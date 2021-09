https://mundo.sputniknews.com/20210922/tapabocas-sombreros-y-desplantes-perlas-latinoamericanas-en-la-asamblea-de-onu-1116326485.html

Tapabocas, sombreros y desplantes, perlas latinoamericanas en la Asamblea de ONU

Sombreros típicos, tapabocas, presuntos desplantes y hasta alusiones a la cocaína son algunas de las perlas que dejó el primer día de los mandatarios latinoamericanos en la Asamblea General de Naciones Unidas, que se desarrolla en Nueva York.Más allá de los discursos de cada mandatario —que en general transitaron entre el reclamo por un reparto más equitativo de vacunas antiCOVID, cuestiones ambientales y de seguridad— algunos líderes de América Latina no pudieron evitar llamar la atención por sus acciones más allá de las palabras.Bolsonaro, la pizza y el tapabocasEl más notorio fue el mandatario brasileño Jair Bolsonaro, que sorprendió al ingresar a la sede de Naciones Unidas con un tapabocas, algo inusual en un presidente caracterizado por minimizar el impacto de la pandemia de COVID-19.No fue el único hecho curioso protagonizado por el brasileño en Nueva York: en su primera noche en la ciudad, debió comer pizza en la vereda debido a que, al no estar vacunado, el restaurante no le permitió el ingreso.Para colmo, tras la participación de Bolsonaro en la Asamblea se conoció que la delegación brasileña en Nueva York debió aislarse como consecuencia de un caso de COVID-19.Pedro Castillo, Venezuela y un "desplante" a BolsonaroLa presencia del presidente peruano, Pedro Castillo, por primera vez en la Asamblea General de Naciones Unidas era otro de los hechos que generaba expectativa. Fiel a su estilo, Castillo dio su discurso con su ya clásico sombrero, un accesorio tradicional de su tierra natal, Chota, provincia de Cajamarca. El mandatario también lució un traje con bordados alusivos a los pueblos originarios de Perú.Castillo sobresalió en la jornada del martes cuando, mientras estaba hablando Bolsonaro, se levantó de su asiento y se retiró del recinto junto a su comitiva. El gesto fue interpretado como un "desplante" al presidente brasileño, que había hecho declaraciones cuestionadoras del peruano antes de que su victoria fuera oficial.El vínculo con Venezuela fue otro de los puntos polémicos de la visita de Castillo a EEUU porque, desde Lima, el vicecanciller peruano Luis Enrique Chávez aseguró que Perú no reconoce autoridad legítima en Venezuela. La postura contradice la del propio presidente Castillo, que se entrevistó con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, en México, durante la cumbre de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños).Piñera y Fernández enviaron mensajes grabadosLa Asamblea General de 2021 marcó el retorno a la presencialidad del evento, que en 2020 había reunido en forma virtual a los mandatarios del mundo. Sin embargo, los mandatarios de Chile, Sebastián Piñera, y de Argentina, Alberto Fernández, faltaron a la cita y enviaron mensajes grabados desde sus países.Mientras Fernández decidió suspender el viaje debido a la crisis política desatada tras el revés electoral en las internas legislativas, Piñera acabó cancelando su agenda al enterarse de que el mandatario de EEUU, Joe Biden, no lo recibiría en una reunión bilateral.Duque, su último discurso y la cocaínaCon su popularidad por el piso, el presidente de Colombia, Iván Duque, igual dejó un mensaje que alegró a muchos colombianos: "Esta es la última ocasión en la que me dirijo a ustedes en condición de presidente de Colombia".Duque se refirió a los problemas del narcotráfico en su país y aseveró que "en Colombia, más coca significa menos paz y menos medio ambiente"."Cada gramo de coca consumido en las naciones que activan la demanda significa un homicidio y un ecocidio en Colombia", graficó.

