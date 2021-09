https://mundo.sputniknews.com/20210917/rusia-el-nuevo-pacto-belico-de-eeuu-reino-unido-y-australia-apunta-contra-china-1116158604.html

Rusia: el nuevo pacto bélico de EEUU, Reino Unido y Australia apunta contra China

MOSCÚ (Sputnik) — El acuerdo militar de Estados Unidos, Reino Unido y Australia, conocido como AUKUS, está dirigido contra China, aseguró Mijaíl Uliánov... 17.09.2021, Sputnik Mundo

"Está claro que desde el punto de vista político esto apunta contra China", dijo el diplomático a la cadena televisiva Rossiya 24.El 15 de septiembre, Estados Unidos, Reino Unido y Australia anunciaron el pacto bélico AUKUS que en la primera fase prevé la construcción de ocho submarinos nucleares para el país oceánico, algo que ha generado temores por posibles violaciones del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).Uliánov instó a Estados Unidos y Reino Unido, dos potencias nucleares, a cumplir el Tratado de No Proliferación.Llamó además al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) a supervisar el material nuclear que se encontraría en Australia en referencia a la unidad de propulsión nuclear con uranio enriquecido.Desde China denunciaron que el pacto bélico AUKUS socava la paz y la estabilidad regional.Nueva Zelanda advirtió ya que no tolerará los submarinos nucleares de Australia en sus aguas territoriales.

china, aukus