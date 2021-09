https://mundo.sputniknews.com/20210916/johnson-la-asociacion-militar-aukus-no-esta-dirigida-contra-terceros-paises-1116117576.html

Johnson: la asociación militar AUKUS no está dirigida contra terceros países

LONDRES (Sputnik) — La nueva asociación militar del Reino Unido, EEUU y Australia no está dirigida contra terceros países, declaró el primer ministro... 16.09.2021, Sputnik Mundo

"La asociación AUKUS no pretende ser adversario de ninguna otra potencia, refleja la estrecha relación que tenemos con Estados Unidos y Australia, los valores compartidos que tenemos, el nivel de confianza entre nosotros", dijo Johnson en su discurso en el Parlamento. El primer ministro británico añadió que la cooperación militar de los países de Aukus no afectará las relaciones en el marco de la OTAN."No afectará de ninguna manera las relaciones con la OTAN que son absolutamente fundamentales para nuestra seguridad", confirmó.Tampoco, aseveró Johnson, los países de Aukus violarán el tratado de no proliferación nuclear.A su vez, el portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, Peter Stano, comunicó que la Unión Europea no tenía conocimiento sobre la creación de esta alianza.Por su parte, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) aseguró que fue informado de los planes de Estados Unidos y Reino Unido de proveer de submarinos nucleares a Australia.El 15 de septiembre, Estados Unidos, Reino Unido y Australia anunciaron un nuevo programa en materia de defensa, denominado AUKUS, que en la primera fase supone la construcción de ocho submarinos nucleares para el país oceánico.Según el OIEA, las dos potencias nucleares y Australia prometieron colaborar con el organismo en los próximos meses.Australia se adhirió al Tratado de No Proliferación Nuclear en 1970. Desde su apertura a la firma en 1968, un total de 191 países se unieron al documento, considerado la piedra angular de la seguridad mundial.El tratado prohíbe a Estados Unidos, el Reino Unido y las otras tres potencias nucleares transferir a cualquier nación, sea la que fuese, armas o dispositivos nucleares explosivos o el control sobre los mismos.Las cláusulas del acuerdo prohíben también a los Estados poseedores de armas nucleares que ayuden a cualquier país no poseedor de armas nucleares (sea o no Parte en el Tratado), en el caso dado a Australia, a fabricar o adquirir tales armas o dispositivos o a tener control de los mismos.Desde China advirtieron que los planes de Estados Unidos y el Reino Unido de armar a Australia con submarinos nucleares provocará una carrera armamentista y socavará la paz y la estabilidad en Asia.Desde el Kremlin indicaron que están estudiando los objetivos y los retos que plantea la alianza para adoptar una postura al respecto.

