El Consejo de Ministros aprueba los indultos a los presos del 'procés' catalán

El Consejo de Ministros aprueba los indultos a los presos del 'procés' catalán

Declaración institucional del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, posterior al Consejo de Ministros en el que se han aprobado los indultos a los líderes... 22.06.2021, Sputnik Mundo

Dicho y hecho. Horas atrás, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en el barcelonés teatro del Liceu que aprobaría los indultos a los presos del procés catalán en el Consejo de Ministros. Así, ha sucedido, tras una reunión de cuatro horas, en la que todos los participantes han estado de acuerdo. Una medida de gracia con la que pretende transmitir un mensaje de "concordia" y "reconciliación" con Cataluña. Un primer paso en la reparación de las conversaciones entre La Moncloa y la Generalitat.El perdón oficial a los líderes del procés viene con limitaciones. Los nueve condenados se librarán plena o parcialmente de la pena de prisión pendiente, gracias a la disculpa de los delitos de sedición y malversación. Pero permanecerá la pena inhabilitación para ejercer cargos públicos. Además, los indultos serán reversibles, por lo que se anularía en caso de volverse cometer un delito en un tiempo determinado. Tendrán también un periodo de seguridad entre tres y seis años.En el momento en el que los indultos, que deberán estar firmados por el rey y el Ministerio de Justicia, estén aprobados, estos se publicarán en el Boletín Oficial del Estado, lo que podría suceder de forma inmediata o demorarse hasta un máximo 48 horas. Tras este paso, el Tribunal Supremo tendrá que hacer una nueva liquidación de la sentencia y transmitirla al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. Esta institución enviará decisión a la Secretaría de Medidas Penales, encargada de aplicar el indulto inmediatamente.Eso sí, la salida de prisión de los condenados podría producirse horas antes de la ejecución de la medida de gracia. En los próximos días, todos ellos disfrutarán de permisos penitenciarios con motivo de la festividad de Sant Joan. Así, estos podrían coincidir con los propios indultos, por lo que no estarían encarcelados. La diferencia es que no tendrían que volver a la cárcel.Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Carme Forcadell, Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa, Raül Romeva y Quim Forn fueron sentenciados por el Tribunal Supremo a varios años de prisión por encabezar el referéndum del 1-O y la Declaración Unilateral de Independencia (DUI). Las penas alcanzaban entre los nueve y los 13 años de cárcel. Reacciones a los indultosEl vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha valorado positivamente los indultos ofrecidos por el Gobierno central. Sin embargo, puntualiza que "no resuelven en ningún caso el conflicto político". La CUP ha remarcado que no son suficiente, en palabras de su portavoz en el Congreso de los Diputados, Mireía Vehí. Raül Romeva, uno de los indultados, ha comentado que con esta medida "no esconderán la represión". Mientras, Vic (Barcelona) ha amanecido con la bandera española del Ayuntamiento arrancada y quemada. El suceso ha sido obra del CDR Acció Directa. "Ningún indulto nos hará libres", han afirmado en redes sociales.Por otro lado, el líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado que su partido pedirá la legitimidad para presentar un recurso contra los indultos. Su intención es presentarlo como parte afectada por la decisión de perdonar a los condenados del procés. Para ello, Casado ha argumentado que tanto él como la formación estaban en la lista de objetivos de un grupo de vertiente radical de los CDR. Vox también interpondrá una querella contra la medida del Gobierno de Sánchez.Críticas a las medidas por parte de PP, Vox y Ciudadanos, pero también buenas palabras por parte de otros integrantes de la vida político. El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha considerado que ayudarán a reconducir el "conflicto catalán a la política" y sacarlo de la vía judicial.

cataluña

2021

