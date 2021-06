https://mundo.sputniknews.com/20210629/artistas-de-bolivia-diezmados-por-el-covid-19-y-sin-una-ley-que-los-ampare-1113620451.html

Artistas de Bolivia, diezmados por el COVID-19 y sin una ley que los ampare

Desde el inicio de la pandemia, decenas de artistas bolivianos de todas las ramas fallecieron. En muchos casos, no pudieron acceder a la atención médica... 29.06.2021, Sputnik Mundo

El gestor cultural Limberth Limbo Alarcón era dueño del Equinoccio, uno de los principales boliches de la ciudad de La Paz, por donde pasaron los mejores grupos rockeros de Bolivia. A mediados de junio hubo que internarlo, aquejado por el coronavirus. Tras luchar dos semanas en una unidad de terapia intensiva, falleció el 25 de junio pasado, a los 48 años. Así, decenas de cantantes, cineastas, músicos y trabajadores de todas las ramas de las artes se fueron en lo que lleva la pandemia.La muerte cotidiana de artistas y trabajadores de las artes puso de manifiesto las dificultades que enfrentan en este gremio cuando requieren atención sanitaria urgente. Por ello, proponen la creación de una ley que les garantice un tratamiento digno en todas las etapas de sus vidas, especialmente durante la vejez."Hemos identificado que hay un gigantesco problema en relación a la salud y a los artistas. No solo por el COVID-19, aunque la pandemia ha multiplicado la potencia de este problema", dijo a Sputnik Michel Maldonado, uno de los líderes del colectivo Artistas X Artistas, una nueva organización dedicada a conseguir ayuda para quienes están pasando un mal momento."Todo comenzó con el fallecimiento lamentable de una colega amiga nuestra, la artista y productora Ingrid Schulze. Ella sufrió una embolia justo al inicio de la pandemia [en 2020]. Hicimos una campaña, juntamos dinero para ayudar, pero lamentablemente no se pudo recuperar", recordó Maldonado.Desde entonces, 80 artistas siguieron trabajando para apoyar a quienes sucesivamente cayeron enfermos en el último año, la mayoría a causa del COVID-19. El hecho de que los espectáculos públicos aún están prohibidos en el país, deja a todos los trabajadores de este sector desfinanciados y gravemente expuestos ante cualquier problema de salud.El caso más conocido en los últimos meses fue el de David Santalla, un actor y comediante de 81 años, actualmente internado a causa del cáncer. El 2 de junio pasado posteó en sus redes sociales una foto de él sentado en una vereda, esperando a que lo atendieran en un hospital: "Señores autoridades, no necesito reconocimientos. Mi petición es que se promulgue la Ley del Artista y no tengamos que terminar así: pidiendo limosna", escribió Santalla.Sputnik intentó comunicarse con el artista para conocer su estado de salud, así como sus propuestas para mejorar la situación de las y los artistas. Pero desde su entorno sostuvieron que no deseaba comunicarse con la prensa.Una organización consolidadaArtistas X Artistas dispone de un plantel fijo de 20 colegas que permanente se mueven para conseguir ayuda: "Se fue dando naturalmente, porque otro artista se enfermó, también falleció otro. Luego ayudamos a su familia. Luego nos contactaron por la página", relató Maldonado.En este colectivo también defendieron la necesidad de tener pronto una ley del artista: "Falta a nivel nacional una normativa que dé sustento legal y político al movimiento cultural tan gigantesco que tenemos en Bolivia: desde el folclorista hasta el pintor, pasando por todos los matices", dijo Maldonado. Con este mismo pedido redactaron una carta, que ya cuenta con 1.700 firmas, dirigida al Ministerio de Culturas del Estado Plurinacional.Sobreviviendo a la pandemiaAl actor Rubén Alviri se le había hecho habitual pisar las tablas de todos los escenarios de su ciudad, Santa Cruz de la Sierra. Pero desde hace un año y medio el panorama está reinado por el vacío."La mayoría de los colegas estamos sobreviviendo, ¿no? Sobreviviendo a la situación, adaptándose… Ha estado difícil y sigue siendo difícil", reflexionó el artista. Él, como muchos trabajadores del área, tuvo que emplearse como docente."Estaba trabajando en un colegio, pero me despidieron porque ya no podían cubrir mi cupo. Anímicamente eso me ha afectado bastante. Me siento bloqueado", expresó."Últimamente he estado tomando pequeños trabajos. Recientemente he iniciado un taller de teatro, pero no con el éxito esperado: solamente tengo dos o tres personas por clase", comentó."Estoy tratando de sobrevivir y de sacar lo mejor posible de toda esta situación", confió el actor.Hasta el momento, Bolivia registra 434.000 contagios y más de 16.500 muertes causadas por el coronavirus.Artistas afectados por el COVID-19Se calcula que desde el inicio de la pandemia más de 20 artistas bolivianos fallecieron a causa del COVID-19. En las últimas semanas, perdieron la vida la cantante folclórica Luisa Molina; el actor cruceño Ubaldo Nallar; el cantautor y fundador de Savia Andina Jaime Junaro; el baterista de la banda paceña Efecto Mandarina, Eddy Chuquimia; también el fundador y guitarrista del grupo Maroyu, Rodolfo Yucra.Otros, como el artista Roberto Valcárcel, pudieron superar la enfermedad, aunque quedaron con cuantiosas deudas hospitalarias. Recientemente, le fue otorgado el premio Obra de una vida, gracias al cual recibió 27.500 pesos bolivianos (casi 4.000 dólares) que fueron directamente a las arcas de la clínica donde se atendió.Roberto Yujra, quenista del grupo Awatiñas, falleció en diciembre de 2020, también por COVID-19: "Estuvo internado 10 días y dejó una deuda de más de Bs. 120.000 bs, que son casi 17.000 dólares. Aquí, en Bolivia, el acceso a un mínimo de salubridad en tiempos de coronavirus es cosa de locos", ilustró Maldonado.Y explicó que en la ciudad de La Paz "lo mínimo que te exige una clínica para internarte es Bs. 15.000 (2.000 dólares) hasta Bs. 50.000 (7.000 dólares). Porque en los hospitales estatales es prácticamente imposible conseguir espacio".Artistas X Artistas: próximas actividadesArtistas X Artistas prepara eventos recaudatorios para agosto y septiembre, cuando "vamos a tener cuatro conciertos, en los cuales vamos a realizar un tipo de ayni (intercambio) entre artistas. Va a haber una mezcla de músicos con artistas plásticos, fotógrafos, cineastas, visualistas, para así generar un evento que va a ser transmitido por las redes, posiblemente también por televisión".No obstante, Maldonado observó que en el país no existe una cultura muy arraigada de ver espectáculos vía streaming. Por eso, en lo que va de pandemia "el rubro artístico no ha generado ni siquiera el 10% de lo que generaba antes de 2020. La gente en Bolivia no está acostumbrada a pagar por un concierto online o algo así".Maldonado se mostró esperanzado en el avance de la vacunación masiva en el país, para que la pandemia retroceda y permita reactivar la vieja y querida vida social: "Gracias a la vacuna esperamos que se reabra todo. Ojalá el conjunto de artistas en todas sus gamas vuelva a eclosionar dentro de unos meses".

