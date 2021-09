https://mundo.sputniknews.com/20210907/elecciones-primarias-en-argentina-las-reformas-que-propone-la-oposicion-1115828239.html

Elecciones primarias en Argentina: las reformas que propone la oposición

Sputnik conversó con el economista y precandidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, Martín Tetaz, nueva figura de la principal coalición... 07.09.2021

américa latina

entrevistas

argentina

elecciones

paso

banco central de argentina

reforma laboral

reforma tributaria

Este domingo 12 de septiembre son las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) en Argentina, en las cuales los ciudadanos podrán participar para definir candidatos y dirimir internas entre las coaliciones, con el foco puesto principalmente en la economía pospandémica.El economista Martín Tetaz, precandidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires de la coalición Juntos por el Cambio, principal oposición al Gobierno nacional, detalló a Sputnik su programa.Recuperar la monedaArgentina es un país inmerso en una de sus peores crisis económicas de su historia, con una destructiva inflación anual que osciló entre el 25% y el 55% en los últimos 10 años, limitada en su capacidad de recuperación debido a los efectos de la pandemia y la negociación de su histórica deuda externa, y que arrastra más de una década de programas infructuosos llevados adelante por gobiernos de diferentes banderas políticas.Para ello, pretenden modificar la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), organismo rector del sistema financiero local y encargado de la política monetaria, para quitarle al Poder Ejecutivo la capacidad de nombrar y despedir a su presidente, así como evitar la posibilidad de emitir dinero para financiar el déficit público.Reformas impositiva y laboralCriticó que el país es el único en Latinoamérica con una crisis de balanza de pagos cada cinco años por falta de dólares, lo cual relacionó directamente con el hecho de ser el único también en sostener un sistema de retenciones a los derechos de exportación.Como tercera propuesta, explicitó que su plataforma pretende concretar una reforma del sistema laboral que regula las relaciones entre empleados y empleadores, así como revisar el rol de la intervención estatal y de los sindicatos en este vínculo. En Argentina, es alta la carga impositiva y son rígidos los requisitos para la contratación y los despidos a cambio de una potente protección social y de derechos para los asalariados.Tetaz puso como ejemplo a seguir "la flexiseguridad en Dinamarca: flexibilidad para entrar y salir de la relación laboral y en todo caso protección al trabajador con un buen seguro de desempleo que procure reinsertarlo nuevamente en el mercado, capacitándolo".En Europa y países en desarrollo durante gobiernos neoliberales, comenzaron a implementarse en las últimas décadas reformas laborales, sobre todo desde la crisis financiera mundial de 2008, que fomentó marcos regulatorios más flexibles, empleos temporales de corta duración y la reducción de cargas sociales.La grieta entre modelosExiste localmente lo que se conoce como la grieta, metáfora que representa la incapacidad de consenso entre modelos económicos opuestos enmarcados en ideologías políticas enfrentadas, que se culpan mutuamente de no poder solucionar los problemas y sacar el país de la crisis.El oficialismo defiende un Estado regulador del mercado interior y exterior, el financiamiento vía emisión monetaria de un alto gasto público y déficit fiscal para contrarrestar los efectos de la crisis y sostener políticas económicas de redistribución y de industrialización local.La oposición defiende el liberalismo económico mediante la regulación mínima de los mercados que no implique intervencionismo estatal, el ajuste del gasto público para reducir el déficit y apuesta a generar condiciones para provocar inversiones y financiamiento externos como potenciadores de la reactivación económica."Si al Gobierno anterior le hubiera ido bien, el peronismo probablemente no estaría en el poder. Evidentemente hubo una estrategia demasiado gradual que no fue buena y fue un error abandonar la pelea contra la inflación en 2017. El rumbo general que proponía Macri era correcto: insertar a Argentina en el mundo, bajar los impuestos a la producción, reducir el gasto, fomentar las inversiones. Nadie puede estar en contra de eso", sintetizó.

argentina

2021

Noticias

