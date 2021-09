https://mundo.sputniknews.com/20210921/bolsonaro-revisa-sus-formas-ante-los-lideres-de-la-onu-1116295508.html

Bolsonaro revisa sus formas ante los líderes de la ONU

Bolsonaro revisa sus formas ante los líderes de la ONU

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El periplo del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, y su comitiva por la ciudad estadounidense de Nueva York no estuvo exento de... 21.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-21T21:58+0000

2021-09-21T21:58+0000

2021-09-21T21:58+0000

américa latina

opinión y análisis

brasil

onu

jair bolsonaro

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.mundo.sputniknews.com/img/07e5/09/15/1116295472_0:0:2785:1566_1920x0_80_0_0_29acc70d89327d842d3c8de4e0f94c6c.jpg

Es que, antes de inaugurar el 76 período de sesiones delto nivel de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el mandatario brasileño llamó la atención de propios y extraños.Antes de pasar revista, es necesario recordar que la presencia de Brasil en la apertura del período de sesiones es de vital importancia ya que tiene el honor de abrir la lista de oradores ante la Asamblea, un reconocimiento por ser la primera nación en adherirse al organismo, en 1945.En virtud de ello, el secretario general de la ONU, António Guterres, hizo una excepción para que Bolsonaro sea el único líder con permiso de asistir sin haberse vacunado contra el COVID-19.Ahora sí, a los hechos. Antes de llegar al Aeropuerto JFK, el mandatario brasileño se había ganado un enemigo de peso, el propio alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, quien disparó primero: "Debemos enviar un mensaje a todos los líderes del mundo, incluido y muy particularmente a Bolsonaro, de Brasil, que el que quiera venir tiene que estar vacunado".De Blasio se hizo eco del conocido escepticismo de Bolsonaro hacia la vacuna, refrendado con un gesto negativo que tomaron las cámaras el lunes, cuando el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, lo invitó a que se inoculara con AstraZeneca.Pizza callejeraPero todo había comenzado la noche anterior, cuando el presidente brasileño y su equipo decidieron comer una pizza con gaseosas en las calles neoyorquinas luego de que se les negara la entrada a algunos restaurantes que exigen un "pase verde"."Esa actitud de Bolsonaro y su equipo de comer pizza en la calle es una demagogia bastante vulgar", opina en diálogo con la Agencia Sputnik el analista político Beto Almeida. "Buscaron una difusión mayor por redes sociales con este ejemplo grosero diciendo que eran populares, pero eso es una trampa que incluso engaña a algunos sectores de la izquierda anti bolsonarista radical porque salen a propagar lo que quería Bolsonaro", añade.El periodista, uno de los fundadores de la cadena de noticias latinoamericana Telesur, recordó que, más allá de su lógica antivacunas, Bolsonaro fue electo haciendo actos de esa naturaleza, como "agredir mujeres diputadas, defender la tortura y el asesinato o decir que la dictadura de Argentina ha matado a muy pocas personas".Y advierte: "Con la vuelta de una posible candidatura de (el expresidente Luiz Inácio) Lula (Da Silva, 2003-2010) las cosas se harán más difíciles, porque Lula tiene lenguaje directo con la población, aunque no creo que la gran derecha internacional se vaya a quedar paralizada sin intentar algún armado para impedir el regreso de Lula al Palacio de la Alvorada".Para la ONU, tapabocasEl periodo de sesiones de alto nivel de la Asamblea General de la ONU fue finalmente inaugurado en la mañana del martes con un discurso de Bolsonaro en el que, entre otras cosas, se opuso a la implementación, ya no de la vacuna, pero sí de los pasaportes sanitarios."Apoyamos la vacunación. Sin embargo, nuestro Gobierno está en contra del pasaporte sanitario o de cualquier obligación relacionada con la vacuna", dijo el mandatario.Ya sin mozos y adicionistas que le negaran el ingreso y ante un centenar de líderes de todo el mundo, Bolsonaro negoció otra de sus rebeldías: el tapabocas.Para el analista, durante el último Gobierno del PT, Brasil se perdió una gran oportunidad de "crear medios de comunicación propios, democráticos y populares para disputar con los grandes medios de comunicación de la burguesía y terminaron dando esa plata a la TV Globo y los evangélicos".Los mensajes que, en consecuencia, se crearon en contra de Lula da Silva y el PT "terminaron arrastrando a gente que no tiene vocación partidaria", según el analista.Una estrategia efectiva, si se entiende que "la gran mayoría del pueblo brasileño no tiene vinculación partidaria ni sindical", y que "es una masa que puede oscilar, que depende mucho del momento de las campañas y de las manipulaciones que se hagan".Hace casi tres años que esa herramienta le sigue siendo útil a Bolsonaro, tildado de popular y populista al mismo tiempo, y con una imagen positiva que se consume como comida rápida.

https://mundo.sputniknews.com/20210921/biden-bolsonaro-pinera-y-duque-dan-sus-discursos-en-la-asamblea-general-de-la-onu-1116269243.html

https://mundo.sputniknews.com/20210921/el-hijo-de-bolsonaro-se-burla-de-los-manifestantes-en-nueva-york-1116281726.html

https://mundo.sputniknews.com/20210921/bolsonaro-llega-a-la-onu-sin-vacunas-pero-con-barbijo-1116274287.html

daniel danny Informe de experiencia sobre el tratamiento del herpes Me han diagnosticado herpes genital durante 2 años y estoy buscando una cura. Leí un testimonio en esta plataforma de una mujer que se curó de diabetes con el Doctor Ahmed Usman Herbal Medicine después de mucha discusión y algunas preguntas, preparó hierbas medicinales y pidió mi dirección. 3 días después, recibí el medicamento a base de hierbas y con su presdicina, incluida la dirección de correo electrónico oficial del médico. Me comuniqué con el médico debido a su discapacidad y tomé hierbas medicinales durante 21 días. Después de terminar la medicina herbal, fui a hacerme una prueba y mi resultado de IgG se confirmó como negativo y no se encontró ningún virus en mi sangre. Póngase en contacto con el doctor Ahmed y déjese curar. envíele un correo electrónico a; drahmedusman5104@gmail.com o envíele un mensaje de texto de whatsapp +14436204203. Tiene remedios a base de hierbas para la diabetes, hepatitis, cáncer, leucemia, fibro 0

1

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Ramiro Barreiro

Ramiro Barreiro

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ramiro Barreiro

opinión y análisis, brasil, onu, jair bolsonaro