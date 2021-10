https://mundo.sputniknews.com/20211004/julio-scherer-armando-guadiana-y-otros-mexicanos-en-la-escandalosa-lista-de-los-papeles-de-pandora-1116710990.html

Julio Scherer, Armando Guadiana y otros mexicanos en la escandalosa lista de los Papeles de Pandora

Julio Scherer, Armando Guadiana y otros mexicanos en la escandalosa lista de los Papeles de Pandora

Sputnik te presenta a los políticos y empresarios mexicanos cuyos nombres aparecen en la investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas... 04.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-04T14:42+0000

2021-10-04T14:42+0000

2021-10-04T14:42+0000

américa latina

corrupción

gobierno de méxico

paraíso fiscal

méxico

papeles de pandora

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/04/1116711994_44:0:1888:1037_1920x0_80_0_0_0cb390384205d2b86feb49f7708ef232.jpg

El exasesor jurídico de la presidencia de México Julio Scherer Ibarra destaca dentro del listado de los mexicanos involucrados en los Papeles de Pandora, investigación periodística realizada a lo largo de dos años por más de 600 periodistas con base en más de 11,9 millones de documentos filtrados.De acuerdo con los datos publicados por Quinto Elemento Lab, Julio Scherer recibió 50 mil acciones de una firma offshore creada en las Islas Vírgenes Británicas por parte de la Landsmanas, propietarios de la empresa de alimentos La Cosmopolitana, de la cual Scherer fue representante legal. El exfuncionario no declaró estas acciones mientras fue asesor."Me atonté en el asunto de la Declaranet"El senador morenista Armando Guadiana Tijerina también forma parte de los políticos mexicanos que se vieron exhibidos en la investigación.De acuerdo con los documentos expuestos, el empresario mexicano creó Hawaii Trust, un fideicomiso offshore que controlaba 50 mil acciones de Atlantic Industries International Limited, una firma de papel registrada en las Islas Vírgenes Británicas.Los 28 millones de pesos que Guadiana dijo tener al abrir su fideicomiso offshore no fueron incluidos en su declaración patrimonial como legislador y aseguró que fue un error. "Me atonté en el asunto de la Declaranet", señaló."Fue un fraude"El secretario mexicano de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal, también aparece como un personaje beneficiado por los paraísos fiscales.Según la investigación, en 1998, el funcionario mexicano registró Desbond Finance Limited y los documentos lo identifican como propietario y dueño de la empresa incorporada en las Islas Vírgenes Británicas.Al respecto, el actual titular de la SCT aseveró que se trató de un fraude orquestado por Stanford International Bank. "Engañó a miles de inversionistas de varias partes del mundo, descubriéndose el mega fraude en el año 2009", dijo.Julia Abdala LemusLa empresaria y pareja sentimental del titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, también aparece en la lista de mexicanos señalados en los Papeles de Pandora.La investigación señala que Abdala Lemus es directora, apoderada y dueña de 10 mil acciones de Roybell International Inc, una sociedad panameña creada en diciembre de 2011 con un capital de 10 mil dólares. Además, la empresaria recibió autorización para abrir una cuenta en la sucursal de Lyford International Bank and Trust Ltd, en el paraíso fiscal de Las Bahamas.María Asunción AramburuzabalaLa mujer más rica de México también figura en el listado del ICIJ.Según la información revelada, la heredera de Grupo Modelo es beneficiaria de un fideicomiso registrado en Nueva Zelanda desde donde se transfirieron 39.7 millones de dólares a la compañía Sky Chariot LLC, compañía establecida en Delaware, entre 2010 y 2013."Aramburuzabala también aparece con diversas firmas bajo el nombre de Deer Valley Properties, Deer Valley Crest y Deer Crest, establecidas en Delaware, Estados Unidos, y Edimburgo, Escocia, con el propósito de realizar inversiones y manejar diversos activos", detalla el reportaje.En el listado de mexicanos también aparecen Arturo Montiel Yáñez, hijo del exgobernador priista mexiquense, Arturo Montiel; Paulina Díaz Ordaz, nieta del expresidente mexicano Gustavo Díaz Ordaz; German Larrea, empresario de Grupo México; entre otros.

https://mundo.sputniknews.com/20210901/quien-es-julio-scherer-ibarra-el-exconsejero-juridico-de-amlo-1115642305.html

https://mundo.sputniknews.com/20211003/consorcio-internacional-de-periodistas-publica-su-nueva-investigacion-pandora-papers-1116693152.html

https://mundo.sputniknews.com/20200206/la-mujer-mas-rica-de-mexico-pone-el-ojo-en-espana-1090376129.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

corrupción, gobierno de méxico, paraíso fiscal, méxico, papeles de pandora