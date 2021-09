https://mundo.sputniknews.com/20210913/quien-gano-y-quien-perdio-las-conclusiones-de-las-primarias-argentinas-1116006317.html

¿Quién ganó y quién perdió? Las conclusiones de las primarias argentinas

¿Quién ganó y quién perdió? Las conclusiones de las primarias argentinas

Un revés para el oficialismo en 17 provincias del país, la reaparición de María Eugenia Vidal en el macrismo y la nueva disputa por el voto "libertario" son... 13.09.2021, Sputnik Mundo

Los resultados de las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) de cara a las legislativas de medio término en Argentina fueron interpretados como un revés para el oficialismo, al punto que el propio presidente Alberto Fernández debió admitirlo la misma noche de la elección.Del otro lado, algunas de las figuras que caracterizaron una campaña llena de personajes atípicos y propuestas poco convencionales encontraron buenas noticias en las cifras que dejaron las elecciones.Los ganadores de las PASO en Argentina, en númerosSi bien no se trata de una elección nacional, la votación para diputados nacionales en el total del país es considerada un termómetro electoral a dos años de iniciado el período de Alberto Fernández. En todo el país, el opositor Juntos por el Cambio obtuvo el 40,5%, mientras el oficialista Frente de Todos se quedó con el 30,2%.El peronismo —movimiento político que aglutina a todo el arco oficialista— perdió en 17 de los 24 distritos electorales del país. En las nacionales de 2019, la candidatura de Alberto Fernández solo había sido derrotada en cinco distritos (Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y CABA). Ahora, los peronistas solo triunfaron en seis circunscripciones (San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero y Formosa).El revés electoral incluyó algunos bastiones históricos del peronismo como la propia provincia de Buenos Aires, La Pampa o Santa Cruz, por ejemplo.Una de las particularidades que el frente opositor Juntos por el Cambio propuso en las PASO fue un cruzamiento de jurisdicción entre sus figuras en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).Así, la exgobernadora de la provincia María Eugenia Vidal compitió en la capital, al tiempo que el exvicejefe del Gobierno porteño, Diego Santilli, desembarcó en la provincia. A pesar de tener que afrontar una campaña en terreno desconocido, ambos acabaron ganando la interna macrista: Santilli con el 60,18% y Vidal con 68,35%.A pesar de no haber ganado la interna macrista en la provincia de Buenos Aires, el neurocientífico y conferencista Facundo Manes hizo una sorprendente votación: obtuvo 1,2 millones de votos, un 15,1% de los sufragios totales.El economista liberal Javier Milei, otro de los debutantes en los comicios, se colocó como el tercer precandidato a diputado más votado en la Ciudad de Buenos Aires con el 13,7% de los votos, aún a pesar de que su sector, la Libertad Avanza, no presentó una disputa interna.Si bien resultó segundo en la interna de Juntos por el Cambio en CABA, el exministro de Economía Ricardo López Murphy obtuvo un resultado importante. Con un 11,3%, el economista y líder del sector Republicanos se muestra como clave para evitar que los votos "libertarios" se vayan con Milei, debilitando al bloque macrista. De hecho, Vidal anunció que lo incorporará a su lista para noviembre.La modelo y actriz Cinthia Fernández, que protagonizó un spot de campaña bailando en ropa interior frente al Congreso, no logró una cuantiosa votación con su candidatura por el frente Unite en la provincia de Buenos Aires. Con 90.000 votos, no pasó el 1,5% de los votos válidos exigido para poder volver a presentarse en las legislativas del 12 de noviembre.En la provincia de Santa Fe, la periodista y presentadora de televisión Carolina Losada se quedó con la interna de Juntos por el Cambio para senadores, al obtener 12,3%.En Córdoba, una dura interna macrista, Luis Juez se impuso con 27,5% frente a Mario Negri, preferido de Mauricio Macri para la postulación, que quedó con 17,3%. Tras conocer su victoria interna, Juez aseguró que el expresidente argentino "se equivocó" al intentar imponer una candidatura desde Buenos Aires.

