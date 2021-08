https://mundo.sputniknews.com/20210819/cambiara-la-politica-migratoria-de-la-ue-con-la-llegada-de-afganos-es-una-iniciativa-tramposa-1115222877.html

¿Cambiará la política migratoria de la UE con la llegada de afganos? "Es una iniciativa tramposa"

¿Cambiará la política migratoria de la UE con la llegada de afganos? "Es una iniciativa tramposa"

La llegada en avión de los primeros evacuados procedentes de Kabul se produce en el marco de una iniciativa asumida por España: funcionar como centro de... 19.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-19T16:11+0000

2021-08-19T16:11+0000

2021-08-19T16:36+0000

españa

refugiados

los talibanes toman el control de afganistán

ue

kabul

josep borrell

política migratoria

opinión y análisis

afganistán

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/1115226572_0:135:1024:711_1920x0_80_0_0_e7714eb8ea60eae92cb5e9dc53a0d5d4.jpg

La llegada del primer avión de transporte del Ejército del Aire español proveniente de Kabul con 53 personas a bordo, entre personal de la embajada y diversos colaboradores de la misión española en Afganistán, se ha producido en medio del contexto de una iniciativa que el jefe de la diplomacia europea, José Borrell, ya anunció el 17 de agosto al término de una videoconferencia sostenida con los jefes de Exteriores de los países miembros de la UE: que España ejercerá de punto de recepción temporal de evacuados afganos y distribución por otros países."Agradezco a España la disposición de proporcionar un centro para recibir a estas personas y luego diseminarlas por diferentes Estados miembros que les ofrezcan visados", indicó Borrell, subrayando que la "prioridad" es garantizar la seguridad en la evacuación de los afganos "que nos han ayudado durante 20 años", en caso de que deseen abandonar el país centroasiático. "Haremos lo que podamos para traerlos y ofrecerles cobijo en países de la UE", enfatizó.Los trabajos para evacuar a las personas que han colaborado con la delegación de la UE o sus misiones en el país centroasiático se coordinan con otros países. Italia ofrece sus instalaciones como puente aéreo y Francia se encarga de la seguridad militar sobre el terreno. Otros países también expiden visados.De esta manera, tras hacer escala en Italia, a última hora del 18 de agosto aterrizó otro avión, del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) en la base aérea de Torrejón de Ardoz con otros 36 afganos solicitantes de protección internacional por haber colaborado con instituciones europeas. Según explicó José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, presente en el aeródromo, estas 36 personas componen cinco familias, que serán reubicadas en Dinamarca, Alemania, Polonia y Letonia. En total, la UE calcula que unas 400 personas llegarán a España para seguir este mismo proceso.¿Doble moral?La crisis desatada por el cambio de poder en Afganistán se produce también en un contexto en que la UE no tiene todavía resuelta su estrategia migratoria y, además, con el telón de fondo de varios líderes europeos señalando que del fracaso occidental en ese país no puede derivarse un nuevo flujo migratorio hacia Europa.En realidad, decenas de miles de afganos han arribado al territorio de la UE en los últimos años. Son solicitantes de asilo en Europa a los que constantemente se deniega el estatus de refugiado. El resultado es que a muchos de ellos se les ha venido deportando de vuelta a Afganistán. Para Néstor Prieto, politólogo y especialista del portal de análisis internacional Descifrando la guerra, se trata de una "iniciativa tramposa". En declaraciones a Sputnik, recalca que por una "cuestión política y sesgada" España no asumió anteriormente la llegada de refugiados afganos, eritreos o sirios. "No va a haber una política migratoria valiente, esto es una política migratoria cosmética que nace muerta, porque desde hace años se están denegando los visados a los refugiados afganos"."La política de España en Afganistán ha sido pasiva; entramos en ese conflicto por arrastre y por arrastre nos vamos, no hemos tenido iniciativa de ningún tipo", añade. "Ahora surge esta iniciativa, pero no es rompedora, entra dentro de los moldes de lo que se puede esperar de la política migratoria de la UE: inserción progresiva y lenta para integrar a los migrantes en el entorno: un eufemismo para decir que no nos quedamos los refugiados".Ayudando a los refugiadosEsta situación creada de doble moralidad o, al menos, de agravio comparativo también es señalada por Patricia Colón, presidenta de Red SOS Refugiados, una organización española muy presente en Grecia desde hace años."Hay países que siguen queriendo deportar a afganos, uno de ellos es Grecia", explica a Sputnik. "Otros han parado las deportaciones, como Alemania, Holanda y Bélgica, otros no dicen nada. Y hay países que no solo no quieren recibir más afganos, sino que incluso siguen diciendo que Afganistán es un país seguro para deportarles. La ONU todavía no se ha pronunciado al respecto de si es un país seguro o no, pero anteayer seguía diciendo que Afganistán era un país seguro".En Red SOS Refugiados aluden al efecto óptico de la llegada de aviones procedentes de Kabul en contraste con otros puntos de crisis que han pasado a un segundo plano. "Aviones y recursos a discreción, es lo que toca ahora", dice Colón, que recuerda que "las docenas de muertos" acaecidas en el mar en fechas recientes intentando llegar a Europa de repente ya no interesan tanto. "Como los días de agonía en los campos esperando una entrevista en la que te juegas tu vida y que pueden pasar hasta tres años hasta que te la dan", añade.En la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) prefieren no pronunciarse sobre "llegadas concretas" y remiten a Sputnik al comunicado en el que se posicionan sobre la situación en Afganistán. En él, CEAR reclama la apertura de "corredores humanitarios" para los grupos de población "gravemente amenazados". "No podemos permitir que se repita lo ocurrido en el año 2015, cuando miles de personas murieron tratando de alcanzar Europa en busca de protección, principalmente por la guerra de Siria", afirma Estrella Galán, su directora.¿Derechos humanos aplican por igual?¿Podría crear la acogida de evacuados afganos un precedente jurídico que luego obrara en favor de quienes ya están en suelo europeo? "Ya veremos, aunque todo esto muy retorcido, porque hemos visto que los derechos humanos y el derecho internacional desaparecen con el tema migratorio, como sucedió cuando la UE firmó el acuerdo con Turquía y retorcieron el derecho comunitario todo lo que pudieron", explica Néstor Prieto, con amplia experiencia de primera mano en acciones de ayuda a refugiados en Atenas y Tesalónica."En todo caso, esto demuestra que no hay una voluntad real por hacer una política migratoria hacia Afganistán. Porque si quieren acoger refugiados, pueden empezar ya por los miles de solicitudes que tienen colapsando los centros de acogida temporal en Atenas y toda Grecia, el país de la UE que más está padeciendo esto", asegura. La punta del icebergLos planos que sirven los medios de comunicación en torno al aeropuerto de Kabul son desconcertantes. Pero más allá de las imágenes hay cifras que de momento no encuentran expresión gráfica. Néstor Prieto habla de que solo conforman "los casos más visibles de desprotección"."Porque la política que han aplicado estos Estados [con presencia en Afganistán] es de desprotección sobre el conjunto de la población afgana. El último informe de ACNUR habla de más de 3,5 millones de refugiados, en su mayoría internos y en países del entorno. Y pueden ser muchos más, porque no son informes acumulativos, sino por plazos", asegura Prieto, para quien la iniciativa de ejercer de centro de recepción de evacuados afganos es poco menos que un velo. "La posición de la UE y de estos países es la de intentar tapar las mayores evidencias, pues es evidente que la represión talibán va a ejercerse contra los colaboradores que ha habido durante estos 20 años"."Desde hace cinco o seis años ya se venía viendo llegar a Europa una cantidad significativa de afganos a través de la ruta mediterránea junto con población de Oriente Medio. Borrell abre la puerta a negociar con los talibanes. Pero aquí hay gato encerrado, no va a haber una gran acogida y en la mayoría de los casos lo que se va a hacer es seguir procediendo a las devoluciones. Porque pasó en Grecia, ha pasado en Ceuta, ha pasado siempre", zanja.Las posibles contradiccionesLos gestores de la política exterior de la UE suelen jactarse de la promoción de valores democráticos y éticos en su línea de acción. Pero la turbulencia que encarna Afganistán puede poner en cuestión la veracidad de tal promoción, estima Néstor Prieto, que advierte que en el caso de España el contraste se produce también con la devolución de menores marroquíes tras entrar ilegalmente en Ceuta."Al final, la UE es consciente de que tiene un problema muy grave que nunca ha sido capaz de afrontar, que es el tema de la inmigración, que genera graves problemas internos y en otros países. Es una baza de política interna, en Francia la encabeza Lepen", afirma. En su opinión, la imagen "distorsionada" de la propia UE carece de sustento material. "No lo ha tenido nunca y ahora es incluso más evidente: las buenas palabras hacia la inmigración y los derechos humanos de las personas se acabó cuando en 2015 se cerraron las fronteras y más de un millón de personas quedaron varadas en Grecia, Turquía o fueron deportadas masivamente desde el centro y el este de Europa".La iniciativa europea obra una acogida "selectiva" y mínima, un "lavado de cara" para apuntalar una retórica europea de benevolencia y tras la que asoma "la punta del iceberg de la inmigración afgana", producto también del "papel destacado" en intervenciones como la ocurrida en el país centroasiático, estima este especialista. El posible agravio comparativo a resultas del carácter selectivo de acogida de refugiados también resalta en el caso de las personas provenientes del Sahara Occidental.¿Qué supone para España?El impacto migratorio está por definirse y la distancia respecto a Europa puede atenuar el flujo, piensa Néstor Prieto. "Pero la clave para saberlo no es ver cuánta gente hay en el aeropuerto de Kabul". "Para empezar, ni la mitad de la gente que está ahí va a poder montarse en los aviones de la fuerza aérea de ningún país, al margen de que habrá gente que intente salir de otros puntos, como Kandahar o el valle del Panjshir", señala, incidiendo en que la presión migratoria la soportarán países del entorno, como Irán, Tayikistán o Pakistán. "Y esto va a ser importante, porque será un método de configuración del poder en el entorno regional. Irán no tiene interés en asimilar a esos refugiados que le van a llegar, Pakistán y Tayikistán tampoco", concluye.

https://mundo.sputniknews.com/20210819/borrell-insta-a-ue-a-impedir-que-rusia-y-china-tomen-control-de-la-situacion-en-afganistan-1115214928.html

https://mundo.sputniknews.com/20210815/que-consecuencias-provocara-la-victoria-militar-de-los-talibanes-1115099269.html

https://mundo.sputniknews.com/20210819/sanchez-reune-a-sus-ministros-para-coordinar-las-repatriaciones-desde-afganistan-1115223648.html

kabul

afganistán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sergio Hernández-Ranera Sánchez https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109031588_0:148:2048:2196_100x100_80_0_0_7c1a0931dfb7cd2eb41c7e0cbf99e660.jpg

Sergio Hernández-Ranera Sánchez https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109031588_0:148:2048:2196_100x100_80_0_0_7c1a0931dfb7cd2eb41c7e0cbf99e660.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sergio Hernández-Ranera Sánchez https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109031588_0:148:2048:2196_100x100_80_0_0_7c1a0931dfb7cd2eb41c7e0cbf99e660.jpg

refugiados, los talibanes toman el control de afganistán, ue, kabul, josep borrell, política migratoria, opinión y análisis, afganistán