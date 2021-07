https://mundo.sputniknews.com/20210702/jovenes-bolivianos-piden-a-los-mayores-vacunarse-por-el-bien-de-la-humanidad-1113728378.html

Jóvenes bolivianos piden a los mayores vacunarse "por el bien de la humanidad"

Jóvenes bolivianos piden a los mayores vacunarse "por el bien de la humanidad"

Miles de veinteañeros en toda Bolivia concurrieron masivamente a los centros de vacunación. Consultados por Sputnik, convocaron a sus mayores a hacerse... 02.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-02T01:28+0000

2021-07-02T01:28+0000

2021-07-02T01:29+0000

américa latina

pandemia de coronavirus

covid-19

jóvenes

vacunación

bolivia

reportajes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/02/1113728622_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9c21b96d451ecb65ef63cac4ec5c1256.jpg

Jóvenes de toda Bolivia formaron largas filas en centros de salud del país, luego de la convocatoria formulada por el presidente Luis Arce para vacunar a toda la población mayor de 18 años. Consultados por Sputnik, integrantes de las nuevas generaciones solicitaron a los mayores tomar consciencia y vacunarse "por el bien de la humanidad".Este primero de julio se inició con largas filas de jóvenes ávidos por vacunarse. Según expresaron, desean volver a la "normalidad" cuanto antes.¿Cómo recibieron el mensaje presidencial? "La verdad que me ha tomado por sorpresa ayer por la noche. Me dije que no iba a perder esta oportunidad para venir", dijo a Sputnik Luis Sánchez, estudiante de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) de Cochabamba.Dentro del centro de vacunación de la Escuela Técnica de Salud Boliviano Japonesa, la atención era expedita. Uno tras otro, pasaban veinteañeros con sus rostros relucientes."Afortunadamente fue muy rápida la atención. Me sorprendió mucho eso: la agilidad. No estuve más que unos 20 minutos en fila. Luego permanecí unos 15 minutos más en la sala de monitoreo", agregó Sánchez. Tras la inoculación, las y los jóvenes debían permanecer en observación médica para asegurarse de que no había ninguna reacción adversa inmediata."La vacunación estuvo perfecta, la atención fue muy buena. Nos dieron las recomendaciones correspondientes, nos dieron algunos consejos. Y nos advirtieron que el hecho de tener la primera dosis no significa que estamos a salvo. Tenemos que tener la segunda. Simplemente nos trataron muy bien", dijo el joven, que estudia Ciencias de la Actividad Física y el Deporte."Creo que los jóvenes estamos con conciencia de que es necesario vacunarse. Porque nosotros ansiamos salir, queremos estar afuera. Entonces, si nos toca a nosotros hacer que sea más rápido el proceso de inmunización, pues yo creo que muchos ya vamos apoyando", dijo Sánchez señalando a la juventud alrededor. "No pensé que iban a venir tantos", comentó.Sin miedo a la agujaJeanine, de 21 años, también estuvo entre las primeras en recibir su dosis de Sinopharm. Luego del pinchazo salió caminando despacio, con un brazo colgando, como si en él tuviera una herida de bala. "Me duele un poco el brazo, pero ya estoy bien", dijo a SputnikLa joven no se percató del mensaje presidencial. "No sabía… Me enteré recién hoy día, a la mañana. Estaba viendo Facebook, ahí vi que estaban vacunando y me vine", aseguró.¿Y cuál es su expectativa ahora que está vacunada? "Esperemos que todo se vuelva a la normalidad ya".Fabricio, también de 21 años, puso el brazo sin dudarlo: "Todo estuvo muy bien, muy tranquilo, muy bello. Les digo a todos que se vacunen nomás. Es por el bien de la humanidad", afirmó.De esta manera, Bolivia es uno de los primeros países de Sudamérica en vacunar a la población más joven habilitada para recibir las dosis. Para inmunizar a las y los menores de 18 aún se realizan las investigaciones pertinentes en todo el mundo.Hasta ahora, la única vacuna anti-COVID-19 habilitada para la población de entre 12 y 17 años es la Pfizer.Los que faltanSegún el Ministerio de Salud, hasta el momento dos millones de personas recibieron la primera dosis de alguna vacuna contra el coronavirus. Y 700.000 personas ya recibieron las dos dosis. En Bolivia viven aproximadamente 7,5 millones de personas mayores de 18 años, que es la población objetivo del plan nacional de inoculación.Con la llegada de las ocho millones de dosis anunciadas por el presidente Arce, en Bolivia se podrá llegar a las cinco millones de personas que aún faltan inmunizar.Pero con tal abundancia de dosis, aún queda un obstáculo: el que ponen muchos ciudadanos cuando deciden que no van a vacunarse. Los motivos pueden ser variados, pero imposibilitan que más del 50% de la población esté inmunizada, lo cual ayudaría a bajar notoriamente las cifras de contagios y muertes por la pandemia, tal como se comprobó en varios países del mundo.En estos días, Bolivia está superando su tercera ola de contagios, que dejó hasta el momento 440.000 casos de COVID-19 confirmados. Desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020, se registraron más de 16.000 fallecimientos. Pero según otros estudios, la cifra alcanzaría a 37.000 muertes.En municipios, gobernaciones y ministerios barajan la posibilidad de que la vacunación sea obligatoria, ante los perjuicios sanitarios que provoca la libertad de pensamiento. Entre otras opciones, evalúan que el certificado de vacunación sea indispensable para realizar ciertos trámites, por ejemplo bancarios.Marcelo, de 37 años, trabaja en el área rural, en una construcción para Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB). Se pasa semanas encerrado en un campamento junto a otros obreros. "Estaba incomunicado, no hay tele", comentó a Sputnik.Apenas llegado a Cochabamba asistió al centro de vacunación: "Le pido a todo el mundo que tengan previsión y sean conscientes para hacerse vacunar, porque está muy difícil la situación", sostuvo.

https://mundo.sputniknews.com/20210624/cuantas-muertes-por-covid-19-hay-realmente-en-bolivia-estudio-revela-la-cifra-1113528483.html

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sebastián Ochoa https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Sebastián Ochoa https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Ochoa https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

pandemia de coronavirus, covid-19, jóvenes, vacunación, bolivia, reportajes