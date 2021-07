https://mundo.sputniknews.com/20210722/tokio-2020-invita-a-jovenes-y-nuevas-tribus-a-los-jjoo-con-cinco-nuevos-deportes-1114399470.html

Tokio 2020 invita a jóvenes y nuevas tribus a los JJOO con cinco nuevos deportes

MONTEVIDEO (Sputnik) — Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 aún no fueron presentados pero ya parecen dispuestos a relajar aquella vieja y rígida imagen del... 22.07.2021, Sputnik Mundo

El hombre y la mujer modernos ya no corren contra el tiempo, menos lo harán en los Juegos que debían hacerse el año pasado y se postergaron hasta este viernes 23 de julio.Una señal de ello son las cinco nuevas disciplinas que se sumarán a los Juegos de Tokio y que sólo tienen una cosa en común: las medallas no serán para quienes lleguen "más rápido, más alto, y más fuerte" a la meta, el lema que propuso el barón Pierre de Coubertin en la creación del Comité Olímpico Internacional (COI) en 1894 en la Sorbona.O, bueno, por lo menos no será así en cuatro de las cinco nuevas disciplinas.Estas son las nuevas disciplinas de los JJOO Tokio 2020Escalada deportivaEste es el único de los casos en los que todavía es necesario llegar más alto y, sobre todo, más rápido a la cima.Será la fuerza de los dedos en una pared vertical la que decidirá el ganador y la ganadora. La disciplina contará con tres modalidades: velocidad, boulder (o escalada en bloque) y lead (o dificultad).La sede que albergará este deporte será el Parque Deportivo Urbano de Aomi, frente a la icónica bahía de Tokio.Según el comité organizador, una de las sedes que simbolizarán el esfuerzo de Tokio 2020 de invitar a los jóvenes de todo el mundo a participar en los Juegos.SurfSe cree que el surf fue popularizado por el hawaiano Duke Kahanamoku, quien ganó tres medallas de oro en natación en los Juegos de Estocolmo de 1912 y Amberes de 1920, compitiendo para Estados Unidos.Luego de recibir su medalla en Estocolmo dijo que su sueño era ver a su deporte, el surf, convertirse en olímpico.Ese sueño, en parte, lo hizo realidad un argentino llamado Fernando Aguerre, quien supo atraer con las olas a poderosos empresarios, excéntricas marcas y modelos que competían para coronarse como la mejor figura del verano. Una de ellas, la que él mismo fundó: Reef.Aguerre organizó sus primeros campeonatos de surf en la década de 1980 en el cabo Corrientes de la ciudad de Mar del Plata, la joya turística de la costa atlántica de la Provincia de Buenos Aires (este).Su perseverancia y sus contactos lo llevaron a organizar certámenes en varios lugares. Así, en 1994 fue elegido presidente de la Internacional Surfing Association (ISA), donde completó ocho mandatos.De ahí a la oficina del presidente del COI, el alemán Thomas Bach, hubo solo un par brazadas.'Skate'Figuras históricas como el nadador estadounidense Michael Phelps y el velocista jamaicano Usain Bolt, con 31 medallas de oro olímpicas entre los dos, mostraron al mundo que el ser humano está muy cerca de su techo atlético. Es por esto, tal vez, que el COI busca convertir a los Juegos Olímpicos justamente en eso, en juegos.Tanto el surf como el skate, y en menor medida la escalada deportiva, van en ese sentido y son un intento del COI para incorporar al programa Olímpico competiciones y culturas "más juveniles y vibrantes".El deporte más urbano del mundo tendrá en Tokio dos competiciones: Park, una pista con desniveles y con una serie de curvas, y Street, un recorrido recto que imita la calle, con escaleras, pasamanos, bordillos, bancos de parques, paredes y cuestas.Será un verdadero desafío para Tokio 2020 acercar al olimpismo a dos deportes con una cultura propia, pero con un circuito profesional con más de dos décadas.El domador de olas marplatense tiene sus favoritos para Tokio 2020: el colombiano Giorgio Gómez; los brasileños Ítalo Ferreira y Gabriel Medina; el peruano Miguel Tudela; y los australianos Owen Wright y Julian Wilson.Béisbol/softbolEl béisbol y el sóftbol fueron deportes de competición por última vez en Pekín 2008 y no es casualidad, dado que son disciplinas que gozan de mucha popularidad en Asia, además de América.En Tokio 2020 hay seis selecciones que representarán a sus países: Estados Unidos, Canadá, México, Japón, Italia y Australia.KarateOtra disciplina que se vio beneficiada por la sede escogida para estos Juegos Olímpicos es el karate, un arte marcial que se originó en la isla japonesa de Okinawa (sur) durante el período de la dinastía Ryukyu y se extendió por todo el paíos durante la década de 1920 y luego por todo el mundo después de la Segunda Guerra Mundial.Los atletas, incluso, competirán en el Nippon Budokan, el hogar espiritual de las artes marciales japonesas y una sede heredada de los Juegos de Tokio de 1964.La lucha del karate para llegar al programa Olímpico se remonta a la década de 1970 y tuvo que adaptar mucho sus reglas para el espectáculo que hoy pide el COI, y se cree que avanza sobre el taekwondo, cada vez más fuera del mapa.Estos cinco deportes son el inicio de una transformación que también tiene en gateras disciplinas como el fútbol americano, billar, bolos, bridge, ajedrez, baile deportivo, orientación, polo, squash y sumo.El mundo se transforma, el olimpismo también y Tokio 2020 puede decir con orgullo que, con un 49% de atletas mujeres y el debut de algunas categorías mixtas, son los Juegos Olímpicos con mayor paridad de género de la historia.La apuesta, ahora, es por la inclusión y la diversidad.

