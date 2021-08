https://mundo.sputniknews.com/20210803/argentina-vislumbra-las-elecciones-de-este-ano-con-la-pandemia-como-eje-central-de-debate-1114754827.html

Argentina vislumbra las elecciones de este año con la pandemia como eje central de debate

Argentina vislumbra las elecciones de este año con la pandemia como eje central de debate

BUENOS AIRES (Sputnik) — Argentina encara elecciones primarias en septiembre y legislativas en noviembre con la pandemia del COVID-19 como el principal campo... 03.08.2021

Éste es uno de los rasgos diferenciadores de la campaña electoral en la que se acaba de zambullir Argentina de cara a las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 12 de septiembre.Las elecciones de 2021 abren un nuevo capítulo en la política argentina, al asentarse dos coaliciones en un país hasta ahora acostumbrado a que cambiaran nombres y marcas partidarias en cada convocatoria a las urnas."Algunos datos mostraban que a partir de 2015 Argentina había empezado a ordenarse en torno a dos grandes coaliciones", plantea Cruz. "Los actos electorales de este año confirman esa tendencia que había empezado en 2015: dos grandes coaliciones con terceras o cuartas propuestas tratando de conquistar algunos espacios pero con poco margen político para generar volumen".Unidos y divididosEsa situación da paso a un escenario que es inverso al que hubo en 2017, cuando gobernaba Cambiemos de la mano del entonces presidente Mauricio Macri (2015-2019) con un liderazgo nacional que le permitió ordenar la competencia interna en las PASO.Hace cuatro años, la coalición gobernante antecesora de la alianza Juntos por el Cambio (JxC), Cambiemos, tuvo internas en 11 de los 24 distritos del país. "El peronismo tuvo mayores dificultades para coordinar una estrategia electoral nacional", asevera el autor de "Socios pero no tanto. Partidos y coaliciones en la Argentina, 2003-2015".Desgajado en varios partidos, el peronismo tuvo 24 estrategias distintas para enfrentar las elecciones primarias y las legislativas de 2017. "Eso ocurrió porque no tenía en ese momento un liderazgo indiscutido y no estaba en el Gobierno nacional para ordenar la tropa", añade Cruz.El escenario 2021 ofrece un panorama inverso. El peronismo se ordenó alrededor del Frente de Todos (FdT), que llevó al poder al presidente Alberto Fernández en diciembre de 2019, y que exhibe un liderazgo nacional tripartito. El jefe de Estado comparte influencia con la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner (2003-2015) y con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.Polarización sin propuestasDos ofertas políticas claras tienden hacia el centro y hacia la moderación, suele decirse en ciencia política. En Argentina es al revés. Las dos grandes coaliciones dan paso a una bipolaridad que aumenta el grado de polarización."Eso se ve en el discurso público, en las propuestas de campaña, en la visión de futuro de la economía argentina, en la percepción de cómo se manejó la pandemia", ejemplifica el docente universitario. "Esto será lo primero que agarrará JxC para ir a pelearle al FdT. Todos esos puntos generan visiones contrapuntistas y pocos puntos de contacto".La campaña electoral recién iniciada no ha planteado hasta ahora propuestas de política pública. La oposición trata ahora de recomponerse tras un cierre de listas no libre de tensiones.Por otro lado, quien impulsa las políticas públicas en Argentina suele ser el Poder Ejecutivo, no el Congreso. Los candidatos del oficialismo abogan por acompañar las propuestas del Gobierno, y la oposición solo pide entrar en el Congreso para oponerse a las medidas de la administración actual. "Es una elección más defensiva que ofensiva", certifica Cruz.La sociedad asiste a estos vaivenes con una sensación general de hastío y desencanto. El politólogo argentino lo atribuye a que todavía queda en la memoria colectiva el fracaso de la gestión económica precedente, sobre todo en el último año y medio. "El votante frustrado con Cambiemos fue al FdT y ve que tampoco encontró un rumbo económico. Ese elector está a disgusto con el Gobierno anterior y no está convencido del presente".No prevalece, en cualquier caso, un discurso antipolítica. El ciudadano descontento tendrá indefinido su voto hasta que opte por una opción electoral. Cruz no descarta que se genere un caldo de cultivo para otras ofertas, pero no habrá deriva en un voto bronca o en una crisis de representación, como en 2001.Las elecciones primarias permiten seleccionar a los candidatos que competirán el 14 de noviembre en los comicios legislativos, cuando se renueva la mitad de los escaños de la Cámara de Diputados y un tercio de los del Senado.

