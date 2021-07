https://mundo.sputniknews.com/20210705/bolivia-capitaneada-por-arce-navega-hacia-el-atlantico-para-potenciar-su-comercio-1113820029.html

Bolivia, capitaneada por Arce, navega hacia el Atlántico para potenciar su comercio

Bolivia, capitaneada por Arce, navega hacia el Atlántico para potenciar su comercio

De visita en Puerto Villarroel, en el trópico de Cochabamba, el presidente del Estado Plurinacional volvió a poner en marcha la hidrovía Ichilo-Mamoré. Dijo... 05.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-05T23:39+0000

2021-07-05T23:39+0000

2021-07-05T23:39+0000

océano atlántico

amazonia

américa latina

inauguración

ríos

luis arce

comercio

bolivia

reportajes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/05/1113820784_194:85:1776:975_1920x0_80_0_0_9d1833ce726d0bfdbdb8ec5a0a3b5206.jpg

Desde el amanecer de este 5 de julio, las y los pobladores de Puerto Villarroel, en el trópico de Cochabamba (centro), recorrían ajetreados sus barrios. Usaron troncos para montar arcos ornamentados sobre sus calles de tierra, por donde iba a pasar el presidente del Estado Plurinacional, Luis Arce. Deseaban expresar su agradecimiento porque, luego de tres años, se reactivaría la hidrovía Ichilo-Mamoré, que conectaba comercial y turísticamente a este departamento con el de Beni.El presidente llegó a estas tierras cálidas antes del mediodía. Al iniciar su discurso, Arce recordó que la reactivación de esta hidrovía había sido uno de los compromisos de su campaña presidencial, en 2020. Se programa que este camino fluvial sirva para atravesar Brasil y sacar los productos bolivianos por el océano Atlántico."Queremos interconectar dos ciudades importantísimas de nuestro país: el municipio de Puerto Villarroel con el municipio de Guayaramerín, en el Beni. Esta hidrovía va a beneficiar también a Santa Cruz (este)", dijo el presidente, al resaltar la presencia de legisladores y alcaldes de municipios cruceños.Se estima que el viaje entre Puerto Villarroel y Guayaramerín, de 1.200 kilómetros, tomará a las embarcaciones entre cinco y diez días. El primer envío supervisado por el presidente consistió en 60 toneladas de cemento. Se prevé que en los próximos meses el volumen comercializado crezca.Si bien el plan a largo plazo es llegar al Atlántico, Arce destacó que también beneficiará enormemente al comercio interno: "Llegar a Guayaramerín significa un gran avance. ¿Cuántos productos de Cochabamba, de Potosí [sudoeste], de Chuquisaca [centro-sur] van a poder embarcarse y proseguir por la hidrovía rumbo al Beni?", preguntó.Y se respondió: "Tenemos no solamente productos del trópico de Cochabamba. Tenemos la urea de Bulo Bulo, la sal del salar de Uyuni, tenemos también el turismo".Destacó que el primer envío sea un producto como el cemento, que "por el lado del Beni es sumamente costoso. Pero se va a abaratar utilizando la vía fluvial".Precios más competitivosArmin Anna es jefe de Comercialización de la Cooperativa Boliviana de Cementos, Industrias y Servicios (Coboce): "El día de hoy para nosotros es bastante importante. Estamos reactivando la vía hídrica para poder comercializar nuestros productos y tener un contacto con las zonas más alejadas de nuestro país", dijo a Sputnik junto al río Ichilo."Vamos a generar intercambio de productos y a precios competitivos a través de esta ruta", aseguró Anna.El jefe de Coboce comentó que "hoy son 60 toneladas que estamos enviando. Pero podemos despachar hasta 350 toneladas semanales del producto, que es lo que nos demanda actualmente este mercado". Y advirtió que más adelante, con precios más competitivos "podremos despachar más productos y mayor cantidad".El Gobierno de Arce prevé activar y reactivar varias hidrovías para aprovechar los caudales de varios de ríos navegables en el oriente del país. En este sentido, el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, contó que "paralelamente, en Puerto Almacén, en Beni, también están zarpando embarcaciones con diésel y gasolina hacia Guayaramerín".El ministro describió una Bolivia "sumergida en la paralización por la pandemia, a lo cual se sumó el manejo del Gobierno golpista, que paralizó todas las obras que veníamos ejecutando a la cabeza del hermano Evo [Morales, presidente entre 2006 y 2019]". Agregó: "Por fortuna los tiempos han cambiado".Vacas fluvialesEn el acto central, que tuvo lugar en la base de la Fuerza Naval en Puerto Villarroel, el presidente afirmó que también se beneficiarán los empresarios ganaderos de esta hidrovía reactivada."La ganadería de nuestro Beni querido va a llegar a Santa Cruz, a Cochabamba, por ende a todo el occidente del país, de una manera menos costosa", dijo Arce.En este sentido, recordó que "gracias a ese golpe de Estado que hemos experimentado en noviembre de 2019 nos hemos quedado sin recursos. Pero la imaginación, el pensamiento y la inteligencia deben vencer a la falta de recursos".El presidente recalcó que es importante tener una conexión "ecológicamente rentable, que no solamente funcione a diésel. Por lo tanto, tiene que ser amigable con el medio ambiente".Tradicionalmente, desde Puerto Villarroel partieron barcos de turistas, que los llevaban por ríos amazónicos hasta Brasil. "Estamos muy contentos, porque son 1.200 kilómetros en que vamos a transportar mercadería, pero también turismo".Por ello, el presidente convocó a hacer una alianza entre todos los alcaldes de los municipios por donde pasa el recorrido, con el objetivo de "hacer una empresa mixta entre el Gobierno nacional y los alcaldes municipales, para transportar mercaderías y pasajeros".Más hidrovíasAseguró que "no solamente tenemos que aprovechar los ríos Mamoré, o el Ichilo. También están nuestros ríos Beni, el Madre de Dios, tantos ríos que no hemos utilizado. Vamos a comprar dragas para poder utilizar nuestros ríos como se debe, como otros países han hecho", anunció Arce.Para él, "llega el momento de dar el salto cualitativo en manejo fluvial. A los ríos hay que administrarlos, hay que cuidarlos y hay que saberlos manejar con tecnología".

https://mundo.sputniknews.com/20210705/donde-evo-no-pudo-hacer-carretera-arce-empieza-a-abrir-una-hidrovia-en-bolivia-1113819053.html

océano atlántico

amazonia

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sebastián Ochoa https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Sebastián Ochoa https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Ochoa https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

océano atlántico, amazonia, inauguración, ríos, luis arce, comercio, bolivia, reportajes