https://mundo.sputniknews.com/20210806/el-color-del-pueblo-y-la-condena-al-golpe-en-el-festejo-de-la-independencia-de-bolivia--fotos-1114854981.html

El color del pueblo y la condena al golpe en el festejo de la independencia de Bolivia | Fotos

El color del pueblo y la condena al golpe en el festejo de la independencia de Bolivia | Fotos

Luego de un año marcado por el derrocamiento de Evo Morales, la céntrica plaza de La Paz volvió a estar abierta a la población para la celebración de los 196... 06.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-06T21:05+0000

2021-08-06T21:05+0000

2021-08-06T21:20+0000

américa latina

bolivia

gobierno de bolivia

jeanine áñez

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/06/1114852246_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f8f633e82906564e15399dac7f058e68.jpg

En la céntrica plaza Murillo, que da a las entradas de la Casa de Gobierno y de la Asamblea Legislativa Plurinacional, transcurrieron los festejos oficiales por el Día de la Independencia, el primero desde la recuperación de la democracia, en noviembre de 2020. Además de militares, policías y autoridades gubernamentales, participaron de los festejos las organizaciones sociales que apoyan al Gobierno de Luis Arce.Entre ellos estaba el presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (FENCOMIN), Octavio Ramos. "Hoy estamos cumpliendo nuestro aniversario de Independencia democrática y soberana. Desde Bolivia saludo al mundo entero. Aquí estamos las bolivianas y bolivianos conmemorando nuestra gesta libertaria", dijo a Sputnik.En los últimos días, en varias ciudades del país reaparecieron algunos grupos de opositores al Gobierno, llamados "pititas", que rechazan las detenciones de exautoridades del régimen de Jeanine Áñez efectuadas en el marco de las investigaciones por el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales (2006-2019)."Nosotros siempre vamos a apoyar a este Gobierno democrático, elegido con el 55,1% de votos. Los mineros cooperativistas siempre vamos a estar al lado de nuestro presidente del Estado Plurinacional", afirmó el trabajador.Festejos en la plaza MurilloLos actos por el 6 de Agosto comenzaron al amanecer con la entrega de ofrendas florales que fueron depositadas en la entrada de la catedral. Luego del izamiento de la bandera y del canto del Himno Nacional, el presidente Arce y su vicepresidente, David Choquehuanca, volvieron a ingresar al Palacio Quemado, tal como lo establece el protocolo.Los legisladores, por su parte, ocuparon sus relucientes asientos en la flamante Asamblea Legislativa, cuyo edificio fue inaugurado el pasado 2 de agosto. El acto oficial estuvo atravesado fuertemente por la simbología indígena que reivindica el Gobierno del MAS, a diferencia del anterior régimen de facto encabezado por Jeanine Áñez (2019-2020).A media mañana, la Guardia Indígena fue enviada al Palacio Quemado para recoger a Choquehuanca y guiarlo hasta la Asamblea, que debía dirigir como vicepresidente del Estado Plurinacional. Lo llevaron al amplio salón de debates, dominado por una imagen de Wiracocha, el dios creador en la cultura andina.Acorde con la ceremonia, el vicepresidente despachó una comisión parlamentaria para traer al presidente Arce.Arce condenó el golpe de Estado contra Evo MoralesUna vez ante el micrófono, Arce fue escuchado con atención hasta que pronunció la frase: "Luego del golpe de Estado de 2019". En ese momento comenzó la rechifla generalizada de legisladores de la oposición, quienes por varios minutos le impidieron retomar el hilo de su argumento."¡Fraude! ¡Fraude!", gritaban los legisladores cada vez que escuchaban alguna mención al golpe contra Morales. El vicepresidente intervino para pedir calma, pero también tuvo que elevar la voz: "Estamos celebrando nuestro aniversario patrio. Por favor, guardaremos respeto".En ese momento, legisladores del MAS reaccionaron y empezaron a entonar el apodo del presidente: "Lucho, Lucho...", así acallaron a los asambleístas de Comunidad Ciudadana (liderados por Carlos Mesa) y de Creemos, quienes responden al actual gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho."Pido respeto a la investidura de nuestro presidente, democráticamente elegido. El pueblo boliviano está viendo quiénes quieren empañar este acto de celebración de nuestra Independencia", advirtió Choquehuanca.A pesar del descontento de legisladores de la oposición, el presidente Arce se dio el gusto de decirles en sus caras lo que pensaba: "El golpe de Estado colocó en el Órgano Ejecutivo a un Gobierno inconstitucional e ilegítimo. Gracias a la unidad, la lucha y la conciencia del pueblo boliviano, en octubre de 2020 el MAS obtuvo un 55,1% de apoyo en las urnas".Por ello, afirmó que el Gobierno de facto dejó al país "sin recursos, sin salud, sin educación, sin institucionalidad, sin cultura, con incertidumbre, sin respeto a los Derechos Humanos ni a la Libertad de Expresión, como en todas las dictaduras de nuestra historia".Y sostuvo: "Tenemos que terminar la crisis política iniciada por quienes, a través de golpes de Estado y con cómplices internacionales para reprimir al pueblo, quieren obtener con violencia lo que nos consiguen democráticamente en las urnas".Varios legisladores de la oposición se tomaron estas palabras como si estuvieran dirigidas a ellos y empezaron un nuevo escándalo en el recién inaugurado edificio: "Mentiroso", le gritaban al presidente. Luego entonaron el estribillo golpista: "No tenemos miedo, carajo".Choquehuanca se desvivía en pedidos de calma: "La comunidad internacional nos está observando", repetía.Arce continuó: "No descansaremos, desde el ámbito de nuestras competencias, en exigir el procesamiento de los autores del golpe de Estado. Deben responder a la justicia por los actos ilegales, ilegítimos y violentos cometidos contra el pueblo, la democracia y la Constitución Política del Estado".Y exigió: "Memoria, verdad y justicia", para los 37 asesinados durante los días del golpe.Hasta el momento hay una docena de personas detenidas por su rol durante el golpe de Estado de 2019. Entre ellas están Áñez, algunos de sus exministros y comandantes militares encargados de reprimir a la población en masacres como las de Senkata (en El Alto, La Paz) y Huayllani (en Sacaba, Cochabamba).Hacia la recuperación económicaEn cuanto a los aspectos económicos, el presidente informó que el país fue seriamente afectado por las políticas de Áñez, con las cuales se procuró "retornar a los privilegios de clase y la satisfacción de las altas élites, como antes de 2006".Relató que desde que asumió el Gobierno, en noviembre de 2020, se comenzó a distribuir el Bono Contra el Hambre, que fue entregado a cuatro millones de personas (sobre un total de 11,5 millones de habitantes). Cada uno recibió 1.000 pesos bolivianos (unos 150 dólares), que sirvieron para reactivar la economía, seriamente dañada por las restricciones impuestas ante el incremento de casos de COVID-19.Arce comentó que en junio de 2020 el desempleo en el país era del 11,6%. Pero en junio pasado, bajó al 7,3%. Durante el año golpista, "la pobreza aumentó un 1,7%, después de 14 años de continua disminución".El presidente también informó que se reactivarán varias industrias paralizadas, como la planta de cemento de Oruro, la planta de urea de Cochabamba, la planta vidriera de Chuquisaca y los proyectos de explotación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB).El presidente mencionó muchas otras variables macroeconómicas, que dan cuenta del rumbo correcto tomado por el Gobierno en beneficio de la población boliviana. Entre ellas citó el dato del crecimiento de las exportaciones en un 53%.Además, destacó el rol del Estado en el manejo de la pandemia de COVID-19. Resaltó que mientras el Gobierno de Áñez promovió desfalcos como en el caso de la compra irregular de respiradores, desde que llegó a la presidencia no descansó para conseguir vacunas anti-coronavirus, entre otros elementos fundamentales para enfrentar la pandemia.

https://mundo.sputniknews.com/20210806/maduro-reitera-voluntad-para-el-desarrollo-comun-entre-venezuela-y-bolivia-1114841183.html

https://mundo.sputniknews.com/20210805/cidh-anuncia-la-fecha-de-presentacion-del-informe-sobre-masacres-de-2019-en-bolivia-1114822910.html

https://mundo.sputniknews.com/20210803/bolivia-califica-como-fructifera-conversacion-entre-presidentes-arce-y-putin-1114758577.html

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sebastián Ochoa https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Sebastián Ochoa https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Ochoa https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

bolivia, gobierno de bolivia, jeanine áñez