https://mundo.sputniknews.com/20210708/la-lucha-de-las-tiendas-barriales-para-sobrevivir-a-la-pandemia-en-bolivia-1113893469.html

La lucha de las tiendas barriales para sobrevivir a la pandemia en Bolivia

La lucha de las tiendas barriales para sobrevivir a la pandemia en Bolivia

Las principales empresas bolivianas se aliaron para colaborar con miles de negocios familiares, que cerraron o que agonizan sin posibilidades de reinvertir... 08.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-08T00:02+0000

2021-07-08T00:02+0000

2021-07-08T00:02+0000

américa latina

pandemia de coronavirus

covid-19

comercio electrónico

bolivia

reportajes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/07/1113893251_0:358:2369:1691_1920x0_80_0_0_11042e6617934941a5aa7fa21af69656.jpg

Choca es la palabra boliviana para designar a la gente rubia. Consultado por Sputnik acerca del impacto de las restricciones de la pandemia sobre su tienda de barrio, don Rogelio Fuentes no dudó en afirmar: "La choca nos fregó bien fregados". Se refería a la tonalidad del cabello característico de la expresidenta de facto Jeanine Áñez (2019-2020), actualmente presa, quien durante la primera oleada de contagios de COVID-19 (marzo a octubre de 2020) cerró el tránsito en el país, lo cual afectó seriamente a la economía nacional.Con la asunción del presidente Luis Arce, en noviembre del año pasado, la estrategia gubernamental cambió de enfoque: un mix de restricciones los fines de semana, con actividades económicas sensiblemente menguadas, rastrillajes de casos, con test de coronavirus al alcance de todos, también las vacunas anti-COVID-19.Con esta modalidad el país va pasando tres olas de contagios, en medio de las cuales la economía nacional se recupera poco a poco.El sector privado de Bolivia quiso poner su granito de arena para que los números macroeconómicos vuelvan a ser positivos. Para ello se dirigió a su esencia, que está en los comercios barriales, las pequeñas tiendas donde conocen a los vecinos desde hace años y ocasionalmente les dan fiado.Una tienda con espacios vacíosLa tienda de don Rogelio se ubica al oeste de la avenida América, en la ciudad de Cochabamba. "Ahora usted la ve vacía, caserito. Pero es porque no tenemos muchos ingresos para comprar mercadería nueva", dijo como disculpándose. Su local lóbrego ostentaba algunos espacios vacíos.Fuentes comentó que su casa tiene este local que da a la avenida, por lo cual afortunadamente no tienen costos de alquiler. Confesó que debería pagar impuestos a la Alcaldía para funcionar, pero desde finales de 2019 la recaudación no rinde como para tributar al fisco.Cuando se refería a la gestión de su negocio, el señor Fuentes hablaba en plural. Es porque siempre atendió la tienda acompañado de su esposa, quien tuvo coronavirus en diciembre de 2020. Contó que ella se recuperó, pero no quedó del todo bien de su sistema respiratorio. Por eso hace meses guarda mayormente reposo en el dormitorio matrimonial.Desde la llegada del primer caso, en marzo de 2020, más de 450.000 personas cursaron la enfermedad en Bolivia. Fallecieron 17.000, según registros oficiales.¿Qué es Semilla Capital?Es una alianza de diez empresas líderes en sus segmentos: Banco FIE, PedidosYa, Cervecería Boliviana Nacional (CBN), Sofía, EMBOL Coca-Cola, Unagro, Grupo Venado, Alicorp, Viva y Madepa, que "se unieron con el objetivo de contribuir a la reactivación económica del país, apoyando a más de 2.000 negocios familiares, tiendas de barrio y pensiones", dijo a Sputnik la Gerenta Nacional de Desempeño y Responsabilidad Social de Banco FIE, Claudia San Martín.Esta campaña, que está en su segunda edición, transcurre en las ocho ciudades más grandes del país: La Paz, El Alto, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Sucre, Oruro y Potosí.San Martín comentó que cada pequeña y mediana empresa (pyme) "recibirá un stock de productos y servicios para fortalecer su oferta comercial, que incluye elementos de bioseguridad, insumos de cocina, de limpieza y abarrotes para menús".También apoyarán a las tiendas con publicidad, crédito para celular y megas promocionales, acceso a crédito y pagos electrónicos, capacitaciones y delivery sin costo, entre otros aspectos a cubrir por las empresas.Y detalló que en la ciudad de Santa Cruz "cerca del 60% de las pensiones [restaurantes barriales] cerraron sus puertas a causa de la crisis sanitaria y el confinamiento, siendo este rubro uno de los sectores más vulnerables y que en menos de tres meses vieron sus oportunidades y emprendimientos perderse de golpe".Este panorama se replica en todas las ciudades del país."Entendemos que estas semillas, que cada una de las marcas están sembrando, serán de una importancia capital para reactivar estos negocios", consideró.Apoyo para más tiendas barrialesA mediados de junio comenzó la segunda edición de Semilla Capital. La primera transcurrió en noviembre de 2020. ¿Qué diferencias hay entre ambas versiones?"En la primera versión de la campaña Semilla Capital se apoyó a la reactivación económica de 800 pensiones y 800 tiendas de barrio. Se logró que cada uno de estos emprendimientos familiares vuelva abrir sus puertas y a generar ingresos que dinamizan la economía".Durante la primera versión de la campaña, que se extendió por dos meses, se inyectaron aproximadamente 2,7 millones de pesos bolivianos (casi 400.000 dólares), que ayudaron a reactivar las actividades de 1.600 pensiones y tiendas de barrio.Para esta segunda edición, se sumaron más empresas, ciudades y negocios familiares.San Martín indicó que, en el marco de esta alianza, "Banco FIE brindará a las pymes capacitación virtual en empoderamiento financiero, uso de banca digital, digitalización de los negocios mediante la creación de páginas web con botón de pago para vender por Internet e incorporarse al comercio electrónico".Asimismo, otorgarán "asesoramiento in situ sobre la apertura de cuenta digital, transacciones con Código QR, y asesoramiento de créditos. También, en el marco de nuestro compromiso con la igualdad de género, brindaremos formación sobre espacios libres de violencia", destacó.

https://mundo.sputniknews.com/20210702/jovenes-bolivianos-piden-a-los-mayores-vacunarse-por-el-bien-de-la-humanidad-1113728378.html

https://mundo.sputniknews.com/20210705/bolivia-capitaneada-por-arce-navega-hacia-el-atlantico-para-potenciar-su-comercio-1113820029.html

https://mundo.sputniknews.com/20210629/artistas-de-bolivia-diezmados-por-el-covid-19-y-sin-una-ley-que-los-ampare-1113620451.html

https://mundo.sputniknews.com/20200826/mercado-libre-el-gigante-latino-de-e-commerce-y-fintech-que-gana-por-la-pandemia-1092541944.html

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sebastián Ochoa https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Sebastián Ochoa https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Ochoa https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

pandemia de coronavirus, covid-19, comercio electrónico, bolivia, reportajes