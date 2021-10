https://mundo.sputniknews.com/20211006/legionarios-de-cristo-se-lavan-las-manos-por-las-acusaciones-de-los-papeles-de-pandora-1116801220.html

Legionarios de Cristo se lavan las manos por las acusaciones de los Papeles de Pandora

Legionarios de Cristo se lavan las manos por las acusaciones de los Papeles de Pandora

La organización religiosa de los Legionarios de Cristo, fundada por Marcial Maciel, administra sus recursos atendiendo las leyes de cada país donde participa... 06.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-06T15:04+0000

2021-10-06T15:04+0000

2021-10-06T15:04+0000

américa latina

iglesia católica

marcial maciel

méxico

legionarios de cristo

papeles de pandora

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/1116799345_0:57:800:507_1920x0_80_0_0_5276a7ec92610f0eca070511f953bc77.jpg

A través de un pronunciamiento, los Legionarios aseguraron que el Retirement and Medical Charitable Trust (RMCT) que se expone en la investigación periodística es un fideicomiso creado en Nueva Zelanda en 2010 para recibir donaciones enfocadas en el cuidado de la salud de sacerdotes y personas consagradas, además de objetivos religiosos, caritativos y educativos."El fideicomiso nunca se ha usado para invertir fondos de la congregación. Este fideicomiso no conserva patrimonio y carece de activos más allá de lo que se requiere para cubrir gastos relacionados con su operación", añadió la organización católica en un documento fechado en Roma, que contiene al Estado Vaticano.Además, los Legionarios de Cristo aseguraron que un sacerdote católico y su familia formaron dos fideicomisos con bienes propios en 2011 también en Nueva Zelanda, que son ajenos a la congregación, si bien instituciones relacionadas con ellos han pedido préstamos a estos fideicomisos."La congregación nunca ha controlado ni sus fondos, ni sus términos, ni sus operaciones, ni sus inversiones, ni determina en modo alguno el destino de sus fondos", abundaron."El fideicomiso RMCT ha hecho peticiones de donativos a los dos fideicomisos creados por este sacerdote y su familia, y los fideicomisos han decidido por su propia cuenta si otorgan o no el apoyo solicitado. Los donativos recibidos ya fueron destinados según la finalidad establecida", detallaron.Los Legionarios de Cristo explicaron que están depositando dinero a los dos fideicomisos creados en 2011 por el sacerdote por concepto de pago de préstamos hechos por él antes de constituir estos contratos.Además, recordaron que entre 2010 y 2014 se conformó una comisión para estudiar y revisar la situación económica de la organización religiosa, cuyo informe final asegura con base en auditorías internas y externas que no se encontraron malversaciones de fondo ni otras irregularidades en los ejercicios fiscales correspondientes.La investigación de los Papeles de Pandora asegura que los Legionarios de Cristo trasladaron millones de dólares de paraísos fiscales al ámbito de las bienes raíces en Estados Unidos, mientras encaraba acusaciones de abuso sexual perpetrado por el fundador Maciel.

https://mundo.sputniknews.com/20210330/victima-de-legionarios-de-cristo-es-una-organizacion-criminal-que-se-dedica-a-mover-violadores-1110590787.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

iglesia católica, marcial maciel, méxico, legionarios de cristo, papeles de pandora