El abecé de las elecciones primarias en Argentina

El 12 de septiembre se realizan las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) en el país sudamericano, instancia previa a elecciones de medio... 11.09.2021, Sputnik Mundo

En el año en que se cumplen 200 años de la primera ley de voto popular en Argentina, el país se prepara para unas elecciones legislativas que estarán marcadas por la economía como eje central del debate, después de más de un año de pandemia que se suma a la crisis preexistente.La famosa grieta que polariza entre el oficialismo del Frente de Todos (centroizquierda) de la principal coalición opositora, Juntos por el Cambio (centroderecha), se complejizó para los comicios de este 12 de septiembre, cuando se dirimen las internas a las coaliciones en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), que definirán los candidatos que se someterán al sufragio del 14 de noviembre.Se complejiza además por la posible consolidación de nuevas figuras, sobre todo en el espectro de la derecha, que podría sacarle el podio como tercera fuerza a los partidos de izquierda en la ciudad y la provincia de Buenos Aires, principales distritos del país.Buenos Aires, la provincia termómetroLa provincia de Buenos Aires es la más poblada del país, donde vive un tercio de los argentinos y representa el 40% del padrón electoral. Es históricamente un bastión del peronismo, el movimiento político más popular.La no interna del peronismo bonaerenseEl peronismo es en este distrito representado principalmente por el oficialista Frente de Todos, quien lleva una lista unificada encabezada por Victoria Tolosa Paz, presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, quien ostenta por encima del 35% de la intención de voto, según las encuestas.Candidatos peronistas alejados del oficialismo podrían diluír minoritariamente su potencia. Dos de ellos fueron parte del Gobierno de Crisitina Fernández de Kirchner (2007-2015). Florencio Randazzo, exministro de Interior y Transporte, se lanzó por el partido Vamos con Vos y se perfila a disputar la posición como tercera fuerza, con 5%. También está la lista de Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio Interior.Los 'outsiders' de la oposiciónLa principal oposición, que se renombró en este distrito como Juntos, dirime su interna entre el PRO, partido del expresidente Mauricio Macri (2015-2019), y la centenaria Unión Cívica Radical (UCR). El PRO lleva como principal precandidato a Diego Santilli, actual vicejefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, quien no proviene de la provincia.La UCR logró una precandidatura renovadora por ser una figura que no viene de la política: el famoso neurocientífico Facundo Manes, reconocido local e internacionalmente, exrector de la Universidad Favaloro, autor de varios libros y personalidad con gran exposición mediática. Según algunas encuestas, el conjunto de las dos opciones de la principal oposición podría pelear la delantera en cantidad total de votos por sobre el peronismo.La polarización de la polarizaciónPor fuera de la grieta entre el peronismo y la principal oposición, aparece una selección de partidos, que buscan capitalizar el voto hacia los extremos del espectro político.Destaca la proliferación de candidatos de la derecha, que en el pasado era marginal, pero con algunos candidatos que han logrado despertar interés como defensores del libre mercado.El precandidato principal es el economista José Luis Espert, excandidato a presidente durante 2019, que se presenta en la provincia de Buenos Aires y que podría llevarse 4% de los votos.El Frente de Izquierda-Unidad (FITU) lleva dos listas, la principal encabezada por el diputado Nicolás del Caño.Ciudad de Buenos Aires, el centro del poderLa ciudad de Buenos Aires, centro del poder político y económico de Argentina y donde viven tres millones de habitantes, es bastión de Juntos por el Cambio, donde el PRO gobierna desde 2007.La interna porteña de Juntos por el CambioTres listas presentó la principal coalición opositora nacional en la capital, con el objetivo de demostrar amplitud y dominar la elección en el distrito. La principal precandidata es María Eugenia Vidal, exgoberandora de la provincia de Buenos Aires durante la administración de Macri, una figura carismática y con ambición presidencial.Las otras dos listas están encabezadas por el economista Ricardo López Murphy, exministro de Economía y Defensa durante el gobierno de Fernando de la Rúa (1999-2001), y por el médico radical Adolfo Rubinstein, extitular de la cartera de Salud durante la gestión de Macri. En total, las tres listas aspiran a sumar más del 45% de los votos.Oficialismo opositorEl Frente de Todos, oficialismo nacional, lanzó como principal precandidato de su lista unificada en el distrito porteño al politólogo Leandro Santoro, kirchnerista de origen radical, quien busca asomarse como opción moderada para abrir el espectro de votantes, y quien podría rondar el 25% de los votos.La derecha y la izquierda en la capitalEn el distrito de mayor poder adquisitivo del país es donde más crecen las fuerzas de oposición de carácter neoliberal. Sobre todo la del excéntrico economista Javier Milei, estandarte mediático de la posición liberal libertaria, quien se estima cuenta con entre 5 y 12% de la intención de voto, según las encuestas, una verdadera sorpresa.En el extremo opuesto, el Frente de Izquierda, cuya lista principal encabeza la abogada y activista Myriam Bregman, presenta dos opciones y entre ambas alcanzarían entre 2 y 3% de los votos, acorde a su performance de los últimos años.Internas intensas en el interiorLas elecciones de medio término suceden a nivel nacional en las 24 jurisdicciones que representan las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, son distritales e independientes. Se renueva mitad de los diputados y un tercio del Senado nacional, además de las legislaturas provinciales, concejos deliberantes y vocalías municipales.Escapan a la lógica de una elección nacional como las presidenciales, donde se polarizan en dos bandos claros los votantes y donde las internas suelen resolverse con anterioridad para mostrar unidad y evitar la fragmentación.CórdobaEn Córdoba, segunda provincia en cantidad de habitantes y distrito donde se nuclea gran parte del electorado a nivel nacional opositor al kirchnerismo, habrá cuatro listas diferentes para dirimir la interna de Juntos por el Cambio, mientras que el Frente de Todos no presenta lista.Destaca la interna cambiemista entre Mario Negri, presidente del interbloque en Diputados, quien encabeza una de las listas para el Senado, y el diputado Luis Juez, también precandidato a senador. Los radicales presentaron dos listas aparte.Por el peronismo provincial y oficialista a nivel local, Alejandra Vigo, diputada y esposa del gobernador Juan Schiaretti, va como precandidata a senadora y Natalia De La Sota, hija del fallecido exgobernador peronista José Manuel De la Sota, como precandidata a diputada.Santa FeEn Santa Fe, jurisdicción que ocupa el tercer lugar en población, es donde las principales fuerzas dirimirán más internas. El Frente de Todos lleva dos listas, en la que destaca lo que sucedió con Agustín Rossi, quien fue destituido de su cargo como Ministro de Defensa por insistir en ser precandidato a senador, enfrentándose a Marcelo Lewandowski, referente escogido por el gobernador peronista Omar Perotti.Juntos por el Cambio presentará cuatro listas con precandidatos a senadores y cinco para diputados, y se estima que acumulen la mayoría de los votos en estas elecciones. En tercer lugar, el Frente Amplio Progresista, que incluye al Partido Socialista, que gobernó la provincia entre 2007 y 2019, va con dos listas.

