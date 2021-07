https://mundo.sputniknews.com/20210714/canciller-boliviano-hubo-una-articulacion-internacional-contra-el-gobierno-de-morales-1114102433.html

Canciller boliviano: hubo una articulación internacional al más alto nivel contra Evo Morales

MONTEVIDEO (Sputnik) — El canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, consideró, en una entrevista exclusiva con Sputnik, que hubo una articulación internacional al... 14.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-14T17:18+0000

2021-07-14T17:18+0000

2021-07-14T17:48+0000

argentina

evo morales

entrevistas

américa latina

bolivia

"Hubo una articulación al más alto nivel, porque el envío de los pertrechos no lo define un subalterno de alguna oficina estatal, eso se definió al más alto nivel, inclusive a nivel presidencial, por eso señalamos que es el Gobierno de [Mauricio] Macri [2015-2019, Argentina] o [Lenín] Moreno [2017-2021, Ecuador] el que prestó ese apoyo", dijo Mayta a Sputnik.Bolivia denunció el 8 de julio que el Gobierno de Macri y el de Moreno habrían apoyado con municiones al golpe de Estado contra Morales.El canciller consideró que no se pude descartar que otros países latinoamericanos hayan estado involucrados en estos envíos de armamentos."Esos elementos están planteados sobre la mesa y los procesos investigativos, que probablemente se van a decantar con el tiempo, son los que van a permitir que la verdad pueda conocerse y si hubo mayores participaciones", dijo Mayta.Además, Mayta declaró que la Justicia de Bolivia podría presentar cargos contra Macri y Moreno."Es una posibilidad. Eso está recién comenzando. En base a la nota que se reveló la semana pasada, que ahora es de conocimiento de la fiscalía boliviana, ellos tienen la potestad de seguir el proceso investigativo y pueden abrir diferentes líneas de investigación. Si consideran pertinente, pueden llamar a estas personas y podrían hasta levantar cargos", dijo el canciller a Sputnik cuando fue consultado si Bolivia podría presentar cargos contra los expresidentes por el envío de material bélico para apoyar el golpe de Estado de Jeanine Áñez, en noviembre de 2019.Bolivia no descarta recurrir a las instancias internacionales por el envío que realizaron Argentina y Ecuador, dijo Rogelio Mayta."Nunca se puede descartar, pero por el momento las autoridades de la Fiscalía no han señalado nada al respecto", dijo el canciller cuando fue consultado si podría recurrir a instancias internacionales. Sin embargo, Mayta afirmó que por el momento el Gobierno boliviano recurrirá a las instancias nacionales, ya que las investigaciones están avanzando tanto en su país como en Argentina.La cooperación militar argentina a Bolivia durante los sucesos de 2019 salió a luz al divulgarse una carta del entonces comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, general Jorge Terceros, al embajador argentino Normando Álvarez, agradeciendo por los materiales enviados desde Buenos Aires.Terceros está detenido como uno de los acusados del golpe, a la par de la expresidenta Jeanine Áñez (2019-2020).El armamento argentino enviado consistió en 40.000 cartuchos de balas de goma AT 12/70 (antitumulto), 18 gases lacrimógenos en spray MK-9, cinco gases lacrimógenos en spray MK-4, 50 granadas de gas CN, 19 granadas de gas CS y 52 granadas de gas HC.Quito habría prestado a La Paz, en noviembre de 2019, al menos 5.500 granadas de gas lacrimógeno y casi 3.000 proyectiles diversos, incluidas municiones de guerra, en apoyo a Áñez.Reunión con PutinEl canciller boliviano también indicó que Bolivia está trabajando en una "intensa agenda" para que la reunión entre los presidentes Luis Arce y su par ruso Vladímir Putin se realice a mediano plazo.En octubre de 2020, pocos días después de su triunfo en las elecciones generales en Bolivia, Arce afirmó a Sputnik que pretende reunirse con el presidente de Rusia lo antes posible.Aseguró además que restablecerá las relaciones con Rusia después del deterioro que se produjo durante el Gobierno de facto de Jeanine Áñez (2019-2020).Centro nuclear de El AltoAsimismo, Rogelio Mayta afirmó que se espera que el centro nuclear de El Alto comience a funcionar en breve."Esperamos que en unos meses más ese centro pueda entrar en funcionamiento. Para ello es importante el apoyo de los técnicos y científicos rusos", destacó Mayta.El canciller recordó que hubo un "constante" trabajo de los especialistas rusos para el proceso de implementación del centro nuclear.En enero de este año, el presidente de Bolivia, Luis Arce, anunció la reactivación del proyecto de un centro de investigación y desarrollo de tecnología nuclear contratado con la corporación rusa Rosatom.El proyecto de 300 millones de dólares en la ciudad de El Alto dará origen al centro de investigación nuclear con fines pacíficos más alto del mundo, a poco más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, según Rosatom.La obra estuvo paralizada desde el primer trimestre del 2020, pese a un anuncio del Gobierno de Áñez y de la misma corporación rusa de que se mantenía el plazo de 2023 para su puesta en funcionamiento.Crisis que vive CubaEl ministro boliviano señaló que el bloqueo que realiza EEUU desestabiliza a Cuba y no permite el acceso a alimentos, combustibles y medicamentos."Creemos que lo importante es que cada país debe poder resolver su problema. La mayor injerencia absolutamente clara en la crisis que vive Cuba es el bloqueo que sufre, que persiste por obra y gracia de EEUU, en el que en este momento ha puesto al pueblo cubano en una situación complicada ", dijo MaytaEl canciller afirmó que para que un pueblo pueda definir su destino, sin injerencias externas, deben suspenderse los bloqueos.El 11 de julio estalló en Cuba una manifestación popular en el occidental municipio de San Antonio de los Baños, detonada por la crisis económica y el incremento en los casos de COVID-19, la cual fue replicada luego en otras localidades del país.Sin un programa ni liderazgo definido, los manifestantes reiteran consignas de "libertad" y exigen cambios en el país, en medio de reclamos de una intervención humanitaria con el presunto fin de encarar los estragos de la pandemia.En ese escenario se registraron disturbios y actos vandálicos que motivaron una serie de arrestos en el país, y al menos una persona murió en circunstancias no especificadas en un choque con la policía en La Habana.Díaz-Canel admitió que existen razones para el malestar social, pero las achacó fundamentalmente al bloqueo económico, financiero y comercial que EEUU mantiene contra Cuba hace más de seis décadas.

argentina

bolivia

