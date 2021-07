https://mundo.sputniknews.com/20210722/gabriel-medina-el-surfista-brasileno-enemistado-con-el-comite-olimpico-por-amor-1114398726.html

Gabriel Medina, el surfista brasileño enemistado con el Comité Olímpico por amor

Gabriel Medina, el surfista brasileño enemistado con el Comité Olímpico por amor

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El surf se estrena como disciplina olímpica en los JJOO de Tokio que comienzan esta semana, y Brasil lo tiene todo para brillar... 22.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-22T19:01+0000

2021-07-22T19:01+0000

2021-07-22T19:01+0000

internacional

juegos olímpicos y paralímpicos de tokio 2020

surf

deportes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/16/1114398584_0:160:3059:1881_1920x0_80_0_0_2e1b2437ca96e6457f1451cecf4ee2b0.jpg

Hace unos días, nada más aterrizar en Tokio, aun en el aeropuerto, declaró: "Es aburrido, no estoy yendo al 100 por 100... Ella es quien me da fuerzas y a mí me gusta estar con ella"."Ella" es su novia, la modelo Yasmin Brunet. Medina intentó sin éxito que el Comité Olímpico de Brasil (COB) le dejara viajar a Tokio con ella como acompañante.Las estrictas reglas en función de la pandemia determinaron que, en el caso del surf, cada atleta sólo podía viajar acompañado de un técnico deportista. Cuando Medina se enteró de esa limitación, pidió acreditar a su novia en lugar de a su entrenador, el australiano Andy King, que era la primera opción.El COB se negó, lo que desató la ira de Medina, que lleva semanas desahogándose en sus redes sociales.Medina parecía ajeno al hecho de que los propios organizadores de los Juegos Olímpicos endurecieron las normas hasta el punto de prohibir el público en la competición, y reduciendo al mínimo imprescindible la delegación de cada país. Serán los Juegos más atípicos de la historia.Aun así, dijo que intentó incluso contactar con el presidente del COB, Paulo Wanderley, para que se revisara el "veto" a su novia: "No quiero un trato especial, no quiero llevar una persona más, sólo quiero llevar a una persona que me ha ayudado de verdad, por eso me estoy sintiendo perjudicado", criticó.Apoyo psicológicoLa polémica se fue agrandando cuando la propia Yasmin entró al trapo para defender su presencia en Tokio, argumentando que al ser un deporte individual, ella era clave para garantizar la salud mental del surfista.El COB no se pronunció, más allá de una escueta nota oficial en la que reiteró que las normas cambiaron debido al COVID-19, y que el Comité Olímpico Internacional (COI) ya no permitía más cambios de última hora.Los brasileños siguen el enredo de Medina con una mezcla de apatía y preocupación de que todo el malestar generado acabe afectando a su rendimiento deportivo.Medina es el único brasileño bicampeón del Circuito Mundial (2014 y 2018) y uno de los tres mejores surfistas de la World Surf League (WSL) desde hace seis temporadas.Brasil tiene a cuatro atletas clasificados para la disputa del surf en Japón: además de Medina, estarán Ítalo Ferreira, Tatiana Weston-Webb y Silvana Lima.

https://mundo.sputniknews.com/20210722/estas-son-las-nuevas-disciplinas-de-los-jjoo-tokio-2020-1114394199.html

https://mundo.sputniknews.com/20210719/estas-son-las-esperanzas-espanolas-de-lograr-medalla-en-tokio-deportes-de-equipo-y-de-contacto-1114225915.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Joan Royo Gual

Joan Royo Gual

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Joan Royo Gual

juegos olímpicos y paralímpicos de tokio 2020, surf, deportes