Justicia electoral argentina prohíbe votar a enfermos con COVID-19 en comicios primarios

Todas los electores afectados por el COVID-19 deberán continuar con el aislamiento establecido por las autoridades de salud pública, señaló la magistrada en un oficio dirigido a la titular de la Dirección Nacional Electoral, Diana Quiodo.En todos estos casos, estará justificada la no emisión del sufragio en un país donde votar es obligatorio, por lo que se deberán realizar los trámites correspondientes con un certificado médico que avale la situación.La decisión de la magistrada contradice una disposición de la Cámara Nacional Electoral (CNE), que establecía que si bien estaba justificado el no voto de las personas con coronavirus, había que garantizar el derecho al sufragio a los electores que quisieran votar a pesar de la enfermedad.El secretario de Actuación Electoral de Sebastián Schimmel, había afirmado que las personas que estén contagiadas con coronavirus o que se encuentren aisladas por ser contacto estrecho podría votar en las PASO bajo un "protocolo específico y muy riguroso" porque "nadie estará privado de su derecho" a sufragar, según dijo a la estación Urbana FM.Sin embargo, la jueza aclaró que no se permitirá el ingreso al lugar de votación de los electores afectados con COVID-19.La magistrada también señaló que los baños de los colegios electorales serán de uso exclusivo para aquellas personas que estén abocadas al cumplimiento de las tareas propias de los comicios, "permitiendo su uso a otras personas sólo en casos excepcionales".Las elecciones primarias de este 12 de septiembre definirán qué candidatos pueden presentarse a las elecciones legislativas del 14 de noviembre, cuando se renuevan la mitad de los escaños de la Cámara de Diputados y un tercio de los del Senado.

