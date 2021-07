https://mundo.sputniknews.com/20210712/el-embajador-boliviano-en-argentina-corrobora-el-envio-de-armas-a-autores-del-golpe-en-2019-1114028085.html

El embajador boliviano en Argentina corrobora el envío de armas a autores del golpe en 2019

BUENOS AIRES (Sputnik) — El embajador de Bolivia en Argentina, Jorge Ramiro Tapia, afirmó que se certificó el ingreso de una nota junto al armamento que el... 12.07.2021, Sputnik Mundo

"Se ha corroborado que hay un ingreso de una nota, es decir, no solo está la nota en el archivo, sino se ha certificado su ingreso junto a los materiales bélicos que enviaron al país", sostuvo Tapia en declaraciones a Radio 10.El diplomático señaló a la ministra de Seguridad durante la gestión precedente, Patricia Bullrich, a la que acusó de mentir y de no dar asilo a Evo Morales en Argentina."Siempre mintió, nos trató de delincuentes y narcotraficantes", aseguró.En el marco del Día de la confraternidad Argentino-Boliviana, el presidente del país sudamericano, Alberto Fernández, lamentó el envío de material bélico el 13 de noviembre de 2019, según certifica una nota del entonces general de la Fuerza Aérea Boliviana al embajador argentino.El canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, dijo el 9 de julio a Sputnik que la justicia podría llamar a declarar a Macri por su intervención en el golpe de Estado de 2019 .La Dirección General de Aduanas de Argentina anunció la apertura de una investigación para verificar "la eventual existencia de delito en la exportación de armas de fuego y otros materiales controlados al Estado Plurinacional de Bolivia en noviembre de 2019".Las armas que Argentina envió a Bolivia fueron 40.000 cartuchos de balas de goma AT 12/70, 18 gases lacrimógenos en spray MK-9, cinco gases lacrimógenos en spray MK-4, 50 granadas de gas CN, 19 granadas de gas CS y 52 granadas de gas HC, de acuerdo al detalle que ofrece el entonces general boliviano Jorge Gonzalo Terceros Lara al embajador argentino Normando Álvarez García en una carta de agradecimiento.Por entonces a Macri le quedaba menos de un mes de Gobierno, tras haber sido derrotado por el presidente electo, Alberto Fernández, en la primera vuelta de las elecciones generales de octubre.

