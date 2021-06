https://mundo.sputniknews.com/20210607/varias-regiones-espanolas-amenazan-con-no-cumplir-las-disposiciones-sanitarias-para-el-verano-1112985218.html

Varias regiones españolas amenazan con no cumplir las disposiciones sanitarias para el verano

Varias regiones españolas amenazan con no cumplir las disposiciones sanitarias para el verano

El acuerdo del Consejo Interterritorial prevé limitaciones a la hostelería y al ocio nocturno que algunas comunidades habían eliminado a la conclusión del... 07.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-07T13:58+0000

2021-06-07T13:58+0000

2021-06-07T13:58+0000

españa

carolina darias

isabel díaz ayuso

política interna

restauración

restricciones

salud

ministerio de sanidad de españa

política

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/05/1111893479_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_14d7bf841a86ffb30d79a593bf35a4c7.jpg

El documento aprobado el 3 de junio en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema de Salud y que todavía no se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, contempla la obligación de las comunidades autónomas de modificar sus medidas sanitarias según el nivel de riesgo en sus territorios. Se trata de las medidas de la desescalada en el ocio nocturno y la restauración ‒obligatorias en todo el Estado‒, consignadas en un documento que no se aprobó por unanimidad. Madrid, País Vasco, Galicia, Castilla y León y Andalucía, además, anunciaron que no acatarán las medidas recogidas en el acuerdo. La reunión del Consejo Interterritorial, órgano que integra al Ministerio de Sanidad y los consejeros de salud de las comunidades autónomas arrojó una disparidad de criterios, expresada sobre todo por aquellas regiones gobernadas por partidos de diferente signo político al Gobierno central, contrarias al cumplimiento del llamado decreto de nueva normalidad o Declaración de Actuaciones Coordinadas. Andalucía, Galicia, Madrid y Murcia (dirigidas por el PP), así como el País Vasco (PNV) y Cataluña (ERC-JxCat), piden que las medidas no sean de obligado cumplimiento y que tengan tan solo la forma de recomendaciones. También lo solicitan Castilla y León y Melilla (ambas PP), que se abstuvieron en la votación. Las medidas fueron aprobadas por una mayoría de votos, entre ellos las de todas las comunidades gobernadas por el PSOE. El País Vasco considera que las directrices acordadas invaden sus competencias autonómicas. "Estas medidas chocan con las establecidas por Euskadi", adujeron fuentes de Sanidad del Gobierno vasco. Su presidente, Íñigo Urkullu, habló de "invasión de competencias". Argumentos similares esgrimió Andalucía, que se niega a cerrar otra vez el ocio nocturno.Madrid tampoco quiere limitar el aforo del interior de los locales hosteleros. En Castilla y León, se da la paradoja de que sus autoridades se plantean recurrir en los tribunales el paquete de medidas aun cuando la situación de la región les permite no realizar cambio alguno. El ocio nocturno y la restauraciónSolo cuando la incidencia acumulada de contagios por cada 100.000 habitantes sea inferior a 50 (nivel 1 de riesgo), se podrá ampliar el ocio nocturno hasta las tres de la madrugada. El acuerdo también establece un límite horario para la hostelería: restauración y terrazas, así como en los bares y restaurantes de playa cerrarán a la una de la madrugada y no podrán servir consumiciones más allá de la medianoche. También se prohíbe fumar en espacios al aire libre a menos de dos metros de distancia.Fuera de los niveles de riesgo, el aforo permitido en los locales será del 50% en interior con opción de un 10% más si se aplican medidas para garantizar un alto nivel de ventilación y control de la calidad del aire. En las terrazas al aire libre no hay límites al aforo, pero sí el mantenimiento de la debida distancia de seguridad (un mínimo 1,5 metros entre las sillas de diferentes mesas). Se permite el servicio y consumo en barra con la misma distancia. Habrá 6 comensales por mesa en interiores 10 en el exterior. Los locales de ocio nocturno se podrán abrir cuando la situación epidemiológica de las unidades territoriales de referencia de cada comunidad autónoma lo permita. Consecuencias de la insumisiónEn caso de prosperar la insubordinación planteada por estas regiones, el modelo de cogobernanza con las comunidades autónomas impulsado por el Ministerio de Sanidad para hacer frente a la pandemia podría verse seriamente dañado. La presidenta regional madrileña, Isabel Díaz Ayuso, escenificó un fuerte enfrentamiento verbal con Carolina Darias, ministra de Sanidad. Ayuso calificó las medidas de "ataque" contra los españoles y el sector hostelero, asegurando que el Consejo Interterritorial "no tiene validez para imponer" lo que a su juicio son decisiones tomadas "sin criterio". Incluso acusó a Darias de querer ser "la próxima candidata a Canarias" porque es "la única explicación". Sus palabras pueden entenderse como un intento de trazar un paralelismo con el antecesor de Darias en el cargo, Salvador Illa, quien dejó el puesto para concurrir en las elecciones a la Generalitat de Cataluña como candidato del PSOE. La respuesta de la ministra de Sanidad no se hizo esperar. Preguntada sobre este tema durante una entrevista en la emisora Cadena SER, Darias afirmó: "No voy a ser la candidata en Canarias. La política es el respeto y yo siempre lo voy a practicar". También explicó que los servicios jurídicos del Gobierno estudiarán acciones para hacer cumplir las disposiciones. "Espero que las comunidades cumplan y si no, el Gobierno hará que se cumplan", advirtió.

https://mundo.sputniknews.com/20210329/de-madrid-al-cielo-y-de-paris-a-la-capital-de-espana-punto-cero-de-la-fiesta-sin-pudor-1110557046.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

carolina darias, isabel díaz ayuso, política interna, restauración, restricciones, salud, ministerio de sanidad de españa, política