Taekwondista chilena que quedó fuera de los JJOO asegura que nunca tuvo COVID-19

SANTIAGO (Sputnik) — Fernanda Aguirre es una taekwondista chilena que a los 22 años consiguió cumplir su sueño y clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio... 22.07.2021, Sputnik Mundo

Sin embargo, al llegar a la ciudad nipona esta semana se le realizó un test y dio positivo de COVID-19, siendo obligada a una cuarentena de diez días que la dejó sin posibilidades de competir en la cita olímpica.Desde Tokio, con la voz cansada y el sueño frustrado, Aguirre aseguró a Sputnik que nunca tuvo la enfermedad ya que no hubo instancia para que se contagiara y que el resultado es un falso positivo."Yo viajé a Japón con mis exámenes PCR negativos, y cuando llegué me hicieron un test rápido de antígenos y salí positivo, después me llevaron a la Villa Olímpica, me hicieron un test de hisopo y salí nuevamente positivo, pero mi entrenador, que estuvo todo el tiempo conmigo en el viaje, salió negativo", afirmó la deportista.Aguirre señaló, "es imposible que haya estado contagiada, ya que mis demás compañeros de equipo, con los que compartí en todo momento, ninguno salió positivo, lo mismo que con mi entrenador".La taekwondista tenía la esperanza de que se le realizara un segundo test de PCR y si salía negativa, poder participar en el torneo, pero la mañana del 21 de julio entró a su cuenta de Instagram y leyó una publicación que, en sus palabras, le "rompió el corazón".Los medios especializados informaron que la taekwondista costarricense Neshy Álvarez viajará a Tokio gracias a una invitación de último momento, con el objetivo de reemplazar a Aguirre en la competencia."Me enteré por Instagram, por mis propios medios, nadie me lo hizo saber, fue algo que me destrozó, me partió el corazón y me dejó con un sabor muy amargo, de mucha tristeza", confesó, aunque agregó que se alegró por su compañera latinoamericana.Aguirre cumple una cuarentena obligatoria en un hotel sanitario sin poder ver a su entrenador ni a su equipo, a 17.332 kilómetros de su país y hoy sólo pide una cosa: que le hagan otro PCR para dar negativo y poder volver con su familia."Solo quiero el consuelo de mis seres queridos", dijo.Fruto del esfuerzoAguirre empezó a practicar taekwondo desde los ocho años, cuando se unió a un taller de artes marciales en su colegio, una decisión que tomó ella misma, explicó.La deportista, gracias al esfuerzo, el talento y el sueño de llegar a los Juegos Olímpicos, fue consiguiendo logros durante su carrera, como el tercer lugar en los Juegos Universitarios de Nápoles 2019, la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y la clasificación en los Preolímpicos de Costa Rica 2020, que la llevaron a Tokio."Entrené prácticamente toda mi vida para los Juegos Olímpicos, es un sueño que tengo desde que comencé a visualizar el alto rendimiento, me preparé muchísimo, sobre todo el último año, que fue el más sacrificado", comentó.La clasificación de Aguirre fue histórica, pues solo cuatro taekwondistas han representado a Chile en la cita de los cinco anillos, dos en Barcelona 1992, uno en Sídney 2000 y una en Londres 2012.La edición 2020 de los Juegos Olímpicos de Tokio fue aplazada un año debido a la pandemia del COVID-19 y se realizarán desde el 23 de julio al 8 de agosto.El programa olímpico incluirá 339 eventos en 33 deportes con la participación de 19.000 deportistas, mientras que el número de sus acompañantes se limitará a unos 41.000 y las competencias serán sin público.

