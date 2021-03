https://mundo.sputniknews.com/20210313/el-gobierno-de-bolivia-anuncia-detencion-de-expresidenta-jeanine-anez-1109920352.html

El Gobierno de Bolivia anuncia la detención de expresidenta Jeanine Áñez

El Gobierno de Bolivia anuncia la detención de expresidenta Jeanine Áñez

LA PAZ (Sputnik) — El Gobierno de Bolivia anunció la detención de la expresidenta transitoria Jeanine Áñez, para procesarla por el derrocamiento de Evo Morales... 13.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-13T06:35+0000

2021-03-13T06:35+0000

2021-03-13T06:55+0000

detención

golpe de estado

jeanine áñez

américa latina

bolivia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0d/1109920406_0:0:2848:1603_1920x0_80_0_0_11f204501aafb6e8e74ef5fd46d318dd.jpg

"Informo al pueblo boliviano que la señora Jeanine Añez ya fue aprehendida y en este momento se encuentra en manos de la Policía", escribió el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en su cuenta de Twitter.La aprehensión, en momento y lugar no revelados de inmediato, fue anunciada horas después de que se divulgara una orden de captura emitida por dos fiscales que procesan una denuncia de golpe contra los responsables de la interrupción democrática de 2019, de la que surgió la administración transitoria de Áñez."Persecución""Denuncio ante Bolivia y el mundo, que en un acto de abuso y persecución política el Gobierno del MAS me ha mandado arrestar", publicó Áñez también en Twitter minutos después del anuncio del ministro Del Castillo.La expresidenta, que estaba en paradero desconocido desde que la fiscalía allanara en la tarde del 12 de marzo su domicilio en la ciudad amazónica de Trinidad (noreste), reiteró en el tuit que el proceso judicial por el golpe de 2019 no tenía fundamento.Previamente, Áñez —quien era segunda vicepresidenta del Senado durante la crisis política de 2019— había afirmado que su ascenso al poder tras la caída de Morales no fue un golpe sino una "sucesión constitucional".La orden de aprehensión ejecutada contra Áñez abarca en total a diez personas, incluidos cinco exministros del Gobierno transitorio y cuatro exjefes del alto mando de las Fuerzas Armadas.Otros cuatro excomandantes militares y policiales habían sido objeto de mandamientos previos de aprehensión, con los que sumaban 14 las personas cuya captura procura la fiscalía en el proceso por el golpe.Las acciones judiciales se realizaban a partir de una demanda presentada por la exdiputada Lidia Patty del gobernante Movimiento Al Socialismo, quien pretende también el enjuiciamiento del ultraderechista exlíder cívico Luis Fernando Camacho, recién electo gobernador del rico departamento oriental de Santa Cruz.

/20210312/detienen-en-bolivia-a-dos-exministros-del-gobierno-de-anez-por-el-golpe-de-estado-de-2019--1109907825.html

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

detención, golpe de estado, jeanine áñez, bolivia