AMLO defiende a Jorge Arganis por Papeles de Pandora, dice que lo transaron

AMLO defiende a Jorge Arganis por Papeles de Pandora, dice que lo transaron

El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de México, Jorge Arganis, perdió dinero que introdujo a un fideicomiso, aspecto ligado a las...

"Yo estaba enterado de que iba a salir esta investigación porque me vio el secretario Arganis y me dijo: "Estoy preocupado porque me pidieron informes sobre un dinero que se depositó o deposité en un fondo y fue al extranjero y ese dinero inclusive me lo robaron". O sea que lo transaron", platicó López Obrador.El secretario Arganis explicó al presidente que ese dinero lo obtuvo de acciones cobradas a la constructora ICA cuando se retiró en 1998, alrededor de 3 millones pesos (más de 142 mil dólares).Agregó que tanto Julio Scherer como la esposa de Manuel Bartlett, Julia Abdalá Lemus, involucrados en las acusaciones de los Papeles de Pandora, no forman parte del gobierno federal, si bien Scherer fue asesor jurídico de la presidencia mexicana hasta inicios de septiembre de 2021, por lo que ambos tendrán que responder por la indagatoria correspondiente por su propia cuenta.Los casos de los 3.000 mexicanos involucrados en la investigación, que señala uso de paraísos fiscales y evasión de impuestos, deben ser indagados por las autoridades y deslindar responsabilidades, señaló el mandatario en su conferencia matutina de este 4 de octubre.López Obrador señaló, además, que lo revelado por los Papeles de Pandora no es un problema nuevo de la política en México."Los que tienen ahora 20 años no habían nacido cuando ya se había dado a conocer que el hermano del presidente Salinas, Raúl Salinas de Gortari, había sacado del país 100 millones de dólares utilizando un banco famosísimo, el segundo banco más importante de Estados Unidos en ese entonces, el Citibank, una investigación realizada por el senado de Estados Unidos", recordó."Por eso, posteriormente, se crearon las oficinas de investigación financiera en el mundo, pero por lo que estamos viendo no han dado resultado, hay que revisar de nuevo toda esa fuga de capital, hay que ver cómo se resuelve y sobre todo que los que sacan dinero que no evadan impuestos", propuso.Raúl Salinas hizo su extracción de capital entre 1992 y 1994, subrayó el mandatario federal."Siempre tenemos que dar antecedentes, contextualizar, a mí me preocupan mucho los jóvenes, ya nosotros vamos de salida, ya hasta podemos decir gracias a la vida, que nos ha dado tanto, pero sí necesitamos atender a los jóvenes y hablar de los antecedentes porque texto es contexto, no ver el árbol y no mirar el bosque", consideró.

