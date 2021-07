https://mundo.sputniknews.com/20210708/los-datos-que-sorprenden-sobre-inmigracion-y-xenofobia-en-argentina-1113942714.html

Los datos que sorprenden sobre inmigración y xenofobia en Argentina

Los datos que sorprenden sobre inmigración y xenofobia en Argentina

Solo la mitad de los argentinos está a favor de las fronteras abiertas sin reparo sobre el origen; algunos preferirían discriminar a favor de Europa o... 08.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-08T23:55+0000

2021-07-08T23:55+0000

2021-07-08T23:55+0000

américa latina

xenofobia

inmigración

argentina

reportajes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/106918/65/1069186558_0:261:4842:2985_1920x0_80_0_0_add951e6aa9d867ced48d4f2cd1ea951.jpg

Los discursos de odio parecen ganar fuerza hasta en los lugares menos pensados y en Argentina el mito del crisol de razas, instalado durante el siglo XX debido a la enorme influencia de la inmigración en la construcción nacional, termina de ser tirado por tierra.El reciente informe Xenofobia en Argentina, realizado por el Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos (LEDA) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) reveló varios elementos alarmantes: que uno de cada tres de argentinos prohibiría la inmigración y que este porcentaje es incluso más alto tanto en el conurbano de Buenos Aires como entre los centennials, jóvenes de entre 16 y 24 años."Hicimos una encuesta bastante grande, de alcance nacional, entre noviembre de 2019 y febrero de 2020, que tenía la pretensión de relevar distintos aspectos, entre ellos criterios de justicia, xenofobia, antisemitismo. Tiene su origen en 2013, cuando un grupo de investigadores nos empezamos a preguntar por las expresiones de autoritarismo que veníamos percibiendo en las sociedades a nivel global", dijo a Sputnik Micaela Cuesta, coordinadora del LEDA.El dato que destacó es que 29% de los encuestados en Argentina dijo estar a favor de prohibir el ingreso de inmigrantes, una clara distorsión del ideal multicultural que ostenta en teoría tanto su ciudadanía como las políticas públicas estatales.Entre los demás encuestados, solo 48,4% respondieron estar a favor de aceptar la radicación de personas de cualquier origen, mientras que 2,2% apoya únicamente la inmigración europea, 4,3% la exclusivamente latinoamericana y 16,1% no supo qué contestar.Otro de los datos más relevantes y sorpresivos de la investigación tiene que ver con la distribución etaria: quienes mayor rechazo demuestran hacia la inmigración son los denominados centennials: 32% de los jóvenes de entre 16 y 24 años respondió que cree que el Estado debería prohibir la inmigración."Eso llama la atención porque uno tiende a creer que los jóvenes son menos prejuiciosos o más abiertos y no sería el caso. Son los más expuestos a consumir el tipo de discurso de odio y de fake news, que en las redes sociales son el lugar ideal donde pululan este tipo de noticias infladas", alertó.Zonas calientesLos resultados del informe del LEDA muestran zonas donde la xenofobia es más vehemente, como el Noroeste Argentino (NOA), con porcentajes que llegan a 42,7% a favor de prohibir la inmigración y 36,4% en pos de aceptar a personas de cualquier origen. Algo similar pero no tan extremo mostró el Noreste Argentino (NEA). Ambas son zonas de grandes flujos por los pasos fronterizos con Brasil, Paraguay y Bolivia.Donde sorprendió encontrarse números de rechazo por encima del promedio fue en el conurbano de Buenos Aires, la mancha urbana que circunda la capital nacional sobre la provincia homónima, donde 29,5% manifestó su acuerdo con prohibir el ingreso de inmigrantes, aunque también fue por encima de la norma general la aceptación a quien quiera venir a vivir a Argentina, con 52,1%."La presencia muy significativa de inmigrantes en esta zona hace presión sobre puestos de trabajo, hay un argumento vinculado a la precarización laboral que puede estar operando en estos rechazos. Al ser escasos los recursos en términos de posiciones laborales, cualquier otro puede ser visto como un competidor y muchas veces, al estar desprotegidos los inmigrantes en términos de derechos laborales, pueden disminuir los costos de los empleadores", elaboró la doctora en Ciencias Sociales y licenciada en Sociología.El porcentaje más alto a aceptar personas de cualquier origen se vio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) con un 56,8%, aunque aquí también fue el lugar que demostró mayor porcentaje de personas proclives a preferir una inmigración exclusivamente europea, con 5%.Relevar para revelarArgentina es hoy un país con una política de puertas abiertas a la inmigración, pero no siempre fue así. El debate acerca de la radicación de extranjeros, necesaria en un territorio muy extenso y despoblado, estuvo presente entre las clases dominantes, los intelectuales y los caudillos desde la formación del Estado-nación desde el siglo XIX.Entre finales de siglo XIX y principios del XX, el país fomentó enormemente la llegada en masa de inmigrantes, pero fue muy selectivo y estableció el criterio de promover la llegada desde Europa, como lo establece incluso el artículo 25 de la Constitución, migrantes que huían de guerras y hambrunas, pero de tierras que seguían el cánon occidental.Esto llevó a que se duplicara la población total argentina en ese período, sobre todo con hombres y mujeres de piel blanca, lo que a su vez llevó a que se produjera la invisibilización de las comunidades afrodescendientes y de los pueblos originarios, un orden que siguió la lógica de la polarización entre "civilización o barbarie", según los términos del expresidente argentino Domingo Sarmiento, (1868-1874), ideólogo de este aspecto de la formación nacional.Durante todo el siglo XX, el discurso oficial enfatizó la idea de que Argentina era un país que abría sus brazos a quien quisiera instalarse porque era un país hecho de inmigrantes europeos que bajaron de los barcos, como si criollos, negros y aborígenes no hubieran existido en los 300 años de colonia e independencia previos. Además, esta falsa imagen perpetúa el mito insostenible de que Argentina es un país sin racismo, cuando justamente el componente racial eurocentrista y occidentalista hace más contrastante y proclive a ser discriminado a cualquier persona que no cumpla con los estándares de ese ideal físico, sea extranjera o argentina.Argentina tiene, según los últimos datos de 2019, 2,2 millones de inmigrantes, lo que supone un 4,92% de la población de Argentina y ocupa el puesto 84 a nivel mundial en porcentaje de inmigración. La inmigración en Argentina procede principalmente de Paraguay (31,2%), Bolivia (19,2%) y Chile (9,8%) y en los últimos 10 años ha mantenido un ritmo estable de radicaciones definitivas de entre 170.000 y 290.000 anuales, según datos del Ministerio del Interior.

https://mundo.sputniknews.com/20210305/argentina-deroga-un-decreto-que-restringia-permanencia-e-ingreso-de-migrantes-1109567894.html

https://mundo.sputniknews.com/20210609/el-presidente-de-argentina-propone-fortalecer-el-vinculo-con-espana-1113067749.html

https://mundo.sputniknews.com/20200915/sabor-y-solidaridad-la-formula-peruana-que-resiste-la-pandemia-en-argentina-1092764437.html

https://mundo.sputniknews.com/20180525/africa-america-tradicion-raza-1079029824.html

https://mundo.sputniknews.com/20210610/alberto-fernandez-y-su-frase-sobre-el-origen-de-los-mexicanos-protagonistas-de-los-mejores-memes--1113085845.html

quera Acabo de leer el informe LEDA-UNSAM y encuentro rarezas. Conozco especialmente el NOA y allí hay pocas ciudades populosas y la mayoría de la población es primera o segunda generación de inmigrantes de países vecinos. Que el NOA rechace a los inmigrantes en más del 50% es un sin sentido sociológico. Luego de los procesos de centralización del gobierno en BsAS hacia 1860 en NOA fue olvidado y salvo algunas inmigraciones europeas y de oriente próximo en número escaso, el grueso de la población son descendientes de etnias autóctonas culturalmente bolivianas. 0

1

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Francisco Lucotti https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/17/1109087456_177:0:897:720_100x100_80_0_0_13c0158c85b574ea1c57093f41e474f0.jpg

Francisco Lucotti https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/17/1109087456_177:0:897:720_100x100_80_0_0_13c0158c85b574ea1c57093f41e474f0.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Francisco Lucotti https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/17/1109087456_177:0:897:720_100x100_80_0_0_13c0158c85b574ea1c57093f41e474f0.jpg

xenofobia, inmigración, argentina, reportajes