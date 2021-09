https://mundo.sputniknews.com/20210911/la-otan-insta-a-la-ue-a-evitar-la-competencia-con-la-alianza-ante-amenazas-de-rusia-y-china-1115964442.html

Stoltenberg insta a la UE a evitar la competencia con la OTAN

internacional

rusia

china

otan

ue

"La OTAN pidió durante años a los aliados europeos que aumenten los fondos para el gasto militar, para tener mejores oportunidades de acción. Aplaudo el hecho de que los europeos hayan comenzado a invertir más. Pero esto no debería suceder fuera de la OTAN ni crearle una competencia", dijo Stoltenberg en una entrevista con el canal televisivo belga RTBF.Según el jefe de la OTAN, "es necesario que eso se ajuste a los esfuerzos más amplios para fortalecer la OTAN, porque necesitamos unir las fuerzas de Europa y América del Norte para enfrentar a Rusia, actuando cada vez más agresivamente hacia el equilibrio de poder mundial. También está China".Por su parte, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, durante una rueda de prensa conjunta con la canciller alemana, Angela Merkel, en Varsovia declaró que la Unión Europea debe tener su propia fuerza militar.En el contexto de la agudización de la crisis en Afganistán y las críticas a la retirada apresurada de los militares estadounidenses, la UE comenzó a discutir nuevamente el tema de la "autonomía estratégica" de la Unión, incluida la creación de una fuerza europea de respuesta rápida.Los países europeos que forman parte de la OTAN se vieron obligados a evacuar urgentemente a sus ciudadanos y a los afganos que trabajaban para ellos de Afganistán, donde se agravó la situación después de que los talibanes (catalogados como terroristas y prohibidos en Rusia) tomaron el control de casi todo el territorio del país.Además la UE lleva varios años discutiendo la llamada "brújula estratégica", una estrategia general de defensa y seguridad de la Unión para los próximos cinco o 10 años.Se trata de un programa que debe reflejar los objetivos de la Unión Europea en materia de seguridad y defensa y determinar las principales amenazas.Ese programa común permitiría una mejor respuesta a las crisis externas, proteja la UE, a sus ciudadanos permita usar más eficazmente las oportunidades disponibles en la esfera de la defensa.Previamente se informó que el trabajo sobre los puntos de referencia estratégicos de la UE en el marco de dicho programa continuará durante todo el año 2021, su aprobación por parte del Consejo de la Unión Europea se espera que tenga lugar en marzo de 2022.A principios de septiembre, después de una reunión informal de los ministros de Defensa de los países de la Unión Europea en Eslovenia, el jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, afirmó que aún no existe ningún acuerdo completo sobre la formación de una fuerza europea de respuesta rápida, pero esa decisión se tomará en noviembre.Según Borrell, los expertos militares coinciden en que "será suficiente" crear un contingente de 5.000 soldados.En los últimos años, Moscú ha denunciado una actividad sin precedentes de la OTAN en las fronteras occidentales de Rusia. La Alianza Atlántica está expandiendo su presencia militar con la justificación de que lo hace para "contener la agresión rusa".Moscú ha expresado en repetidas ocasiones su preocupación por la creciente concentración de fuerzas de la OTAN en Europa. El Kremlin ha declarado que Rusia no representa una amenaza para nadie, pero que no ignorará las acciones potencialmente peligrosas para sus intereses.El Ministerio de Exteriores de China declaró que ningún país debería sentirse amenazado por Pekín, siempre y cuando no tenga la intención de amenazar o dañar su soberanía, seguridad e integridad territorial.

alberto.r La OTAN es anacronica solo sirve para vender armas y meter temores a la UE que se los Cree, pero la geopolitica esta en ESTE y China y Rusia, en solidaridad se apoyan en tecnología para el desarrollo de sus paises y estar como ejemplo de la economía solidaria, hoy el mundo realiza un cambio don el multilateralismo es el eje 0

1

2021

rusia, china, otan, ue