra fue integrante del Consejo de Administración de Proceso, puesto que dejó para unirse al gobierno de López Obrador.Sin embargo, esa no fue su primer acercamiento al hoy presidente, pues en 2018 Scherer Ibarra fue designado como coordinador de campaña del actual mandatario en los estados de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.Es también autor de libros como La guerra sucia de 2006: Los medios y los jueces, el cual escribió junto a Jenaro Villamil, hoy presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), y el cual fue prologado por Miguel Ángel Granados Chapa, periodista y uno de los amigos más cercanos de Scherer García.

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

andrés manuel lópez obrador, méxico