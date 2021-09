https://mundo.sputniknews.com/20210917/la-nueva-alianza-militar-anglosajona-apunala-por-la-espalda-a-su-principal-aliado-1116162571.html

La nueva alianza militar anglosajona "apuñala por la espalda" a su principal aliado

La nueva alianza militar anglosajona "apuñala por la espalda" a su principal aliado

La decisión de Australia, el Reino Unido y Estados Unidos de formar una alianza militar tomó desprevenidos a los demás aliados, especialmente a Francia, que... 17.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-17T15:39+0000

2021-09-17T15:39+0000

2021-09-17T15:39+0000

internacional

eeuu

francia

reino unido

australia

aukus

opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/106311/12/1063111202_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_d49250ed198d38dad51816fd6b33cc83.jpg

Camberra rompe su acuerdo con el país galo y empieza a cooperar más estrechamente con los países de AUKUS, así bautizaron la nueva alianza técnico-militar por las siglas en inglés de los tres países miembros: Australia (A), el Reino Unido (UK) y Estados Unidos (US).La decisión de Australia, como era de esperar, no fue bienvenida en Francia. El ministro de Europa y Asuntos Exteriores del país galo, Jean-Yves Le Drian, calificó el paso de Australia de "una verdadera puñalada por la espalda". El diplomático recordó que su país había entablado relaciones de confianza con Australia y subrayó que lamenta que esta confianza haya sido traicionada.Pero en Rusia tacharon de rara la reacción de París. La portavoz del ministerio de Exteriores del país euroasiático, María Zajárova, afirmó que los franceses ahora sufren precisamente de aquello que ellos mismos hicieron respecto a Rusia en 2015."¿De dónde viene la ira y la amargura? Romper los contratos es, al parecer, algo habitual en Francia. En 2015, París canceló un acuerdo con Rusia por dos portahelicópteros Mistral. ¿O solo son malos los cuchillos que uno siente en su espalda?", escribió Zajárova en su canal de Telegram al comentar las declaraciones del ministro francés.Sin embargo, las consecuencias de la creación de AUKUS y la cancelación del acuerdo entre Camberra y París van más allá de relaciones estropeadas entre aliados. Esta crisis afecta directamente la seguridad nacional de varios países.Aspiraciones nuclearesEl contrato entre Australia y Francia fue simbólico, declaró en un comentario a Sputnik el almirante francés Alain Coldefy. París iba a suministrar el casco del futuro submarino, algo que los estadounidenses no producían.Entretanto, los británicos no eran capaces de construirlo ellos mismos, mientras que Alemania y Japón estaban muy por detrás de Francia en términos de producción de sumergibles. Los submarinos solo iban a tener el casco francés. El sistema de combate iba a ser fabricado por Estados Unidos, explicó.La principal diferencia entre los planes anteriores y los planes actuales radica en las capacidades nucleares de los futuros sumergibles para Australia. Ya en 2016 la parte australiana anunció las licitaciones que no preveían la construcción de submarinos de uso de tecnologías atómicas. En la actualidad, el uso de estas tecnología sí se baraja por Camberra.París se ganó el contrato porque había demostrado que era capaz de construir submarinos de combate nucleares y que podía usar estas tecnologías en la construcción de sumergibles convencionales que tendrían una potencia comparable con submarinos oceánicos. En otras palabras, Francia se ganó un contrato que excluía la posibilidad del uso de tecnologías atómicas, subrayó el entrevistado.Coldefy añadió que el Reino Unido destruyó su industria de construcción naval, así que es incapaz de construir los sumergibles de última generación. La cúpula dirigente de la empresa técnico-militar francesa DCNS dejó claro que más de un centenar de ingenieros estadounidenses ayudaban a los británicos a construir sus submarinos militares.En estas condiciones, Australia está en una situación en la que sus nuevos antiguos socios incluso a largo plazo no serán capaces de ofrecer lo mismo que Francia puede darle ya hoy."Así que es inaceptable. Australia no tiene su propia industria atómica. Ni disponen de un submarino nuclear. Es decir, empiezan desde cero. Tendrán que pasar 30 años hasta que se forme la primera tripulación completamente australiana. Los submarinos se sumergen en el agua durante 70 días. O pueden quedarse en la superficie, pero entonces no cumplen con su propósito de ser un sumergible oceánico", pronunció el almirante francés.Engañar a Francia y disuadir a China"Sobre todo, hay que entender claramente quién es el adversario. El adversario son los demócratas estadounidenses", rezó Coldefy.Según el entrevistado, los demócratas siempre han sido los adversarios de Francia. Sin duda, existe una unidad lingüística y una comunidad de servicios de inteligencia, y también otros ámbitos de cooperación.Pero ya se dan pasos inamistosos: Biden ya le dice que Suiza deje de comprar los aviones militares galos Rafale. Los suizos todavía tienen pendiente la votación, pero el proceso ya se ha arrancado.Es el más reciente ejemplo de los pasos que los demócratas dan en contra de los franceses, añadió.Tanto Francia como Estados Unidos tiene una visión misionera del mundo, continuó. "Sabemos qué está bien, y qué está mal. Los estadounidenses odian cuando los franceses dicen qué es correcto y qué no lo es. Tuvimos un conflicto en torno a Irak y a una serie de otros asuntos", dijo.También destacó que los franceses tienen una gran importancia porque tiene una influencia en los países francohablantes y existe una comunidad de cultura francesa.Ahora el lazo entre estos países y Francia, por un lado, y los países del mundo anglosajón, por el otro, está estropeado por un paso demasiado brusco de Camberra. Seguramente es una gran pérdida para Washington porque podrían aprovechar el poder de Francia en su misión para contrarrestar a China en el Indo-Pacífico.Al mismo tiempo, hay una gran ventaja para París: ahora el país galo no tendrá que sacrificar sus intereses al participar en la aventura anglosajona dirigida contra Pekín. Es importante puesto que el Reino Unido y Estados Unidos se entrometen en los asuntos de los países que se encuentran localizados en otro continente, lo que quiere decir que no tienen ningún derecho de amenazar a la República Popular China.Las acciones de Australia, el Reino Unido y EEUU representan un peligro para la seguridad del Estado chino y sus intereses. Motivo por el que estas tienen un efecto contrario: quieren disuadir a China, pero en su lugar China, que se muestra más preocupada, se prepara enérgicamente para lo peor.¿Alternativa para la OTAN?"Nos hemos enfrentado a la Administración demócrata estadounidense. Siempre recuerdo el discurso argelino del senador demócrata John F. Kennedy quien en 1959 dijo que Francia era un país colonizador. Fue un discurso muy duro”, declaró a Sputnik Alain Coldefy. La gente en Francia lo ama, pero "hay que recordar que Kennedy se negó a participar en la alianza propuesta por De Gaulle".Hoy los australianos dan marcha atrás. Este país oceánico se convirtió en un adversario decidido de Francia en 1995 cuando Jacques Chirac reanudó las pruebas nucleares. Aún así, hoy en día los dos países tratan de mantener una cooperación militar estrecha y en general se llevan bien entre ellos, concluyó el entrevistado. Pero esto puede cambiar pronto.La nueva alianza anglosajona no será un sustituto para la Alianza Atlántica. La idea detrás de su creación es contrarrestar a China y estimular la cooperación técnico-militar entre los países miembros. Por lo tanto, AUKUS no es la nueva OTAN, sino una alianza con objetivos completamente diferentes.Por ahora es difícil aseverar que la nueva organización alcanzará sus objetivos ya que China, sin duda alguna, no sucumbirá ante la presión de los países ajenos que se entrometen en sus asuntos desde otros lados del mundo.

https://mundo.sputniknews.com/20210916/paris-considera-punalada-por-la-espalda-la-salida-de-australia-del-acuerdo-con-naval-group-1116114938.html

https://mundo.sputniknews.com/20210916/zajarova-le-recuerda-a-francia-los-mistrales-en-medio-de-la-ruptura-de-un-acuerdo-con-australia-1116129365.html

https://mundo.sputniknews.com/20210916/rusia-espera-que-australia-respete-el-tratado-de-no-proliferacion-en-alianza-con-eeuu-y-reino-unido-1116124100.html

https://mundo.sputniknews.com/20210917/rusia-el-nuevo-pacto-belico-de-eeuu-reino-unido-y-australia-apunta-contra-china-1116158604.html

https://mundo.sputniknews.com/20210916/borrell-el-retiro-de-australia-del-acuerdo-con-naval-group-no-afecta-sus-relaciones-con-la-ue-1116123027.html

https://mundo.sputniknews.com/20210916/johnson-la-asociacion-militar-aukus-no-esta-dirigida-contra-terceros-paises-1116117576.html

https://mundo.sputniknews.com/20210916/pekin-destaca-que-la-alianza-militar-aukus-socava-la-paz-y-estabilidad-regional-1116116833.html

eeuu

francia

reino unido

australia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Denis Lukyanov https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099915292_2:0:924:922_100x100_80_0_0_62b5a1f4347df35b6621d48f9bcf864c.jpg

Denis Lukyanov https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099915292_2:0:924:922_100x100_80_0_0_62b5a1f4347df35b6621d48f9bcf864c.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Denis Lukyanov https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099915292_2:0:924:922_100x100_80_0_0_62b5a1f4347df35b6621d48f9bcf864c.jpg

eeuu, francia, reino unido, australia, aukus, opinión y análisis