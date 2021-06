https://mundo.sputniknews.com/20210623/los-indultos-son-una-rebaja-de-la-tension-inmediata-en-cataluna-pero-dificilmente-habra-referendum-1113467240.html

Los indultos son "una rebaja de la tensión inmediata" en Cataluña pero difícilmente habrá referéndum

"Veo difícil que esto pueda llegar a un referéndum porque [la concesión de los indultos] da fuerza discursiva al independentismo, pero las posiciones de los actores no se mueven. Por lo tanto, es de esperar que el independentismo siga pidiendo el referéndum y el Gobierno de Pedro Sánchez y las instituciones españolas sigan siendo contrarios", dijo a Sputnik este experto en identidades nacionales y el caso catalán.Guinjoan considera que la salida de prisión de los nueve políticos y activistas que lideraron el proceso independentista hasta 2017 es "una rebaja de la tensión inmediata" y "una liberación del sufrimiento" de los condenados que "satisface al independentismo"."Es una victoria parcial, incluso positiva en el sentido que se había dicho que los indultos tenían que ir acompañados de una aceptación [por parte de los presos] de la condena y el hecho delictivo que se les imputó, y al final esto no ha pasado en ningún momento", afirmó el experto.También opinó que los indultos "dan fuerza" a las tesis del movimiento que afirman que la causa contra sus líderes fue injusta, a lo que se suma que los recursos de los condenados ya están haciendo su camino hacia el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de Estrasburgo y "todo parece indicar que tarde o temprano se resolverán en su favor".Guinjoan mencionó como tercer factor el acuerdo por el que el partido independentista Esquerra Republicana (ahora en la presidencia de Cataluña) facilitó la investidura de Pedro Sánchez en 2020."De alguna manera, creo que Esquerra incluyó la aprobación de los indultos en este pacto de investidura que salió tan barato a Sánchez", apuntó.El presidente español también acordó con Esquerra la constitución de una mesa de diálogo España-Cataluña que, según el politólogo, tendrá "un recorrido relativamente corto porque se basa en dos posiciones totalmente opuestas y que difícilmente se reconciliarán"."El independentismo considera que la manera de solucionar el conflicto es votando, mientras que el Gobierno considera que la unidad de España es una cuestión que no se puede discutir", explicó el experto."Abrir el escenario político en Cataluña"Por su parte, el politólogo Ernesto Pascual, profesor de Ciencia Política en la Universidad Oberta de Cataluña (UOC), explicó a Sputnik que la decisión del Gobierno de España de indultar a los líderes independentistas que se encontraban presos permite avanzar hacia una desjudicialización del conflicto y abrir espacios de diálogo.Sin embargo, la apertura del escenario político no implica que todo vaya a cambiar de la noche a la mañana. Tras la concesión de los indultos, el presidente catalán, Pere Aragonès (del partido independentista Esquerra Republicana) calificó como "insuficiente" el paso e insistió en pedir una ley de amnistía y un referéndum de autodeterminación para resolver el conflicto.Asimismo, los líderes catalanes indultados reafirmaron este 23 de junio su compromiso con la independencia. "Seguiremos trabajando al lado de la gente de este país para hacer realidad el sueño de una república catalana", dijo el exvicevicepreisdente catalán, Oriol Junqueras, en un discurso tras abandonar la prisión.Ante estas palabras, la respuesta del Gobierno de España ha sido insistir en que no permitirá bajo ningún concepto la celebración de un referéndum de autodeterminación. Pese a partir de posiciones incompatibles, Ernesto Pascual destaca que se debe dar tiempo para el avance de la negociación."Estamos en una sociedad en la que todo es exprés y parece ser que los cambios también deben llegar de forma exprés, pero no es así", señala.Dos mesas de negociaciónEl análisis de este experto incide en que "ahora se limpia una etapa que para todos es incómoda", lo que abre camino para abrir "una mesa de negociación" entre el Gobierno de España y la administración catalana, pero también otra para reconciliar al independentismo con el resto de la sociedad."Se habla mucho de conflicto con España, pero hay muchas personas en Cataluña que sienten el conflicto también a nivel interior, y se sienten menoscabadas por los independentistas", subraya.A su modo de ver, tanto el gesto que supone la concesión del indulto por parte de España como el reciente giro discursivo de Esquerra Republicana para alejarse de las vías unilaterales suponen un paso en la dirección correcta, pero "no todo puede cambiar de 0 a 100 en un minuto".Además, este experto recuerda que el actual presidente catalán sigue atado a la formación Junts Per Catalunya, el partido del expresidente catalán Carles Puigdemont, que mientras siga manteniendo cuotas de poder abogará por una vía más férrea.Pese a ello, Ernesto Pascual considera que "el escenario más que probable es que se creen esas dos mesas de negociación y que se acabe votando".Esa votación —prosigue el análisis de Pascual— no será un referéndum de autodeterminación, sino que deberá remontarse al pasado para enmendar lo que los independentistas consideran el agravio que justificó el comienzo del proceso separatista: la reforma del Estatuto de Cataluña de 2006, cuyo contenido se vio limitado después de que el Tribunal Constitucional eliminara 14 de sus artículos."El presidente [Sánchez] ya ha dejado claro que si el origen de todo el problema es el estatuto del 2006 y los 14 artículos que se denegaron, se puede negociar sobre eso. Y votar luego”, señala.Para llegar a eso, concluye Pascual, "es necesario pasar de una política de bloques a una de consensos" tanto por parte de la administración catalana como de la española.

