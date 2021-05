https://mundo.sputniknews.com/20210506/la-paradoja-de-la-soja-en-argentina-el-alza-record-de-precios-que-no-le-sirve-a-todos-1111955172.html

La paradoja de la soja en Argentina: el alza récord de precios que no le sirve a todos

La paradoja de la soja en Argentina: el alza récord de precios que no le sirve a todos

Hubo graves sequías que afectaron las cosechas en el país que ocupa el tercer lugar mundial en producción de soja, que llegó a ser la peor en 10 años en la... 06.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-06T23:16+0000

2021-05-06T23:16+0000

2021-05-06T23:16+0000

mercados y finanzas

américa latina

agronegocio

soja

precios

agricultores

argentina

reportajes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/06/1111955061_869:608:2492:1521_1920x0_80_0_0_3b63dc6417ec5efe3767c99f4b0ae797.jpg

El precio de la soja, uno de los productos agrícolas más cotizados del mundo debido a su versatilidad para el consumo humano y de animales de ganado, alcanzó los 590 dólares por tonelada en el mercado internacional, lo que significa casi una duplicación de su valor en el último año: superaba por poco los 300 dólares en mayo de 2020 en la bolsa de Chicago.Sin embargo, en Argentina —tercer productor (16%) a nivel mundial de esta oleaginosa después de Brasil (35%) y EEUU (33%), vendida en un 90% a China— no todo es celebración en el mercado interno agrícola.Luego de una campaña anterior muy buena, con 50 millones de toneladas de soja cosechadas, las estimaciones para esta temporada son de 43 millones, según anunció la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, cuando ya se levantó más de la mitad de la producción nacional. "Este año se sembraron 100.000 hectáreas más de soja que el año pasado, pero ya en septiembre de 2020 a nivel global los modelos indicaban que íbamos a transitar un año climático seco, de tipo La Niña, con menos lluvias para los promedios históricos", dijo a Sputnik Esteban Copati, jefe de Estimaciones Agrícolas de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.Específicamente en la zona núcleo (norte de la provincia de Buenos Aires, centro y sur de Santa Fe y Córdoba), el área de explotación sojera por excelencia del país, sería la cosecha más baja en 10 años, con 14,5 millones de toneladas, 19% menos que el año pasado y 25% por debajo del promedio de la década, según un informó la Bolsa de Comercio de Rosario, ciudad donde se halla el principal complejo agroexportador del mundo.Argentina vive años de grave crisis económica, con una situación fiscal endeble y monetaria frágil, con índices de inflación en los últimos dos años de entre 50% y 40% anual. La soja representa una cuarta parte del total de ventas internacionales del país, 15.740 millones de dólares, lo que lo transforma en el principal generador de dólares gracias a sus retenciones a los derechos de exportación.¿Por qué suben los precios, pero sigue el descontento de los productores?En este sentido, los productores son quienes demuestran menor optimismo están ante una alza inesperada de los precios internacionales, ya que no recibirían gran parte de este diferencial. De cada peso que genera una hectárea de producción de soja, 67 centavos se van en impuestos y tributos fijos pagados por los productores, según un informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina.El Estado retiene 33% en impuestos sobre la exportación esta legumbre, y las empresas multinacionales encargadas de su acopio y envío al extranjero, que funcionan como agentes de retención, son quienes se reparten las verdaderas ganancias del agronegocio, además de los dueños de la tierra, ya que 70% de las siembras en la zona céntrica productora se realiza sobre lotes alquilados a precios dolarizados.En Argentina, 10 exportadoras manejan el 90% de toda la producción agrícola, que en 2019 tuvo un volumen de 70 millones de toneladas y por el que se liquidaron casi 24.000 millones de dólares. Siete de estas se conforman por empresas de capital extranjero y las primeras cinco controlan más del 50% del mercado.El mercado agrícola interno funciona en muchos casos según un sistema a través del cual el acopiador recibe los granos de parte de los productores y las cooperativas sin aún definir el precio. Las exportadoras pueden procesar y exportar los granos y pagarle al proveedor después de haber cobrado la venta al exterior.Este desfasaje entre la recepción de los granos y el pago a los productores les permite recuperar lo que sea que el Estado les retenga de impuestos a los derechos de exportación directamente a los proveedores, ya que ellos mismos deciden en el precio que les terminan pagando por la materia prima, y en este lapso generar renta financiera en el mercado de capitales.El modelo necesita gran escala para ser rentable y está atado principalmente a que en Argentina se sostiene la propiedad de la tierra cada vez en menos manos. El censo agropecuario de 2018 mostró que hay casi 100.000 productores menos en comparación a 2002, principalmente pequeños y medianos, que quedaron en el camino.Los pequeños y medianos productores son también afectados por la brecha cambiaria que existe en el país entre el precio oficial de cambio del dólar y el del mercado paralelo, como consecuencia de las restricciones en el acceso a divisa extranjera para ahorro, impuestas para evitar la fuga de capitales y el vaciamiento de las arcas del Banco Central.El Estado les paga por las exportaciones a los productores, posterior a la retención, a cambio oficial, que está alrededor de los 95 pesos por cada dólar, y estos deben afrontar en gran medida gastos a precio dolarizado, como todo en este mercado, lo que indirectamente fomenta el sustento del mercado paralelo, en el que cobran 150 pesos por dólar."Hoy, dentro de toda el área agrícola nacional tenemos una rotación muchísimo mejor a la que teníamos 10 años atrás; tenemos mucho más maíz sembrado, mucho más trigo, que trae una mayor sustentabilidad: las gramíneas, a diferencia de las oleaginosas, dejan más materia orgánica después de la cosecha y sus raíces mejoran las cualidades del suelo, que nos prepara mejor para encarar años climáticos complicados como este", comentó Copati, quien no cree que el alza del precio de la soja vaya a revertir la tendencia hacia la diversificación de las siembras.

https://mundo.sputniknews.com/20210323/la-alianza-agricola-estrategica-entre-china-y-rusia-1110293619.html

https://mundo.sputniknews.com/20210421/1111422059.html

https://mundo.sputniknews.com/20200512/que-es-la-junta-nacional-de-granos-que-causa-revuelo-en-argentina-1091395493.html

https://mundo.sputniknews.com/20210105/proteina-de-insectos-el-futuro-del-sector-agricola-1094031150.html

1

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Francisco Lucotti https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/17/1109087456_177:0:897:720_100x100_80_0_0_13c0158c85b574ea1c57093f41e474f0.jpg

Francisco Lucotti https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/17/1109087456_177:0:897:720_100x100_80_0_0_13c0158c85b574ea1c57093f41e474f0.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Francisco Lucotti https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/17/1109087456_177:0:897:720_100x100_80_0_0_13c0158c85b574ea1c57093f41e474f0.jpg

mercados y finanzas, agronegocio, soja, precios, agricultores, argentina, reportajes