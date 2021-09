https://mundo.sputniknews.com/20210922/delegacion-de-brasil-en-asamblea-general-de-onu-aislada-por-caso-positivo-del-covid-19-1116325766.html

Delegación de Brasil en Asamblea General de ONU, aislada por caso positivo del COVID-19

ONU (Sputnik) — La delegación de Brasil en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) fue aislada tras registrar un caso positivo de... 22.09.2021, Sputnik Mundo

"Nos informaron que la delegación fue aislada. Sí, la delegación en cuestión se aisló voluntariamente luego de que se confirmara un caso positivo en la misión", indicó la fuente. La ONU confirmó que la delegación de Brasil en la Asamblea General fue aislada luego de que uno de sus miembros dio positivo en un test de COVID-19, aunque este no llegó a entrevistarse con el secretario general António Guterres."Fuimos informados anoche por la misión permanente que un delegado que estaba en el hall de la Asamblea General ayer de mañana dio positivo en una prueba de COVID-19 más tarde. Estamos trabajando estrechamente con esta misión permanente en las acciones necesarias a seguir. La delegación en cuestión no se reunió con el secretario general", dijo el portavoz del foro mundial, Stephane Dujarric.

